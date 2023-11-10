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Российские военные пресекли попытку высадки ВСУ на островах около Херсона
Минобороны: Российские военные поразили военных ВСУ при попытках высадиться на островах около Херсона
Российские военные уничтожили два подразделения морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ) при их попытке высадиться на островах вблизи Херсона и левом берегу Днепра, заявили в Минобороны России.
В Telegram-канале ведомства говорится, что на Херсонском направлении ВСУ предпринимали неудачные попытки высадки для захвата плацдарма на островах и левом берегу Днепра, в ходе которых нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской украинской пехоты.
Отмечается, что потери Киева за минувшую неделю составили до 505-ти военнослужащих, 18 орудий полевой артиллерии, 15 лодок и 25 автомобилей, а также в течение недели сдались в плен 26 украинских военнослужащих.
Как указали в Минобороны, за прошедшую неделю ВС России нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения и военной техники, а также базам горюче-смазочных материалов противника. Кроме того, Российская армия поразила пункты размещения подразделений украинских военнослужащих, националистов и иностранных наемников, все назначенные объекты поражены.
В пресс-службе уточнили, что на Купянском направлении российские войска в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 18 атак противника. В ведомстве добавили, что Украина потеряла более 710-ти военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 18 автомобилей и 16 орудий полевой артиллерии.
В Минобороны подчеркнули, что на Краснолиманском направлении российские военнослужащие отразили девять атак штурмовых групп 1-й бригады специального назначения, 24-й и 47-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка нацгвардии Украины, и общие потери Киева составили свыше 725-ти военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 13 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО.
В сообщении говорится, что на Донецком направлении за минувшую неделю ВС РФ отразили 16 атак противника, и потери Украины составили около 1590 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, 14 боевых бронированных машин, 32 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии и три боевые машины РСЗО.
В ведомстве пояснили, что на Южно-Донецком направлении Российская армия отразила три атаки ВСУ, а общие потери Украины составили более 800 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 12 боевых бронированных машин, 22 автомобиля.
Отмечается, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены восемь орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО, а также в районе Богатыря ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.
Ранее в Минобороны сообщили, что дежурными силами ПВО два украинских беспилотника перехвачены над Крымом, еще один сбит над Тульской областью.