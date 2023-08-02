Украинские националисты не любят Киев, издеваются над ним, уничтожают его ценности, символы и святыни. Строить и развивать город они не хотят. Не могут. Не умеют. Оторвать герб сверхдержавы со щита знаменитого на весь мир памятника и наклеить туда вилку? Легко. Но не более того.2 комментария
Российский комвзвода рассказал о невозможности для ВСУ пересечь Днепр
Украинские военные пока не способны форсировать Днепр в Херсонской области, попытки диверсионных вылазок прекратились, заявил командир взвода с позывным Анапа одного из российских подразделений с левого берега реки.
ВСУ после наводнения из-за разрушения Каховской ГЭС пытались проводить диверсии, но, получив отпор, они больше не подходят к берегу близко и перемещаются на расстоянии, сказал собеседник РИА «Новости».
Днепр сейчас невозможно пройти, и в основном ведутся артиллерийские дуэли. На том берегу стоит 126-я бригада теробороны ВСУ, добавил он.
На данный момент обстановка на линии соприкосновения по Днепру у его подразделения напряженная, украинские военные применяют реактивную артиллерию и беспилотники, включая дрон «Баба-Яга» с четырьмя кумулятивными минами для уничтожения техники.
Российские военные успешно противостоят этим угрозам, уничтожают украинскую технику и позиции ВСУ. ВС России отвечает крупнокалиберными пулеметами и минометами.