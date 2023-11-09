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    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    17 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    31 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    9 комментариев
    9 ноября 2023, 23:17

    Россия оценила резолюцию Европарламента словами «у ЕС что-то пошло не так»

    Постпредство России при ЕС оценило резолюцию Европарламента словами «у Евросоюза что-то пошло не так»

    Tекст: Антон Антонов

    Судя по принятой Европарламентом антироссийской резолюции, с санкциями против Москвы у Евросоюза «что-то пошло не так», заявило постпредство России при ЕС.

    ЕП, последовательно выступавший за ужесточение антироссийских санкций, в резолюции усомнился в их эффективности. В постпредстве выразили уверенность, что не только у российской стороны «складывается впечатление, что у Евросоюза в плане оказания на Россию санкционного давления, мягко говоря, что-то пошло не так».

    Российская сторона отметила, что в ЕС «начался поиск виноватых», которые «могут быть в Совете ЕС и в Еврокомиссии» – ЕП требует от Совета и ЕК «повысить профессионализм», передает РИА «Новости».

    Однако это «ничуть не помешало проголосовавшим в поддержку резолюции тут же накидать порцию «свежих» санкционных идей», отметили в постпредстве. Российская сторона подчеркнула, что «антироссийские санкции спровоцировали целый ряд глобальных кризисов», от которых пострадали страны по всему миру, включая сам ЕС.

    При этом членов ЕП «ничуть не смущает тот факт, что по всему тексту разбросаны по сути призывы к вмешательству во внутренние дела третьих стран» – Европа выдвигает «требования к торгово-экономическим партнерам России прекратить взаимодействие» с российской стороной. Постпредство указало, что ЕП ссылается на Устав ООН, хотя односторонние санкции ЕС против России противоречат Уставу.

    Напомним, в принятой в четверг резолюции Европарламент усомнился в эффективности действующих против России европейских санкций и призвал Совет ЕС и Еврокомиссию как можно скорее изменить эту ситуацию. Депутаты ЕП потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз.


    8 ноября 2023, 13:14
    Польша выдвинула ультиматум Украине

    МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

    Польша выдвинула ультиматум Украине
    @ PAP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    О присоединении Украины к Европейскому союзу не может идти речи до тех пор, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

    Яблоньский в эфире радио ZET заявил, что «без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», передает РИА «Новости».

    Польский политик отметил, что для того, чтобы Варшава была в одном союзе со страной, с которой есть значительные разногласия, их следует разрешить.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде.

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    9 ноября 2023, 15:43
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    Как сказано в документе, Европарламент призывает Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы литовского МИД Йовита Нялюпшене заявляла, что россияне смогут пересекать границу при наличии права изымать собственность только на автобусе или пешком, если речь не идет о транзите в Калининград.

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    7 ноября 2023, 11:56
    Полонист: Варшава использует забастовку дальнобойщиков в противостоянии с Киевом

    Полонист Стремидловский: Используя недовольство перевозчиков, Варшава пытается насолить Украине

    Полонист: Варшава использует забастовку дальнобойщиков в противостоянии с Киевом
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польские власти используют забастовку дальнобойщиков как еще один способ насолить Украине. При этом сейчас Зеленский даже не сможет ни с кем обсудить эти ограничения, поскольку политики в Варшаве заняты куда более важными для своей страны делами, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

    «Польские дальнобойщики долгое время являлись лидерами европейского рынка перевозок. Теперь же их стали демпинговать украинские коллеги, работающие в куда более выгодных условиях. В связи с этим представители логистической отрасли в Варшаве стали терять былые позиции, что привело к снижению доходов», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Разумеется, сложившаяся ситуация создала недовольство местных перевозчиков, что крайне удачно совпало с похолоданием отношений Польши и Украины. Администрация Дуды одобрила начало протестов дальнобойщиков для того, чтобы еще раз насолить офису Зеленского, который пытается извлечь максимальную выгоду из текущих экономических условий», – отмечает собеседник.

    «При этом, когда именно закончится текущий виток напряжения, сказать сложно. В настоящий момент Польша застыла в ожидании масштабных изменений состава правительства. Обсуждать «несправедливое» отношение к украинским перевозчикам Зеленскому будет не с кем, поскольку политики страны заняты гораздо более важными делами», – считает эксперт.

    «Сами дальнобойщики планируют продолжать блокировку потока машин до января. Очевидно, что отношения между двумя странами постепенно накаляются. Если после объявленных кадровых изменений партии «Право и справедливость» удастся усилить собственные позиции, то Варшава пойдет на серьезное обострение отношений с Украиной», – уточняет он.

    «Однако более реальным кажется формирование коалиции оппозиционных партий. В этом случае Польша вполне сможет поставить отношения с офисом Зеленского на паузу до тех пор, пока из Брюсселя не поступят более ясные указания, как именно выстраивать дальнейший диалог с соседней страной», – резюмирует Стремидловский.

    Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM. В настоящий момент перекрыты три перехода: в Хребенном, Борохуске и Корчеве. К протестам присоединились несколько десятков представителей сферы.

    Протестующие пытаются добиться ввода коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и снизить их общее число. Кроме того, дальнобойщики настаивают на отмене лицензий, выданных украинским компаниям, которые были созданы после начала СВО.

    С помощью собственных машин они заблокировали дороги у пунктов пропусков. При этом легковым автомобилям, автобусам, транспортам с гуманитарной и военной помощью недовольные разрешают продолжать движение в пункт назначения. Отмечается, что акция протеста официально зарегистрирована и продлится до 3 января.

    Действия польских перевозчиков вызвали серьезное недовольство среди украинского руководства. Так, посол страны в Варшаве Василий Зварич назвал происходящие события «болезненным ударом в спину». Он также отметил, что начавшиеся протесты могут поставить под угрозу действующие «коридоры солидарности» с Евросоюзом. В связи с этим дипломат призвал польских перевозчиков прекратить блокаду и выбрать иные формы отстаивания собственных прав.

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    7 ноября 2023, 10:15
    На Западе испугались последствий использования российских активов

    Politico: Изъятие российских активов может навредить Европе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Бельгии и Люксембурге испытывают опасения по поводу последствий использования Европейским союзом замороженных российских активов, пишут американские СМИ.

    Как заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, в настоящее время страны G7 и Европейская комиссия пытаются выбрать решение по замороженным российским активам, которое бы не дестабилизировало международную финансовую систему, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Для изъятия этих средств, как пояснил бельгийский премьер, нужны правовые основания. Кроме того, по его словам, в Европе понимают, что способа использовать эти активы без тяжелых последствий для экономики не существует.

    Ранее Financial Times писала, что, по мнению западных стран, конфискация российских активов будет невыгодна Западу, поскольку это приведет к негативным экономическим последствиям.

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    7 ноября 2023, 12:50
    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

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    8 ноября 2023, 15:07
    ЕК рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС

    Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС

    ЕК рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия рекомендует Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила, что Еврокомиссия приняла отчет о расширении. «Сегодня, через десять лет после акций протеста на Майдане, исторический день, поскольку Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией», – приводит ее слова ТАСС.

    Также ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной.

    Ряд политиков в ЕС ранее выражали опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна». Во Франции на этом фоне уже звучат призывы выйти из Евросоюза.

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    8 ноября 2023, 23:43
    Зеленский велел выполнить все требования Еврокомиссии к Украине

    Зеленский подписал указ о необходимости выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство должно обеспечить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, касающихся ускорения начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский велел правительству провести консультации с ЕК по вопросу организационных аспектов переговорного процесса. Также он указал, что кабмин должен представить предложения по созданию делегации для участия в переговорах и внести в парламент проект закона о новой программе адаптации законодательства к праву ЕС, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной о приеме в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала этот день историческим.

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    9 ноября 2023, 09:53
    Во Франции призвали выйти из ЕС и отдать место Украине

    Политик Филиппо: Франции следует покинуть ЕС, отдав место Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Франции следует покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» – приводит его слова RT.

    Заявление политик опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Накануне Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы. Единственным выходом для Франции в этой ситуации он назвал выход из ЕС.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

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    8 ноября 2023, 08:49
    Во Франции призвали выйти из ЕС на фоне планов включить в него Украину

    Политик Филиппо: Планы ЕС включить в свой состав Украину приведет к смерти Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведет к гибели Европы, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассказал, что 8 ноября Евросоюз опубликует отчет с официальным призывом к началу переговоров о членстве Украины в содружестве, передает «Газета.Ru».

    Французский политик напомнил, что Украина является ведущей боевые действия глубоко коррумпированной страной, минимальная зарплата в которой составляет 150 евро.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как отметил лидер «Патриотов», хочет присоединить к Евросоюзу и еще другие страны: Албанию, Боснию-Герцеговину, Черногорию, Косово, Северную Македонию, Сербию, Молдавию и Грузию. Целью ЕС под управлением США является гибель Европы, сделал вывод Филиппо.

    Единственным выходом для Франции в этой ситуации, по мнению политика, становится выход из Евросоюза.

    Ряд политиков в ЕС ранее выражали опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».

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    8 ноября 2023, 12:06
    Названы потери европейского бизнеса из-за санкций против России

    Лавров: Европейский бизнес потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Никитина

    По скромным консервативным оценкам европейский бизнес за полтора года после введения Западом односторонних экономических санкций потерял до 250 млрд евро, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования отметил, что это «большая цифра», передает РИА «Новости».

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон фактически разоряет своих европейских вассалов, давая при этом зарабатывать собственному военно-промышленному комплексу. США, по словам Лаврова, навязали Европе дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынудили европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где ниже базовые издержки. Штаты заставляют Европу отказываться от всего российского, в то время как сами продолжает покупать у России уран и другие критические материалы, отметил министр.

    Санкции, введенные Западом в отношении России, в ближайшее время никуда не денутся, сообщил Лавров. «Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется», – приводит его слова ТАСС.

    Министр подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что Россия якобы выбирает изоляционизм и автаркию. Запад, по его словам, решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию и не позволить России играть значимую роль на мировой арене, которая соответствует ее истории, ее размеру, ее возможностям.

    Ранее в МИД России сообщали, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов.

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    8 ноября 2023, 21:37
    Медведев предсказал дискредитацию евро в случае принятия Украины и Молдавии в ЕС
    Медведев предсказал дискредитацию евро в случае принятия Украины и Молдавии в ЕС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) быстро «обескровит» и «обезжирит» Европу, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Уход за киевско-кишиневским рахитом» будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими «противными болезнями», написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Медведев указал на то, что ради принятия Украины и Молдавии в ЕС «безумная Еврокомиссия» предлагает «сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт», «отрезать их от каких-либо субсидий ЕС», перераспределив их в пользу Киева и Кишинева. Он отметил, что, став членами ЕС, Украина и Молдавия будут финансово зависимы от крупных стран, таких как Франция или Германия.

    «Очевидно, что новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков», – написал политик. «Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трех раз (букв) …» – заключил Медведев.

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в Евросоюз.

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    8 ноября 2023, 22:58
    Венгрия выступила против переговоров Брюсселя с Киевом о членстве Украины в ЕС

    Сийярто счел несвоевременным возможное начало переговоров Брюсселя и Киева о членстве Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия не считает своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах Брюсселя и Киева о вступлении Украины в ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Как указал Сийярто, комментируя доклад Еврокомиссии о расширении ЕС, ЕК «не считает, что Украина выполнила условия для членства», передает ТАСС.

    Министр отметил, что на Украине продолжается вооруженный конфликт. Он указал, что на Украине «не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова», не проводятся выборы. Сийярто также подчеркнул нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств. «Абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

    В свою очередь президент Венгрии Каталин Новак подчеркнула, что «права венгерского меньшинства в Закарпатье по-прежнему не гарантированы». Новак отметила, что «не видит каких-либо позитивных изменений в этом плане».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

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    8 ноября 2023, 12:29
    G7 отреагировала на отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ

    Страны G7 выразили сожаление в связи с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны «Группы семи» выразили сожаление в связи с решением Москвы отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран – членов «Семерки».

    В заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел государств в Токио, повторяется неоднократно отвергнутая Москвой критика «безответственной ядерной риторики России», передает ТАСС.

    Москва ранее подчеркивала, что с дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия оказалась на равных условиях с США. При этом российская сторона не намерена нарушать мораторий на проведение ядерных испытаний.

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    8 ноября 2023, 10:02
    Патрушев: Молдавия рискует стать новой жертвой западной политики

    Секретарь Совбеза Патрушев предупредил о том, что Молдавия рискует стать новой жертвой западной политики

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Молдавии рискованно взяли курс на отказ от суверенитета, страна может оказаться в роли очередной жертвы западной политики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи представителей Содружества Независимых Государств (СНГ).

    По его словам, правительство Молдавии под давлением представителей Запада и даже вопреки мнению народа решительно присоединяется к Евросоюзу, отказываясь от суверенитета и национальной идентичности, передает ТАСС.

    Патрушев подчеркнул, что Молдавия вышла на опасный курс и рискует оказаться в роли очередной жертвы западной политики – неприкрытой, циничной и наглой.

    Тем временем ряд политиков в ЕС выразили опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».

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    9 ноября 2023, 16:59
    В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС

    Австрийская оппозиция назвала вступление Украины в ЕС «политическим безумием»

    В Австрии призвали заблокировать вступление Украины в ЕС
    @ ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Необходимо наложить вето на вступление Украины в Евросоюз, иначе это будет означать прямое втягивание Австрии в войну, заявил лидер оппозиционной Австрийской партии свободы (АПС) Герберт Кикль

    Кикль назвал актом политического безумия, желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре войны. Он считает, что «брюссельская элита» заставила Австрию вступить в несовместимую с нейтралитетом республики экономическую войну, которая разрушает страну. Кикиль призвал федеральное правительство наложить вето на безответственные планы одобрить вступление Украины в ЕС, передает РИА «Новости».

    По его словам, АПС внесет в Национальный совет (парламент) соответствующее предложение о блокировании членства Украины в ЕС.

    Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предложил Франции покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине. До этого Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы.

    Напомним, в среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Украину, Грузию и Молдавию берут в ЕС?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что Евросоюз начинает официальные переговоры о присоединении Украины и Молдавии. Кроме того, статус кандидата предоставлен Грузии. Но все эти «подарочки» с изъяном. Особенно сильно расстроится Владимир Зеленский.

    • Зеленский показал США зубы

      Владимир Зеленский неожиданно для многих взбрыкнул и заявил, что выступает против проведения в 2024 году новых президентских выборов на Украине. Сначала, мол, надо Россию победить. Но провести выборы от Киева требуют американцы. Где Зеленский набрался столько наглости, чтобы им отказать?

    • Францию оккупировали клопы

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