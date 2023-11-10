Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона

Минобороны: Российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской украинской пехоты.

Отмечается, что потери Киева за минувшую неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей, а также в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.

Как указали в Минобороны, за прошедшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, Российская армия поразила пункты размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, все назначенные объекты поражены.

В пресс-службе уточнили, что на Купянском направлении российские войска в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника. В ведомстве добавили, что Украина потеряла более 710-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.

В Минобороны подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, и общие потери Киева составили свыше 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.

В сообщении говорится, что на Донецком направлении за минувшую неделю ВС РФ отразили 16 атак противника, и потери Украины составили около 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.

В ведомстве пояснили, что на Южно-Донецком направлении Российская армия отразила три атаки ВСУ, а общие потери Украины составили более 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.

Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО, а также в районе Богатыря ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью.