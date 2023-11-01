Муфтий Татарстана Самигуллин: Погромы и агрессия не помогут Палестине

Tекст: Ольга Никитина

Самигуллин написал в своем Telegram-канале, что в некоторой степени понимает чувства жителей Дагестана, которые устроили беспорядки в аэропорту Махачкалы. «Их сердца разрываются от творящейся несправедливости в Палестине. Но их действия никак не остановят сионистов-детоубийц, а лишь причинят зло и вред самим участникам погромов, их семьям и всему российскому обществу», – предупредил муфтий.

Он задался вопросом о том, как можно срывать злость на рядовых невиновных людях и наказывать их по национальному признаку за «преступления сионистского режима». «Мы видим, что среди представителей еврейской нации есть те, кто осуждает действия правительства Израиля и призывает прекратить варварские убийства и бомбежку палестинцев», – подчеркнул муфтий.

Самигуллин отметил, что акции с погромами в Дагестане организованы силами извне. «ЦАХАЛ под руководством сионистов, воюя с младенцами и детьми, делает все, чтобы поднять в мире волну антисемитизма. Случай в Дагестане – так же чистой воды провокация, которую используют западные спецслужбы, играя на чувствах верующих людей. Они хотят изнутри разрушить нашу страну, стравить между собой представителей разных национальностей и религий. Чтобы сосед убивал соседа, брат шел на брата», – заявил он.

Муфтий попросил о снисхождении к том, кто повелся на провокацию, поскольку произошло это «от отчаяния и от чувства несправедливости». «Уверен, что теперь, после того, как их действия осудила вся российская общественность, они раскаялись в содеянном», – пишет Самигуллин.

«Дорогие братья и сестры! Сионисты-террористы сейчас не в России, они – в Израиле и в США. Ответственность за зверства в Палестине лежит на правительствах и армиях этих стран. Так какое отношение погромы в дагестанском аэропорту с возгласами такбира имеют к защите Газы и освобождению Палестины? Вымещать гнев на обычных гражданах еврейского происхождения нет никакого смысла. Это никак не поможет мусульманам Палестины, а мир и согласие между народами в России может нарушить надолго. Нет ничего ценнее в многонациональном обществе, чем взаимоуважение народов!» – подчеркнул он.

Самигуллин напомнил, что вскоре Россия будет отмечать День народного единства. И в этой связи он призвал сохранять добрососедские отношения и поддерживать друг друга, показать миру пример мирного сосуществования. Также он призвал мусульман «не поддаваться на провокации и фейки сионистских зачинщиков».

Президент Владимир Путин заявил в понедельник, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были инспирированы через соцсети, в том числе с Украины при участии западных спецслужб. Российский лидер подчеркнул, что помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции.

В Кремле заверили, что события в аэропорту Махачкалы по итогам следственных действий будут проанализированы, чтобы минимизировать или исключить возможность их повторения в будущем.