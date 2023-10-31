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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Почему США и СССР не дали Англии, Франции и Израилю оттяпать себе Суэцкий канал

    31 октября 1956 года началась операция «Мушкетер» – британские и французские войска напали на Египет. В деле оказались замешаны еще молодой и неокрепший Израиль, Суэцкий канал и арабский национализм. Не учли лишь одну «мелочь» – единственные сверхдержавы на планете.

    0 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Зеленский решил не переписывать украинцев

    Поскольку гипотетические результаты нынешней украинской переписи населения прямо тянули бы на пункт обвинительного заключения в трибунале, действительно разумно ее вовсе не проводить.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Ближневосточный конфликт сделал цены на нефть непредсказуемыми

    Большой, но управляемый конфликт на Ближнем Востоке может быть выгоден России. Но это как риск потерять управление на скорости 200 км/ч – большая война может сделать несостоятельными любые экономические и геополитические прогнозы в принципе.

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    31 октября 2023, 15:21

    Бойцы добровольческого батальона «Крым» сбили украинский тяжелый дрон «Баба Яга»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы добровольческого батальона «Крым» на Запорожском направлении сбили тяжелый украинский гексакоптер Reactive Drone Agric RDE616, также известный под названием «Баба Яга», сообщил представитель батальона.

    Как уточнил представитель батальона, наши ребята сбили один такой дрон, передает ТАСС.

    Ранее командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега Днепра рассказал, что украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.

    31 октября 2023, 05:05
    ВСУ отказались идти на штурм Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Time: ВСУ не выполнили приказ Киева о штурме Горловки из-за нехватки людей и оружия

    Tекст: Антон Никитин

    Власти Украины в начале октября потребовали от военных провести операцию по взятию Горловки, однако в ответ получили лишь вопрос «Чем?», поскольку у ВСУ нет ни людей, ни оружия, сообщил американский журнал Time.

    По словам высокопоставленного военного, у ВСУ «нет ни людей, ни оружия», передает РИА «Новости».

    «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?» – сказал военный, комментируя полученный приказ из Киева.

    Напомним, в конце сентября ВСУ применили химические боеприпасы при обстреле российских позиций под Горловкой.

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    31 октября 2023, 00:48
    Киев пожаловался на отказ конгрессменов США предоставить ВСУ снаряды

    Офис Зеленского: Конгрессмены США во время визита в Киев заявили о необходимости 155-миллиметровых снарядов Израилю

    Tекст: Антон Никитин

    Конгрессмены США во время визита делегации Палаты представителей в Киев продемонстрировали свою осведомленность о нехватке снарядов калибра 155 миллиметров у ВСУ и заявили при этом о востребованности таких боеприпасов у Израиля, сообщила пресс-служба Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

    Как сообщил Офиса президента Украины, в понедельник Зеленский принял двухпартийную делегацию конгрессменов США в составе Джеймса Френча Гилла, Майкла Куигли и Стивена Линча. В Киеве заявили, что в ходе встречи были обсуждены вопросы продолжения всесторонней поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов, а сам Зеленский подробно проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой и первоочередных потребностях сил обороны Украины, передает РИА «Новости».

    В свою очередь демократ Майкл Куигли, подтвердил, что время от времени случаются «очень неприятные ситуации» в контексте принятия решения о выделении помощи Киеву. По его словам, есть определенные предостережения для киевского режима в контексте «разделение мнений в направлении помощи». Демократ заявил, что нужны любые аргументы о важности и экономической, и гуманитарной помощи. «Я понимаю, что есть необходимость в снарядах 155 миллиметров, но Израилю они тоже нужны», – заявил Куигли.

    Конгрессмен намекнул, что Украине, как об этом не раз заявляло политическое руководство, пора и становиться более самодостаточной в вопросе производства оружия и снарядов.

    Напомним, в прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.


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    31 октября 2023, 11:07
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    Белый дом США отверг сравнение военных операций России и Израиля
    @ Chris Kleponis/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби призвал не сравнивать военные операции России и Израиля, поскольку они «преследуют разные цели», сообщило издание Politico .

    Член Палаты представителей Прамила Джаяпал (демократ от Вашингтона) раскритиковала чиновников США за «двойные стандарты». По ее словам, США безоговорочно поддерживают Израиль в его войне против боевиков ХАМАС, одновременно осуждая российскую спецоперацию на Украине, пишет Politico.

