  • Новость часаХАМАС заявило о готовности отпустить заложников из переданного Россией списка
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    Конфликт Киева и Варшавы получил неожиданное объяснение
    В США признали поворот конфликта на Украине в пользу России
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    В ХАМАС заявили о провале попытки наступления Израиля с трех направлений на Газу
    Истребители ЦАХАЛа ударили по командующему морскими силами ХАМАС в Газе
    Лавров предрек катастрофу на «десятилетия, если не столетия» в случае уничтожения Газы
    Тело наемника из Британии нашли в канализации на полигоне в Запорожской области
    Средства ПВО перехватили шесть дронов над Орловской и Тульской областями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Американская мечта перестала продаваться

    Само по себе признание Америкой того, что в мире сложилась революционная ситуация и что не только «низы» не хотят, но и «верхи» не могут жить по-старому, дорогого стоит.

    7 комментариев
    Захар Прилепин Захар Прилепин Царёв знал про киевскую мразь всё

    Сложно не заметить, что покушения происходят на тех, кто на Украине и в Киеве натурально лично бесит самое высокое начальство.

    15 комментариев
    Александр Дементьев Александр Дементьев В феврале 2022 года разбили окно и стало легче дышать

    Ситуация замешательства, пришедшая на смену ожидаемой предсказуемости, сильно встряхнула и взбудоражила общество. Как ни парадоксально, пришло здоровое желание жить.

    13 комментариев
    28 октября 2023, 14:32

    ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

    Минобороны: ВС России за сутки отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные при поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ, сообщает Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что российскими военными пресечены три атаки 43-й механизированной и 68-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Надия в ЛНР. Потери противника составили более 50 военнослужащих и три пикапа.

    27 октября 2023, 19:27
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    Варлей объяснила свои слова о спецоперации
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Актриса Наталья Варлей прокомментировала блогеру Вячеславу Манучарову свое высказывание о спецоперации, сказанное на патриотическом кинофестивале «Волгоградский факел».

    По словам Варлей, от исхода спецоперации зависит существование России, пишет Газета.ru. Она отметила, что всем хотелось бы жить в мире, дружбе и любви, но события стали развиваться таким образом, что «кто не понимал, почему это происходит, сейчас уже понимают».

    По словам Варлей, действия России – это восстановление справедливости, защита веры и вопрос, «быть нашей стране или не быть».

    Ранее на фестивале она заявила, что уверена в «победе добра над злом и разума над безумием».

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    27 октября 2023, 07:51
    Российский спецназ применил против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    РИА «Новости»: Российский спецназ применил под Клещеевкой против ВСУ «тактику загнанного зверя»

    Tекст: Антон Никитин

    Боец с позывным Чалый рассказал, что спецназ «Сибирь» Южной группировки войск ВС России применяет против ВСУ под Клещеевкой на участке фронта под Артемовском «тактику загнанного зверя».

    По словам военного, при обнаружении противника сначала открывается огонь из 82-миллиметрового миномета, который загоняет его в окопы или блиндажи, затем применяются минометы калибра 120 мм, передает РИА «Новости».

    «80-м подгоняем в эту точку, а 120-м добиваем», – сказал боец.

    Накануне тульские десантники пресекли попытку прорыва ВСУ у населенного пункта Клещеевка к югу от Артемовска.

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    27 октября 2023, 01:59
    Батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ поступил на службу в ВС России

    Первый батальон из бывших военнослужащих ВСУ поступил на службу в ВС России

    Батальон добровольцев из бывших солдат ВСУ поступил на службу в ВС России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, сформированный из бывших военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), поступил на службу в российское оперативно-боевое тактическое формирование (ОБТФ) «Каскад», рассказал командир батальона Андрей Тищенко.

    Командир батальона рассказал РИА «Новости», что военные поступили на службу в подразделение ОБТФ «Каскад», где будут нести свою дальнейшую службу.

    Тищенко уточнил, что в учебном центре бойцы батальона появились около трех недель назад. По словам командира, настроение у всех боевое, все энергичные, рвутся к знаниям, во все вникают, пытаются себя в этом проявить.

    «Оружие и обмундирование нам выдали сразу, как мы сюда приехали, на следующий день. Каждый получил свой автомат, он его обслужил полностью. Потом были выезды на полигон, каждый человек пристрелял свое оружие», – добавил Тищенко.

