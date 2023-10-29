ВС России нанесли удар по 65-й мехбригаде ВСУ на Запорожском направлении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, общие потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей. Кроме того, в районе населенного пункта Комсомольское уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения ВСУ за сутки потеряли до 55 военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы «Мста-Б».

Там добавили, что оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 124 районах, в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

В военном ведомстве добавили, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Площанка, Троицкое Нырково ЛНР, Золотаревка, Верхнеторецкое ДНР, Новофедоровка и Васильевка Запорожской области.

Ранее российские войска нанесли удары по ВСУ под Угледаром и Урожайным.