    Кирби с оценкой Джаяпал не согласился, заявив, что Россия якобы намеренно «нацелена на украинское гражданское население» в рамках своей военной стратегии. «Уничтожение невинных украинцев», по мнению спикера Белого дома, будто бы является «частью стратегии» в конфликте на Украине.

    В Израиле, считает он, ситуация другая. При этом представитель Белого дома признал, что в секторе Газа погибли палестинцы.

    Ранее Кирби заявил, что не будет комментировать действия израильской армии, поскольку заявления об этом может делать только ЦАХАЛ.

    Между тем Минздрав Газы заявил о 8 тыс. погибших в результате обострения палестино-израильского конфликта.

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

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    31 октября 2023, 09:05
    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»

    Журналистка Оуэнс призвала политиков США сказать правду про «коррумпированного диктатора» Зеленского

    Американская журналистка назвала Зеленского «коррумпированным диктатором»
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американским политикам пора сказать правду про Украину и ее коррумпированного президента Владимира Зеленского, заявила журналистка Кэндис Оуэнс.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) журналистка призвала власти США перестать притворяться, что Вашингтон «защищает демократические принципы» на Украине, где у власти находится коррумпированный диктатор, передает РИА «Новости».

    Оуэнс заявила, что не понимает, почему политики продолжают лгать, ведь все знают, что это значит, «когда США говорят, что выполняют миссию по «распространению демократии».

    Ранее журналистка назвала Зеленского «грязным актером, попытавшимся развязать третью мировую войну».

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    31 октября 2023, 11:36
    Минобороны раскрыло планы Киева по провокации с биооружием «под чужим флагом»

    Минобороны: Украинские спецслужбы нацелены на провокации с биооружием «под чужим флагом»

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы Украины, возможно, планируют совершить провокации с использованием биологического оружия «под чужим флагом» для обвинения России в якобы распространении вируса патогенного гриппа птиц, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

    Кириллов сообщил, что в Киеве возобновлена деятельность Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который является основным посредником по распределению грантов Пентагона. При финансовой поддержке Агентства по международному развитию США и посредничестве УНТЦ с августа по сентябрь прошел тренинг по реагированию на биологические угрозы на базе Львовского национального медицинского университета им. Данила Галицкого, передает ТАСС.

    В сценарий тренинга было заложено использование вируса патогенного гриппа птиц, который обладает высокой летальностью для человека. По замыслу учений, случаи инфекции фиксируются в Николаевской области Украины, после чего проводится отбор и анализ проб, рассказал Кириллов.

    Как отметил начальник войск РХБЗ, в результате делается вывод, что «с высокой долей вероятности» инцидент является результатом биодиверсии со стороны России, информация о вспышке публикуется в западных СМИ, а также организуются публичные акции медицинских работников с плакатами о привлечении России к ответственности за нарушение конвенционных обязательств.

    В дальнейшем инициируется расследование с использованием механизма генерального секретаря ООН, итогам которого становится обвинение России в несоблюдении требований КБТО с введением очередных санкций, заявил Кириллов.

    Генерал обратил внимание, что на тренинге были представители СБУ и Национальной полиции Украины, что может быть связано с возможным нацеливанием украинских спецслужб на осуществление провокаций с биологическим оружием.

    Кроме того, в тренинге участвовали представители органов государственной власти Украины, сотрудники западных некоммерческих организаций сотрудница факультета военных исследований Королевского колледжа Лондона Джемма Боушер. Модератором выступила член руководящего совета по биобезопасности Великобритании Филиппа Ленцос, которая несколько лет публично дискредитирует Россию по вопросам биобезопасности на международной арене.

    К тренингу также была привлечена руководитель отдела коммуникаций Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Оксана Кучерява, которая отвечает за медиапланирование для правительственных организаций Украины и США, что может указывать на отработку в рамках мероприятия вопросов, касающихся распространения дезинформации в СМИ, считает Кириллов.

    Ранее Минобороны России в докладе о военно-биологической деятельности США на территории Украины заявило, что работа американских военных биологов направлена на создание эпидемий, которыми можно искусственно управлять.

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    30 октября 2023, 23:17
    Боец с позывным «Джамбо» в зоне СВО высказался о беспорядках в Дагестане

    Боец с позывным «Джамбо» призвал дагестанцев не искать террористов в республике, а приезжать в зону СВО

    Tекст: Антон Никитин

    Боец с позывным «Джамбо» призвал дагестанцев не искать террористов в своей республике, а приезжать в зону СВО, где весь Северный Кавказ борется с терроризмом.

    «Дорогие дагестанцы, если вы хотите нам как-то помочь, приезжайте! Там в Дагестане не ищите террористов. Террористы здесь. Мы работаем – и из Дагестана, и из Чечни, и соседи, весь Северный Кавказ – боремся с терроризмом. Если хотите чем-то, как-то помочь, welcome (добро пожаловать – прим. ВЗГЛЯД). Всегда готовы вас принять, будем вместе уничтожать здесь террористов, – заявил боец с позывным «Джамбо» в видеообращении к дагестанцам, которое опубликовано в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что произошедшие накануне в аэропорту Махачкалы беспорядки инспирированы спецслужбами Запада с территории Украины. Глава государства подчеркнул, что за трагедией палестинцев, за конфликтом на Украине и многими другими конфликтами в мире стоят правящие элиты США и их сателлиты.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними – и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе», – сказал российский президент. – «Тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре».

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    30 октября 2023, 22:40
    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Владимир Путин: Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией

    Путин: Помочь Палестине можно в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Никитин

    Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией, и Россия борется с ними в рамках специальной военной операции, заявил президент Владимир Путин.

    В ходе совещания с членами Совета Безопасности, правительства и руководством силовых ведомств президент указал, что в подходах России к ситуации на Ближнем Востоке, «в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна».

    «Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству. Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики», – цитирует Путина сайт Кремля.

    «Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло. Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из нее свою кровавую ренту», – заявил российский лидер.

    «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы – Россия – и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе», – подчеркнул Путин.

    Ранее российский президент назвал обострение палестино-израильского конфликта гуманитарной катастрофой. Он подчеркнул, что борьба с терроризмом не может вестись по принципу коллективной ответственности.

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    31 октября 2023, 06:58
    Солдат нацбата ВСУ предсказал исчезновение Украины без тотальной мобилизации

    Солдат нацбата ВСУ Ябчанка призвал всех украинцев участвовать в боевых действиях ввиду угрозы исчезновения Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Все украинцы должны постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и принимать участие в боевых действиях, в противном случае могут остаться без страны, выразил мнение раненый член нацбата ВСУ «Волки да Винчи» Александр Ябчанка.

    Он выразил мнение, что все украинцы должны постоянно держать в голове мысль о тотальной мобилизации и принимать участие в боевых действиях если не напрямую, то поддерживая ВСУ финансово, передает РИА «Новости».

    «Я сейчас просто призываю – не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», – заявил Ябчанка в интервью каналу «Эспрессо».

    Напомним, в конце сентября американский разведчик заявил о приближении конца Украины.

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    31 октября 2023, 09:36
    Офицер ВСУ объяснил, почему украинские командующие скрывают свои имена

    Офицер ВСУ признался, что украинские командующие скрывают свои имена из-за потерь на фронте

    Tекст: Александра Юдина

    Украинское командование скрывает свои имена, чтобы избежать осуждения за провалы на фронте, заявил офицер ВСУ с позывным Арти Грин.

    По его словам, нет ни расстрелянных, ни пониженных или хотя бы репрессированных, это «вообще нонсенс, я никогда не слышал, чтобы были засекречены командующие для самих войск», передает РИА «Новости».

    Грин добавил, что для повышения привлекательности службы в армии необходимо повысить престижность украинских войск, но у ВСУ нет авторитетных генералов.

    По его данным, прячутся даже от офицеров, что зачастую приводит к ошибкам на фронте.

    Ранее пленный боец ВСУ рассказал, что украинское командование направляет неподготовленных и неуверенных в своих силах военных ВСУ на штурм острова в дельте Днепра без необходимой артиллерийской поддержки.

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    31 октября 2023, 11:10
    Минобороны показало уничтожение танка ВСУ российским FPV-дроном

    МО: Танк ВСУ был уничтожен точным ударом FPV-дрона на ходу

    Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ российским FPV-дроном.

    По сообщению Минобороны, танк ВСУ, ведущий огонь на ходу, был уничтожен точным ударом FPV-дрона, передает РИА «Новости».

    Ранее российские FPV-дроны сожгли наступающие немецкие танки Leopard, поставленные вооруженным силам Украины, у Работино на Запорожском фронте, видео атаки опубликовали военкоры.

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    31 октября 2023, 12:52
    Американский полковник объяснил, зачем России освобождать Одессу и Харьков

    Полковник Макгрегор: Путин хочет прекратить притеснение русских и освободит Одессу и Харьков

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин не желает воевать с НАТО, он хочет прекратить притеснение русского народа на Украине, поэтому скоро освободит Харьков и Одессу, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

    Макгрегор считает, что Россия не хочет нападать на Польшу, но собирается закончить войну и взять контроль над исторически русскими территориями, что и произойдет со временем.

