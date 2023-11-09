  • Новость часаЕвропарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
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    Как разрушается главный антироссийский тезис западной пропаганды
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Украинцам в новом западном сценарии выпадает роль неудачников

    У победы много отцов, поражение всегда сирота. Но кто же будет виноват в неудаче? Разумеется, сама Украина. Таким образом, для Запада условием начала переговоров с Россией станет переформатирование образа Украины и радикальное изменение отношения к ней.

    10 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Олимпиада в Париже может оказаться последней

    Политизация Олимпийских игр, которая достигла в последние десятилетия впечатляющих масштабов, а также их убыточность на фоне экономических трудностей, стремительно падающего интереса к профессиональному спорту в целом и олимпийскому движению в частности – все это остро проявляется прямо сейчас.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия 16 лет давала Западу шанс одуматься

    Расставание России с Договором об обычных вооруженных силах в Европе оказалось очень долгим и исполненным надежды на то, что наши партнеры смогут изменить свое эгоистическое отношение к одному из самых важных вопросов европейской безопасности.

    4 комментария
    9 ноября 2023, 15:43

    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян

    Европарламент призвал не конфисковывать автомобили и личные вещи у россиян
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутаты Европейского парламента (ЕП) потребовали от ЕК пересмотреть рекомендацию о запрете на ввоз личного автотранспорта россиян в Евросоюз, следует из резолюции ЕП по эффективности санкций объединения против Москвы, принятой на пленарной сессии.

    Как сказано в документе, Европарламент призывает Еврокомиссию (ЕК) пересмотреть свою интерпретацию санкций, которая ведет к изъятию и конфискации личных вещей и транспортных средств для личного пользования, подчеркивается, что такое чрезмерное исполнение санкций дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент, передает РИА «Новости».

    Ранее замглавы литовского МИД Йовита Нялюпшене заявляла, что россияне смогут пересекать границу при наличии права изымать собственность только на автобусе или пешком, если речь не идет о транзите в Калининград.

    8 ноября 2023, 13:14
    Польша выдвинула ультиматум Украине

    МИД Польши: Украина не вступит в ЕС до эксгумации останков жертв Волынской резни

    Польша выдвинула ультиматум Украине
    @ PAP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    О присоединении Украины к Европейскому союзу не может идти речи до тех пор, пока не будет окончательно решен вопрос эксгумации останков жертв Волынской резни, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

    Яблоньский в эфире радио ZET заявил, что «без решения этого вопроса Киеву не стоит и мечтать о присоединении к ЕС», передает РИА «Новости».

    Польский политик отметил, что для того, чтобы Варшава была в одном союзе со страной, с которой есть значительные разногласия, их следует разрешить.

    Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что действия польских властей могут привести к тому, что Европейский союз прекратит свое существование в нынешнем виде.

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    7 ноября 2023, 11:56
    Полонист: Варшава использует забастовку дальнобойщиков в противостоянии с Киевом

    Полонист Стремидловский: Используя недовольство перевозчиков, Варшава пытается насолить Украине

    Полонист: Варшава использует забастовку дальнобойщиков в противостоянии с Киевом
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Польские власти используют забастовку дальнобойщиков как еще один способ насолить Украине. При этом сейчас Зеленский даже не сможет ни с кем обсудить эти ограничения, поскольку политики в Варшаве заняты куда более важными для своей страны делами, сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной.

    «Польские дальнобойщики долгое время являлись лидерами европейского рынка перевозок. Теперь же их стали демпинговать украинские коллеги, работающие в куда более выгодных условиях. В связи с этим представители логистической отрасли в Варшаве стали терять былые позиции, что привело к снижению доходов», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Разумеется, сложившаяся ситуация создала недовольство местных перевозчиков, что крайне удачно совпало с похолоданием отношений Польши и Украины. Администрация Дуды одобрила начало протестов дальнобойщиков для того, чтобы еще раз насолить офису Зеленского, который пытается извлечь максимальную выгоду из текущих экономических условий», – отмечает собеседник.

    «При этом, когда именно закончится текущий виток напряжения, сказать сложно. В настоящий момент Польша застыла в ожидании масштабных изменений состава правительства. Обсуждать «несправедливое» отношение к украинским перевозчикам Зеленскому будет не с кем, поскольку политики страны заняты гораздо более важными делами», – считает эксперт.

    «Сами дальнобойщики планируют продолжать блокировку потока машин до января. Очевидно, что отношения между двумя странами постепенно накаляются. Если после объявленных кадровых изменений партии «Право и справедливость» удастся усилить собственные позиции, то Варшава пойдет на серьезное обострение отношений с Украиной», – уточняет он.

    «Однако более реальным кажется формирование коалиции оппозиционных партий. В этом случае Польша вполне сможет поставить отношения с офисом Зеленского на паузу до тех пор, пока из Брюсселя не поступят более ясные указания, как именно выстраивать дальнейший диалог с соседней страной», – резюмирует Стремидловский.

    Ранее польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM. В настоящий момент перекрыты три перехода: в Хребенном, Борохуске и Корчеве. К протестам присоединились несколько десятков представителей сферы.

    Протестующие пытаются добиться ввода коммерческих разрешений для украинских перевозчиков и снизить их общее число. Кроме того, дальнобойщики настаивают на отмене лицензий, выданных украинским компаниям, которые были созданы после начала СВО.

    С помощью собственных машин они заблокировали дороги у пунктов пропусков. При этом легковым автомобилям, автобусам, транспортам с гуманитарной и военной помощью недовольные разрешают продолжать движение в пункт назначения. Отмечается, что акция протеста официально зарегистрирована и продлится до 3 января.

    Действия польских перевозчиков вызвали серьезное недовольство среди украинского руководства. Так, посол страны в Варшаве Василий Зварич назвал происходящие события «болезненным ударом в спину». Он также отметил, что начавшиеся протесты могут поставить под угрозу действующие «коридоры солидарности» с Евросоюзом. В связи с этим дипломат призвал польских перевозчиков прекратить блокаду и выбрать иные формы отстаивания собственных прав.

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    7 ноября 2023, 10:15
    На Западе испугались последствий использования российских активов

    Politico: Изъятие российских активов может навредить Европе

    Tекст: Ольга Никитина

    В Бельгии и Люксембурге испытывают опасения по поводу последствий использования Европейским союзом замороженных российских активов, пишут американские СМИ.

    Как заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кро, в настоящее время страны G7 и Европейская комиссия пытаются выбрать решение по замороженным российским активам, которое бы не дестабилизировало международную финансовую систему, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Politico.

    Для изъятия этих средств, как пояснил бельгийский премьер, нужны правовые основания. Кроме того, по его словам, в Европе понимают, что способа использовать эти активы без тяжелых последствий для экономики не существует.

    Ранее Financial Times писала, что, по мнению западных стран, конфискация российских активов будет невыгодна Западу, поскольку это приведет к негативным экономическим последствиям.

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    7 ноября 2023, 12:50
    Экономисты МВФ показали модель разделения мира на два торговых блока

    Экономисты МВФ построили модель, в которой мир разделился на два торговых блока

    Tекст: Александра Юдина

    Экономисты Международного валютного фонда построили модель, при которой мир разделится на два торговых блока, где с одной стороны будут США и ЕС, а с другой – Россия и Китай.

    Эксперты отмечают, что в этом случае геоэкономическая фрагментация приведет к образованию двух никак не взаимодействующих лагерей, передает РИА «Новости».

    Специалисты рассказали, что в последнее время торговые ограничения в секторах сырьевых товаров и полупроводников, которые считаются критически важными для нацбезопасности и стратегической конкуренции, чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и ее общими выгодами.

    Также эксперты из МВФ указывают на то, что две крупнейшие экономики мира – США и Китай – в последние годы ввели ряд двусторонних торговых барьеров.

    По мнению специалистов, эти события могут быть ранними признаками более широкой геоэкономической фрагментации – политически обусловленного разворота экономической интеграции, центральным компонентом которой является международная торговля.

    Кроме того, по прогнозам экспертов, сокращение доступа к экспортным рынкам может привести к взлету цен на многие товары, а некоторые окажутся в дефиците.

    При этом в МВФ считают, что при таком развитии событий больше всего пострадает восточный блок.

    Тем временем стало известно, что Россия и Китай нарастили товарооборот более чем на четверть, а доля расчетов в нацвалютах между Россией и Китаем выросла уже до 90%.

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    8 ноября 2023, 15:07
    ЕК рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС

    Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС

    ЕК рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в ЕС
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Еврокомиссия рекомендует Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

    Председатель ЕК заявила, что Еврокомиссия приняла отчет о расширении. «Сегодня, через десять лет после акций протеста на Майдане, исторический день, поскольку Еврокомиссия рекомендует Совету ЕС начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией», – приводит ее слова ТАСС.

    Также ЕК порекомендовала начать переговоры о вступлении с Боснией и Герцеговиной.

    Ряд политиков в ЕС ранее выражали опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна». Во Франции на этом фоне уже звучат призывы выйти из Евросоюза.

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    6 ноября 2023, 17:17
    Киевская чиновница возмутилась словами главы ЕК об успехах Украины на пути в ЕС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о готовности Украины на 90% к интеграции с ЕС – негативный тезис для киевского режима, заявила украинский вице-премьер по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина.

    Даже 99,9% – это негативный тезис для Украины, поскольку речь идет «об экзистенциальных изменениях» для страны, сказала Стефанишина, передает РИА «Новости».

    По ее словам, высказывание фон дер Ляйен звучит как «вы сделали 90%, и у вас есть только три дня, чтобы выполнить остальное».

    Украинская чиновница добавила, что 100% – это недостижимый результат, поскольку чем больше целей достигается, тем больше проблем появляется.

    Напомним, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в субботу посетила Киев. Она заявила, что Украина прошла «более 90% пути» к вступлению в ЕС.

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    8 ноября 2023, 23:43
    Зеленский велел выполнить все требования Еврокомиссии к Украине

    Зеленский подписал указ о необходимости выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинское правительство должно обеспечить выполнение рекомендаций Еврокомиссии, касающихся ускорения начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, говорится в указе, который подписал президент страны Владимир Зеленский.

    Зеленский велел правительству провести консультации с ЕК по вопросу организационных аспектов переговорного процесса. Также он указал, что кабмин должен представить предложения по созданию делегации для участия в переговорах и внести в парламент проект закона о новой программе адаптации законодательства к праву ЕС, передает РИА «Новости».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Украиной о приеме в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала этот день историческим.

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    8 ноября 2023, 08:49
    Во Франции призвали выйти из ЕС на фоне планов включить в него Украину

    Политик Филиппо: Планы ЕС включить в свой состав Украину приведет к смерти Европы

    Tекст: Ольга Никитина

    Планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведет к гибели Европы, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) рассказал, что 8 ноября Евросоюз опубликует отчет с официальным призывом к началу переговоров о членстве Украины в содружестве, передает «Газета.Ru».

    Французский политик напомнил, что Украина является ведущей боевые действия глубоко коррумпированной страной, минимальная зарплата в которой составляет 150 евро.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как отметил лидер «Патриотов», хочет присоединить к Евросоюзу и еще другие страны: Албанию, Боснию-Герцеговину, Черногорию, Косово, Северную Македонию, Сербию, Молдавию и Грузию. Целью ЕС под управлением США является гибель Европы, сделал вывод Филиппо.

    Единственным выходом для Франции в этой ситуации, по мнению политика, становится выход из Евросоюза.

    Ряд политиков в ЕС ранее выражали опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».

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    8 ноября 2023, 12:06
    Названы потери европейского бизнеса из-за санкций против России

    Лавров: Европейский бизнес потерял до 250 млрд евро из-за антироссийских санкций

    Tекст: Ольга Никитина

    По скромным консервативным оценкам европейский бизнес за полтора года после введения Западом односторонних экономических санкций потерял до 250 млрд евро, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования отметил, что это «большая цифра», передает РИА «Новости».

    Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон фактически разоряет своих европейских вассалов, давая при этом зарабатывать собственному военно-промышленному комплексу. США, по словам Лаврова, навязали Европе дорогой американский сжиженный природный газ, а также вынудили европейские компании переводить предприятия за океан – туда, где ниже базовые издержки. Штаты заставляют Европу отказываться от всего российского, в то время как сами продолжает покупать у России уран и другие критические материалы, отметил министр.

    Санкции, введенные Западом в отношении России, в ближайшее время никуда не денутся, сообщил Лавров. «Но если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется», – приводит его слова ТАСС.

    Министр подчеркнул, что речь вовсе не идет о том, что Россия якобы выбирает изоляционизм и автаркию. Запад, по его словам, решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию и не позволить России играть значимую роль на мировой арене, которая соответствует ее истории, ее размеру, ее возможностям.

    Ранее в МИД России сообщали, что общие потери Евросоюза от экономических санкций против России, по самым скромным подсчетам, достигли порядка 1,5 трлн долларов.

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    9 ноября 2023, 09:53
    Во Франции призвали выйти из ЕС и отдать место Украине

    Политик Филиппо: Франции следует покинуть ЕС, отдав место Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Франции следует покинуть Европейский союз, предоставив свое место в содружестве Украине, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Давайте оставим место Украине и как можно скорее уйдем!» – приводит его слова RT.

    Заявление политик опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    Накануне Филиппо заявлял, что планы Европейского союза принять в свой состав Украину приведут к гибели Европы. Единственным выходом для Франции в этой ситуации он назвал выход из ЕС.

    В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что за игру ведет фон дер Ляйен и почему президент Украины Владимир Зеленский боится ей перечить.

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    8 ноября 2023, 21:37
    Медведев предсказал дискредитацию евро в случае принятия Украины и Молдавии в ЕС
    Медведев предсказал дискредитацию евро в случае принятия Украины и Молдавии в ЕС
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз (ЕС) быстро «обескровит» и «обезжирит» Европу, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Уход за киевско-кишиневским рахитом» будет сопровождаться тотальным ослаблением Евросоюза, дискредитацией евро и другими «противными болезнями», написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Медведев указал на то, что ради принятия Украины и Молдавии в ЕС «безумная Еврокомиссия» предлагает «сделать остальным слабым союзницам коллективный аборт», «отрезать их от каких-либо субсидий ЕС», перераспределив их в пользу Киева и Кишинева. Он отметил, что, став членами ЕС, Украина и Молдавия будут финансово зависимы от крупных стран, таких как Франция или Германия.

    «Очевидно, что новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков», – написал политик. «Кто останется в плюсе? Догадайтесь с трех раз (букв) …» – заключил Медведев.

    Ранее Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о приеме Молдавии и Украины в Евросоюз.

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    8 ноября 2023, 22:58
    Венгрия выступила против переговоров Брюсселя с Киевом о членстве Украины в ЕС

    Сийярто счел несвоевременным возможное начало переговоров Брюсселя и Киева о членстве Украины в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия не считает своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах Брюсселя и Киева о вступлении Украины в ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Как указал Сийярто, комментируя доклад Еврокомиссии о расширении ЕС, ЕК «не считает, что Украина выполнила условия для членства», передает ТАСС.

    Министр отметил, что на Украине продолжается вооруженный конфликт. Он указал, что на Украине «не соблюдаются свобода СМИ и свобода слова», не проводятся выборы. Сийярто также подчеркнул нарушения в сфере соблюдения прав национальных меньшинств. «Абсурдно в таких условиях, чтобы Еврокомиссия, евроинституты и страны-члены принимали решение о том, как работают институты верховенства права на Украине», – приводит его слова РИА «Новости».

    В свою очередь президент Венгрии Каталин Новак подчеркнула, что «права венгерского меньшинства в Закарпатье по-прежнему не гарантированы». Новак отметила, что «не видит каких-либо позитивных изменений в этом плане».

    Напомним, ЕК рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

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    8 ноября 2023, 12:29
    G7 отреагировала на отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ

    Страны G7 выразили сожаление в связи с отзывом ратификации ДВЗЯИ Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны «Группы семи» выразили сожаление в связи с решением Москвы отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств стран – членов «Семерки».

    В заявлении, принятом по итогам двухдневной встречи министров иностранных дел государств в Токио, повторяется неоднократно отвергнутая Москвой критика «безответственной ядерной риторики России», передает ТАСС.

    Москва ранее подчеркивала, что с дератификацией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) Россия оказалась на равных условиях с США. При этом российская сторона не намерена нарушать мораторий на проведение ядерных испытаний.

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    8 ноября 2023, 10:02
    Патрушев: Молдавия рискует стать новой жертвой западной политики

    Секретарь Совбеза Патрушев предупредил о том, что Молдавия рискует стать новой жертвой западной политики

    Tекст: Александра Юдина

    Власти Молдавии рискованно взяли курс на отказ от суверенитета, страна может оказаться в роли очередной жертвы западной политики, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в ходе встречи представителей Содружества Независимых Государств (СНГ).

    По его словам, правительство Молдавии под давлением представителей Запада и даже вопреки мнению народа решительно присоединяется к Евросоюзу, отказываясь от суверенитета и национальной идентичности, передает ТАСС.

    Патрушев подчеркнул, что Молдавия вышла на опасный курс и рискует оказаться в роли очередной жертвы западной политики – неприкрытой, циничной и наглой.

    Тем временем ряд политиков в ЕС выразили опасения, что содружество после принятия новых членов может стать «монстром Франкенштейна».

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    9 ноября 2023, 16:36
    В Венгрии назвали невозможными переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина не соответствует необходимым критериям для начала переговоров о вступлении этой страны в Евросоюз (ЕС), заявили в правительстве Венгрии.

    Комментируя рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС, глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что Украина не соответствовала необходимым для переговоров критериям до вооруженного конфликта и не приблизилась к соответствию им сейчас, передает ТАСС.

    «Поэтому нет никаких возможностей начать с ней переговоры [о вступлении в ЕС]», – сказал он на встрече с журналистами, которую транслировал телеканал M1.

    Ранее во Франции призвали выйти из ЕС на фоне планов включить в него Украину.

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