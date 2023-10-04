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    Европейским политикам приходится придумывать массу символических жестов, которые могут имитировать решимость бороться с Россией в условиях невозможности настоящей мобилизации.

    6 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Универсальные ценности» Запада вызывают универсальное отвращение

    Государственная идеология современных западных элит враждебна по отношению к семье и настойчиво продвигает все, что могло бы привести к сокращению рождаемости: заведомо бесплодные формы сексуального поведения, аборты, операции по смене пола, которые оставляют жертву навеки больной и бесплодной.

    19 комментариев
    Алексей Зензинов Алексей Зензинов Мы все – дети октября 1993-го

    Октябрьский урок демократии показал, что любые политические коалиции без общего харизматичного лидера в России долго не живут. Коммунисты и монархисты, националисты и анархисты объединились не вокруг кого-то, а против Ельцина.

    12 комментариев
    4 октября 2023, 01:11

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине

    Вопрос о возможном предотвращении конфликта на Украине рассердил министра обороны Германии Писториуса

    Писториуса рассердил вопрос о предотвращении конфликта на Украине
    @ Chris Emil Janssen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны Германии Борис Писториус рассердился, когда его спросили о том, почему Берлин не предотвратил конфликт на Украине до начала специальной военной операции России.

    Писториус отвечал на вопросы граждан Германии. Один из них заявил, что хочет задать вопрос, который «в Германии вообще нельзя задавать». Писториус заверил, что задавать можно любой вопрос. «Это вы так говорите», – сказал его собеседник.

    Мужчина спросил, почему канцлер Германии Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине до российской СВО. Собеседник Писториуса заявил, что глава российского государства Владимир Путин не раз предлагал переговоры, но СМИ Германии не рассказывали об этом, передает РИА «Новости».

    Модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале прозвучали аплодисменты, передает ТАСС.

    Писториус раздраженным тоном заявил: «Простите, у вас нет права!». По его словам, «свобода выражения мнения» подразумевает «свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты». «Точка», – сказал министр. В зале снова прозвучали аплодисменты.

    В сентябре Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.

    3 октября 2023, 11:19
    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино

    Рогов: Российские силы улучшили позиции на Ореховском и Времевском направлениях

    Российские силы провели успешную контратаку возле Работино
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового, а также на Времевском направлении у Урожайного, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, осуществлялись попытки наступления противника по Ореховскому направлению под Вербовым, чтобы прорваться к Новопрокоповке, но в это время произошла контратака ВС России рядом с Работино, в итоге российские войска продвинулись на несколько сот метров, передает ТАСС.

    Он отметил, что ВСУ пытались атаковать ночью и рано утром. По словам Рогова, можно говорить о расширении подконтрольной Российской армии территории и серой зоны и на Ореховском, и на Времевском направлениях.

    Ранее сообщалось, что украинское командование начало выводить из района Работино в Запорожской области в тыл элитную 47-ю механизированную бригаду «Магура». Бойцы отказываются выполнять боевые задачи из-за высоких потерь.

    Коментарии (19)
    3 октября 2023, 11:24
    Киев обвинил моряка в госизмене за отказ вернуть единственную украинскую подлодку

    Tекст: Ольга Никитина

    Моряку с единственной украинской подлодки «Запорожье» заочно предъявлено обвинение в государственной измене за то, что в 2014 году он после воссоединения Крыма с Россией отказался передислоцировать ее на Украину, об этом сообщило управление Службы безопасности Украины в Житомирской области.

    Ведомство сообщило, что моряк с 2011 года проходил службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки «Запорожье» Центра морских операций ВМС ВСУ. В 2014 году он, как утверждает украинская сторона, «отказался выполнить приказ о передислокации подлодки «Запорожье» на территорию, подконтрольную киевскому режиму. При этом имя моряка не раскрывается, передает ТАСС.

    В сообщении говорится, что Минобороны Украины выпустило приказ, которым моряк «за нарушение военной присяги» был лишен офицерского звания и уволен с военной службы. На Украине ему грозит до 15 лет заключения.

    Субмарина советского производства была изначально спущена на воду в 1970 году, а после раздела Черноморского флота в 1997 году вошла в состав ВВСУ. После воссоединения полуострова с Россией она осталась в Крыму. Подлодку не приняли на вооружение российских ВС из-за того, что она устарела и находилась в непригодном состоянии.

    В 2019 году Минобороны России объявляло тендер на утилизацию подводной лодки «Запорожье».

    Коментарии (27)
    3 октября 2023, 16:38
    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине

    Минобороны: Российские военные уничтожили выпускающие твердое ракетное топливо цеха у Павлограда

    ВС России уничтожили цеха по выпуску ракетного топлива на Украине
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные ликвидировали цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ близ Павлограда в Днепропетровской области Украины, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале военного ведомства указано, что около города Павлограда уничтожены цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ.

    Как уточнил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, речь идет о Павлоградском химическом заводе.

    Кроме того, российские военные поразили в Харькове цеха ремонта бронетанковой техники украинской армии. «В районе города Купянска Харьковской области уничтожен склад вооружения 41-й механизированной бригады ВСУ», – сообщает Минобороны.

    Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара по ВСУ около Работина. Также ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

    Коментарии (18)
    3 октября 2023, 09:04
    В Венгрии объяснили, почему остальной мир не разделяет позицию ЕС по Украине

    МИД Венгрии: Мир за пределами Европы не понимает и не разделяет ее позиции по Украине

    Tекст: Ольга Никитина

    Мир за пределами Европы очень ждет окончания конфликта на Украине, поскольку эти государства не понимают европейских двойных стандартов и не поддерживают разжигание конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    «Мир за пределами Европы уже очень ждет окончания этой войны, потому что они многих вещей не понимают», – сказал Сийярто в интервью газете Magyar Nemzet. Так, по его словам, другие страны не понимают, как Евросоюз, «глядя сверху вниз с фантастическим моральным превосходством», призывает к миру, выступает за переговоры и прекращение огня, если конфликт имеет место за пределами Европы. А когда боевые действия развернулись в Европе, ЕС «разжигает конфликт и поставляет оружие». Кроме того, Брюссель «немедленно клеймит» любого, кто говорит о мире, передает РИА «Новости» главы венгерского внешнеполитического ведомства.

    В мире, по его словам, задаются вопросом о том, зачем Европа сделала конфликт глобальным. Там не понимают, почему расплачиваться за ситуацию на Украине должны жители Азии, Латинской Америки и Африки, где стремительно растет инфляция, цены на энергию становятся высокими, наблюдается нестабильность продовольственного снабжения, подчеркнул Сийярто.

    К позиции Венгрии за пределами Европы относятся «с большим уважением», отметил министр.

    Накануне Сийярто решил не ехать на заседание глав внешнеполитических ведомств стран – членов Европейского союза в Киеве, несмотря на то, что подобное мероприятие впервые в истории состоялось за пределами содружества.

    Коментарии (9)
    3 октября 2023, 11:11
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    Politico: Украина теряет поддержку Запада, но продолжает храбриться
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Единый фронт Запада на украинском направлении дает все больше трещин, однако у Киева нет иного выбора, кроме как улыбаться и терпеть, пишут американские СМИ.

    В статье Politico говорится, что спустя более 500 дней после начала российской специальной военной операции законодатели-республиканцы в Вашингтоне сорвали попытку выделить Киеву крупный транш помощи.

    Отмечается, что произошло это всего спустя девять дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил американскую столицу, где просил США о дальнейшей поддержке. Автор публикации считает, что только подчеркивает ужесточение позиции Республиканской партии в Конгрессе, которая выступает за прекращение американской поддержки Киева.

    Параллельно с тем, как республиканцы голосовали «против» на Капитолийском холме, избиратели в Словакии отдали предпочтение «пророссийскому» премьер-министру Роберту Фицо, обещающему не отправлять на Украину «ни единого патрона». Похоже, рассуждает американское издание, Фицо собирается объединиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном для того, чтобы препятствовать дальнейшей помощи Украине со стороны Европы. Кроме того, Польша, как напоминает издание, сделала «шокирующее заявление» о том, что больше не станет отправлять оружие Киеву.

    Между тем украинские политики, которых в США и Британии ранее критиковали за «неблагодарность», продолжают храбриться. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, стоя рядом с главой евродипломатии Жозепом Боррелем, заявил, что Киев «работает с обеими сторонами в Конгрессе, чтобы быть уверенными, что это больше не повторится ни при каких обстоятельствах».

    Источники издания тем временем сообщают, что администрация президента США Джо Байдена на этой неделе намерена анонсировать новый пакет помощи Украине.

    Коментарии (10)
    3 октября 2023, 19:07
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    Hill: Украину могут заставить подписать мирное соглашение на условиях России
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Алексей Дегтярев

    При отсутствии успехов украинских вооруженных сил в ходе осеннего контрнаступления мирное соглашение заключат на условиях Москвы, указал журналист Марк Темницкий в материале для Hill.

    Военная и финансовая помощь киевскому режиму все больше зависит от результатов выборов в западных странах, текущая поддержка уже не воспринимается как нечто само собой разумеющееся, указал Темницкий в статье Hill, передает РИА «Новости».

    По его мнению, никто не гарантирует военную поддержку Украины в будущем. В случае ее ослабления в следующем году Москва может добиться мирного урегулирования, а мировое сообщество может оказать давление на Киев, чтобы тот провел переговоры и заключил выгодное для оппонента соглашение.

    Как считает Темницкий, чтобы избежать этого, Украине следует «выиграть войну против России в 2023 году».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связаны заявления в США о нехватке средств на долгосрочную поддержку ВСУ.

    Коментарии (19)
    3 октября 2023, 13:37
    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры

    Политолог Кот: Идея решить проблемы за счет украинцев хорошим для ЕС не закончится

    Европе посулили проблемы от мощной украинской диаспоры
    @ NURPHOTO/REURETS

    Tекст: Ольга Никитина

    Желание Европейского союза решить собственные демографические проблемы за счет беженцев с Украины не закончится для ЕС ничем хорошим, считает политолог, декан факультета медиакоммуникаций МГИК Юрий Кот.

    Кот в эфире радио Sputnik отметил, что украинцы «как генетический материал вполне устраивают страны Европы». По его словам, США и Европа сейчас выступают как «потрошители» Украины, однако сами они «будут выпотрошены теми, кого породили».

    Сейчас украинцы в Европе ведут себя тихо, они белые и пушистые, отметил политолог, выразив уверенность, что впечатление это обманчиво. После того как граждане Украины обживутся в Европе, обзаведутся связями и влиянием, у них появится там своя мощная диаспора, как это произошло в Канаде, считает Кот.

    После этого, продолжил политолог, украинцы начнут «качать права» и «лезть в управление», что в свою очередь приведет к уличным протестам и беспорядкам. Кот в заключение отметил, что радоваться в этом вопросе Европе нечему.

    Так политолог прокомментировал сообщение французского издания Le Monde о том, что страны, принимающие беженцев с Украины, могут попытаться с их помощью решить свои демографические проблемы.

    Коментарии (7)
    3 октября 2023, 03:59
    Жителя Камчатки за призывы к экстремизму лишили гражданства России

    ФСБ: Житель Камчатки лишен российского гражданства за призывы к террористической и экстремистской деятельности

    Tекст: Антон Никитин

    Житель Камчатки, бывший гражданин Украины, лишен российского гражданства по приговору за публичные призывы к террористической и экстремистской деятельности в отношении граждан России, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

    В ведомстве сообщили, что заключением УМВД России по Камчатскому краю отменено решение УФМС России по Камчатскому краю о приеме злоумышленника в гражданство Российской Федерации. Решение принято на основании статьи 22 федерального закона «О гражданстве Российской Федерации», передает ТАСС.

    По данным правоохранительных органов, за полтора года мужчина неоднократно размещал в соцсети «ВКонтакте» призывы к насильственным действиям: расстрелу, убийствам, сожжению всех россиян и представителей органов власти. Он стал гражданином РФ в марте 2014 года, отказавшись от гражданства Украины.

    Ранее аналогичная санкция была применена в отношении другого жителя региона, осужденного за публичные оправдание и пропаганду терроризма. В настоящее время оба осужденных отбывают наказание в исправительных колониях общего режима.

    Напомним, 18 апреля Госдума приняла базовый закон «О гражданстве», которым допускается прекращения гражданства, если гражданин представляет угрозу национальной безопасности, а также расширяется перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства России.

    Коментарии (15)
    3 октября 2023, 09:28
    СК предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Буданову

    СК заочно предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Кириллу Буданову за теракты в России

    СК предъявил обвинение главе ГУР МО Украины Буданову
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Следственный комитет предъявил представителям высшего военного руководства Украины, в том числе начальнику главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кириллу Буданову, заочное обвинение в совершении террористических актов на российской территории, сообщили в пресс-службе СК.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что следствие собрало доказательства причастности высшего военного руководства Украины к организации и совершению более 100 ударов с воздуха с применением БПЛА по территориям Москвы и Московской области, Республики Крым и города Севастополя, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года.

    Обвинения по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) заочно предъявлены, помимо Буданова, командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку, командующему ВМС ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку. Кроме того, СК установил, что фигуранты привлекали к совершению преступлений подчиненных им по службе военнослужащих.

    Планируется объявить обвиняемых в розыск и заочно арестовать.

    В Кремле ранее заявляли, что большинство украинских дронов нейтрализуются российскими военными, принимаются меры для минимизации атак.

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    3 октября 2023, 13:31
    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами

    Пентагон сообщил о готовности передать Киеву ракеты ATACMS после одобрения поставки Байденом

    Пентагон сообщил о планах передать Киеву ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом может передать Киеву оснащенные кассетными боеприпасами тактические ракеты ATACMS после того, как американский президент Джо Байден одобрит поставку, сообщил помощник американского министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

    По его словам, Вашингтон готов действовать быстро, как только Байден примет соответствующее решение, так как в Пентагоне «давно готовились к такому развитию событий», передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова выразила уверенность, что Киев будет использовать американские ракеты ATACMS дальнего радиуса действия в террористических целях для ударов по гражданской инфраструктуре Донбасса и Крыма.

    В прошлую субботу в США заявили, что Берлин может передать Украине крылатые ракеты Taurus после того, как Вашингтон передаст Киеву тактические ракеты ATACMS.

    Коментарии (57)
    3 октября 2023, 12:25
    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине на фоне снижения поддержки США

    В Германии призвали ЕС добиваться перемирия на Украине
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейские лидеры на фоне снижения поддержки Украины с американской стороны должны как можно скорее предпринимать шаги для прекращения огня и заключения перемирия, заявила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт.

    Вагенкнехт считает, что в Брюсселе делают «сомнительные» выводы из ситуации с отказом Конгресса США выделить Украине новый транш помощи. Она назвала «невероятными» заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля, который пообещал выделять киевскому режиму 5 млрд евро в год на закупку истребителей и ракет.

    По мнению политика, ЕС следует отказаться от миллиардных поставок оружия киевскому режиму и перестать брать за США расходы в этом «марионеточном» конфликте. «ЕС должен, наконец, подумать о нуждах своих граждан и добиваться немедленного прекращения огня», – передает ТАСС сообщение Вагенкнехт, опубликованное в соцсетях.

    Политик считает, что Германии не следует тратить средства на наращивание вооружений на Украине. По ее оценке, это будет лишь способствовать продолжению конфликта, который и без того наносит Германии «огромный ущерб» и который «можно и нужно было давно закончить».

    В отличие от США, сказала Вагенкнехт, европейские страны выделяют огромные средства на размещение украинских беженцев. Украине, продолжила политик, «нужно не больше оружия, а мир». Она высказалась за то, чтобы в этой стране начался процесс восстановления, и отметила, что инвестировать в это было бы гораздо разумнее.

    Напомним, Конгресс США утвердил проект временного бюджета, исключив из документа помощь Украине. Тем не менее администрация США намерена объявить о новом транше помощи киевскому режиму.

    Коментарии (14)
    3 октября 2023, 16:15
    Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе Работино

    Российские войска уничтожили до 90 солдат ВСУ в районе Работино

    Российские войска нанесли удар по ВСУ в районе Работино
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска на Запорожском направлении нанесли удары по украинским войскам в районе Работино, уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны России

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что также уничтожено два бронетранспортера и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», орудие Д-20, а также буксируемая гаубица М119 производства США.

    Кроме того, ВСУ на Донецком направлении потеряли за сутки до 285 военнослужащих убитыми и ранеными, а также семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены боевая машина РСЗО «Град», а также самоходная гаубица Caezar производства Франции.

    На Краснолиманском направлении потери ВСУ составили до 65 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная гаубица «Акация», орудие Д-20 и гаубица Д-30.

    Ранее ВС России нанесли авиаудары по позициям ВСУ под Купянском.

    Коментарии (25)
    3 октября 2023, 12:13
    Шойгу заявил о неудачной попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении
    Шойгу заявил о неудачной попытке прорыва ВСУ на Запорожском направлении
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона не смогла прорвать оборону на Запорожском направлении у поселков Вербовое и Работино, заявил глава российского Минобороны Сергей Шойгу.

    Российские подразделения 70-го мотострелкового и 56-го десантно-штурмового полков, а также 810-й бригады морской пехоты и 291-й артиллерийской бригады успешно справились со сдерживанием противника на этом направлении, сказал Шойгу на совещании с руководящим составом ВС России, передает ТАСС.

    Он отметил, что на Краснолиманском направлении отличились 55-я мотострелковая бригада и 228-й мотострелковый полк.

    На Соледаро-Бахмутском направлении «Южная» группировка войск отразила все атаки ВСУ, указал глава ведомства. Особо отличились военнослужащие 4-й мотострелковой, 11-й десантно-штурмовой и 17-й артиллерийской бригад, сказал министр.

    Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что российские подразделения прошлой ночью и утром на несколько сотен метров продвинулись на Ореховском направлении около Работино и Вербового.

    Коментарии (17)
    3 октября 2023, 03:41
    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»

    Дипломат Захарова сыронизировала о «намерении» главы МИД Германии Бербок пригласить Россию в Евросоюз

    Захарова сыронизировала над словами Бербок о ЕС «от Лиссабона до Луганска»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова предположила, что слова главы МИД Германии Анналены Бербок о будущих границах Евросоюза «от Лиссабона до Луганска» означают вступление России в сообщество.

    Комментируя заявления Бербок, Захарова предположила в своем Telegram-канале, что «мы вступаем в ЕС».

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также предположила, что главы МИД Германии забыла добавить о необходимости «развернуться на 360 градусов». Таким образом Захарова напомнила февральское высказывание Бербок, когда она выразила надежду на кардинальное изменение политики Москвы по Украине «на 360 градусов», имея в виду разворот на 180.

    В понедельник глава МИД Германии заявила в Киеве, что Евросоюз скоро якобы будет простираться «от Лиссабона до Луганска».

    Коментарии (0)
    3 октября 2023, 09:45
    Российские бойцы взяли штурмом опорный пункт ВСУ на Северском направлении

    Tекст: Ольга Никитина

    Военнослужащие Южной группировки ВС России на Северском направлении взяли штурмом опорный пункт ВСУ, сообщили в Минобороны России.

    В результате атаки, по данным военного ведомства, были уничтожены шесть украинских националистов, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что российские войска при помощи тяжелых огнеметных систем уничтожили опорный пункт противника на Купянском направлении.

    Коментарии (3)
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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Британцы еще мечтают о разгроме России

      Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, многое сделавший для ВСУ и лично для Владимира Зеленского, призвал Киев отправить на фронт побольше молодежи. Уоллес по-прежнему верит в «военный разгром России» и даже в начало «битвы за Крым». Но реальность будет совсем другой.

    • Бербок покусилась на русские земли

      В Киеве проходит саммит ЕС на уровне глав МИД Евросоюза – первый в своем роде. На саммите глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала достроить Евросоюз до Луганска, другими словами, покусилась на территориальную целостность России. Даже американцы сейчас отстраняются от конфликта на Украине, но Европа решила страдать до последнего.

    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

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