    По мнению эксперта, российскому президенту важно, чтобы Украина была нейтральным государством, Путин не позволит Украине стать крепостью для американского влияния, чтобы Россия не жила под угрозой.

    Ранее разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что Россия освободит Одессу, Николаев, Днепропетровск, Харьков и Сумы, а Украину разделят по «плану Моргентау».

    Напомним, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий, так что новых регионов в составе России будет больше.

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    31 октября 2023, 11:18
    Forbes: ВСУ потеряли пятую часть танков Leopard 2 из-за ударов ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска уничтожили много танков Leopard 2 на Украине, пишет военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Как говорится в публикации, украинцы потеряли почти пятую часть своих Leopard 2. Экс добавил, что Германия обязалась поставить дополнительно 14 Leopard 2A4, которые должны поступить в следующем году, но эти танки могут появиться не скоро, потому что «русские выводят из строя боевые машины ускоряющимися темпами», передает РИА «Новости».

    В статье отмечается, что это достигается за счет применения Российской армией ракетного комплекса «Корнет», который легко пробивает западную технику.

    В статье Forbes указано, что даже шведский танк Strv 122, один из наиболее защищенных в мире, не может просто отмахнуться от «Корнета».

    В качестве примера для описания проблем ВСУ он рассказал о 21-й бригаде ВСУ, которая потеряла все Strv 122 и которая, скорее всего, осталась лишь с одной танковой ротой вместо трех.

    Ранее российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области.

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    31 октября 2023, 12:59
    Российские военные: Боевики ВСУ по радиообмену угрожают убить друг друга

    Российские военные перехватили радиообмен, в котором боевики ВСУ угрожали убить друг друга

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские военные оскорбляют друг друга и угрожают убийством по радиообмену, рассказал начальник штаба батальона «Скиф» (Барс-35) в составе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК) близ Соледара с позывным Варяг.

    По его словам, между бойцами ВСУ состоялся радиообмен, что стало поводом для разбирательства, передает ТАСС.

    «Оскорблять друг друга в радиоэфире, хамить вплоть до того, что «я тебя убью» – недопустимо. У них это норма», – отметил Варяг.

    Он также добавил, что украинские военные проявляют агрессивность и неуважение человеческого достоинства, причем в ходе радиопереговоров используют исключительно русский язык.

    Ранее в Киеве заявили, что военнослужащие ВСУ глушат стресс с помощью алкоголя и наркотиков, из-за чего у них «сносит крышу», и они становятся опасными для себя и своих сослуживцев.

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    31 октября 2023, 09:28
    На Украине признали сложное положение из-за сокращения помощи США

    Депутат Рады Железняк: Украина оказалась в сложном положении из-за сокращения помощи США

    Tекст: Вера Басилая

    Украина оказалась в трудном положении из-за сокращения помощи от США, 61 млрд долларов будет сложно найти, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    В своих соцсетях он написал, что для Израиля начались поиски компенсаторов, а для Украины – это плохой подход, потому что найти миллиарды долларов Киеву негде, передает РИА «Новости».

    Ранее в Конгресс США внесли законопроект о выделении экстренной дополнительной помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов в отрыве от Украины и Тайваня.

    В прошлую пятницу спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон потребовал от Белого дома отчитаться о потраченных на Киев средствах и призвал разделить запрос о выделении 105 млрд долларов Израилю и Украине.

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    31 октября 2023, 09:33
    Боец «Ахмата» рассказал о применении ВСУ фосфора и фосгена

    Боец «Ахмата»: ВСУ применяют фосген и фосфор на Кременском участке в Донбассе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинская армия применяет газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид, выполняющий ряд задач на данном участке фронта.

    По его словам, газ скидывают периодически хлорпикрин и фосген с коптеров, передает РИА «Новости». Аид добавил, что фосфор (тип зажигательных боеприпасов, снаряженных белым фосфором), бывает, накидывают, зажигалками (зажигательные боеприпасы) часто работают, танками, но самое частое – это кассеты. Он добавил, что если раньше ВСУ жалели по одному, по двум карандашам (солдатам пехоты) выпускать снаряды – экономили, то сейчас они даже по одному идущему человеку кассету выпускают.

    По его словам, капсулы с газами украинские военнослужащие при помощи квадрокоптеров сбрасывают в окопы российских бойцов.

    Ранее стало известно о применении ВСУ газовых гранат США, Британии и Израиля.

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