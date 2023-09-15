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Писториус вышел из себя при обсуждении возможных поставок Киеву ракет
Писториус вышел из себя в дискуссии с Кличко при обсуждении вопроса возможных поставок Киеву ракет
Министр обороны ФРГ Борис Писториус вышел из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus.
Как заявил Писториус с заметным раздражением в голосе после того, как Кличко снова сказал о важности для Украины поставок Taurus, он удивлен, почему постоянно акцентируется «внимание на этом маленьком аспекте, по которому нет стопроцентного консенсуса», передает ТАСС.
«Почему не отмечается грандиозная поддержка Германии. Да, ФРГ медлила в вопросе предоставления танков Leopard, да, это правда, она ждала американцев, в настоящее время мы являемся теми, кто предоставляет Украине больше всего и боевых танков, и зенитных самоходных установок Gepard, и бронетранспортеров», – подчеркнул он, указав и на то, что Германия увеличивает производство боеприпасов для Gepard.
Ранее Писториус заявил, что тон высказывания украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы о возможных поставках ракет Taurus был неуместным.
Напомним, Кулеба поставил главу немецкого МИД Анналену Бербок в неловкое положение. На совместной пресс-конференции в Киеве он заявил, что Берлин все равно поставит Киеву ракеты Taurus, хотя сама немецкий министр не ответила на этот вопрос определенно.