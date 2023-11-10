Роту группировки «Днепр» представили к наградам за мужество

Минобороны: Роту группировки «Днепр» представили к наградам за героизм и мужество

Tекст: Александра Юдина

В сообщении Минобороны указано, что за мужество и героизм, проявленные при отражении атаки противника, министр обороны генерал армии Сергей Шойгу представил к награде командира подразделения и военнослужащих роты, передает ТАСС.

Личный состав роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожил большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшихся закрепиться на левом берегу Днепра, еще 11 боевиков ВСУ были взяты в плен.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона.