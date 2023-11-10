Рар: Европарламент не признает провал антироссийских санкций

Политолог Рар: Брюссель не оставит надежд полностью отрезать Россию от мировой экономики

Tекст: Евгений Поздняков

«В западном мире Европарламент всегда являлся органом, наиболее критично настроенным по отношению к России. Его представители хотят наказать Москву за начало конфликта на Украине. Осуществить задуманное планируется через разрушение экономики РФ и ее полную изоляцию от глобальной финансовой системы», – считает немецкий политолог Александр Рар.

«Однако, несмотря на беспрецедентный масштаб, введенные против России санкции оказались бесполезными. Многие страны, за исключением США, ЕС и их некоторых азиатских союзников, благополучно обходят созданные ограничения, поскольку не хотят разрывать отношения с Москвой», – отмечает эксперт.

«Разумеется, сложившаяся ситуация неприемлема для Брюсселя и Вашингтона. Западные страны не собираются сдаваться, поэтому грозят рестрикциями тем, кто пытается сохранить контакты с Москвой. Этим и объясняется активизация евродипломатии на постсоветском пространстве», – акцентирует собеседник.

«США и ЕС хотят разрушить экономические связи Москвы с государствами Центральной Азии и Южного Кавказа. Китай, Индия и Турция также создают трудности для реализации задуманного. Но эти игроки слишком сильны и самостоятельны, чтобы навязывать им свою волю», – подчеркивает Рар.

«Примечательно, что, по мнению Европарламента, ограничения должны работать даже после окончания конфликта на Украине. Брюссель напрямую связывает достижение данной цели с собственным международным авторитетом. Ведь пока в ЕС власть полностью принадлежит «либеральной элите», – считает эксперт.

«Конечно, в организации есть такие страны как Венгрия, которые пытаются сопротивляться введению санкций в отношении России. Однако они пока не могут оказывать значительного влияния. К тому же, в настоящее время ведутся «разборки» в отношении тех, кто не проявляет особого энтузиазма в борьбе с Москвой. США достаточно жестоко расправляются с оппонентами, появившимися в стане союзников», – уточняет собеседник.

«Более того, в Брюсселе отчаянно пытаются поддерживать Украину. Ведь все понимают – проигрыш ВСУ станет поражением ЕС и НАТО, чего, по мнению Европарламента, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах», – резюмирует Рар.

Ранее постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента (ЕП) словами «у ЕС что-то пошло не так». Отмечается, что ЕП, последовательно выступавший за ужесточение ограничений против Москвы, в резолюции усомнился в их эффективности.

Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны, по сути, призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с Москвой. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат документу.

Напомним, депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от Еврокомиссии (ЕК) пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз. Это решение отражено в резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

В документе сказано, что Европарламент призывает Еврокомиссию пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования. Подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение предписаний дискредитирует их цель, передает содержание резолюции РИА «Новости». В сентябре Еврокомиссия запретила въезд в страны ЕС на зарегистрированных в России автомобилях. Ограничения коснулись также смартфонов, драгоценностей и ноутбуков.