    Командир сообщил, что после завершения учебного процесса и принятия присяги батальон отправится на фронт.

    Напомним, в феврале в ДНР из украинских военнопленных сформировали батальон имени Богдана Хмельницкого. Экс-представитель народной милиции ДНР полковник Эдуард Басурин отметил, что чем дальше будет продвигаться Россия, тем больше будет подобных батальонов. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что батальон имени Хмельницкого нанесет идеологический удар по ВСУ.

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    27 октября 2023, 10:54
    Американский профессор назвал территории, которые потеряет Украина

    Профессор Миршаймер: Россия заберет восток и юг Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Россия будет контролировать больше территорий и займет значительную часть восточной и южной Украины, заявил политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью Centre for Independent Studies.

    Аналитик считает, что лишившись большой части своей территории, Украина станет «дисфункциональным» государством из-за неадекватного формулирования Киевом условий для переговоров, передает РИА «Новости».

    Эксперт уверен, что после потери Украиной территорий и превращения в несостоявшееся государство конфликт будет заморожен.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что кураторы Киева на Западе начали сами говорить о мирных переговорах.

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    26 октября 2023, 09:15
    В Индии восхитились эффектным уничтожением танков Leopard в ходе СВО

    HT: Россия превратила танки Leopard в «огненный шар»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские Вооруженные силы превратили немецкие танки Leopard в «огненный шар», об этом говорится в видеосюжете индийского издания Hindustan Times.

    Как сообщает издание, немецкие танки Leopard превратились в огненный шар после того, как российские беспилотники и артиллерия начали охоту на них в Запорожье, передает РИА «Новости».

    В видеосюжете приводятся ролики с прямым попаданием российских дронов по немецкой технике, а также с уничтожением еще одного танка Leopard в открытом поле. Издание также констатирует, что за все время контрнаступления ВСУ так и не добились каких-либо результатов.

    Ранее было опубликовано видео уничтожения украинских танков Leopard у Работино.

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    25 октября 2023, 20:09
    В Общественной палате назвали цель подготовки Украиной провокации в Купянске

    Политолог Григорьев: Украина готовит провокацию в Купянске, чтобы вернуть внимание Запада

    В Общественной палате назвали цель подготовки Украиной провокации в Купянске
    @ Ignacio Marin/Reuters

    Tекст: Илья Абрамов

    Провокация в Купянске нужна офису Зеленского, чтобы вернуть внимание мировой общественности, занятое событиями на Ближнем Востоке. Такие фейки поставлены на поток и при их создании противник не стесняется убивать собственных граждан. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Максим Григорьев. Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о подготовке Украиной провокации в Купянске.

    «Мы неоднократно фиксировали фейки, запускаемые украинской стороной. Причем такая дезинформация может быть очень кровавой. Наш противник использует тактику самообстрела. Он собирает людей в одном месте и наносит удар. После чего туда приезжают СМИ. Такие случаи задокументированы и подтверждены свидетельскими показаниями», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по военным преступлениям украинских националистов и их пособников, член Общественной палаты РФ.

    «Мы знаем, как запускаются фейки, они делаются по стандартной схеме и поставлены на поток. Они часто приурочены к определенным событиям, например, приезду иностранных делегаций или обсуждению западными странами денежной помощи. Сейчас с помощью дезинформации офис Зеленского хочет вернуть себе внимание общественности, обращенное на Ближний Восток», – отмечает собеседник.

    «Чтобы понять, дезинформация ли перед тобой, нужно ее проанализировать. Существует множество факторов, на которые стоит обратить внимание. Большинство фейков делаются топорно и легко вычисляются. Однако если в ходе их создания погибли реальные люди, то такой обман становится очень сложно распознать», – подчеркивает он.

    «Фейковые видео могут быть опубликованы где угодно. Например, их может снять и выложить якобы украинский общественник, который окажется в результате сотрудником спецслужб. После чего эту дезинформацию подхватывают СМИ разных уровней, в том числе зарубежные, и начинают распространять», – резюмировал Григорьев.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Украина готовит информационную провокацию на Купянском направлении для дискредитации ВС РФ, для этого было снято фейковое видео с обстрелом из танка жилых домов.

    Марочко рассказал, что 23 октября украинский танк произвел целенаправленный обстрел трех жилых домов по улице Оливино, при этом огонь велся с северо-западного направления, предположительно с района школы-интерната, где базируются солдаты ВСУ.

    «Результаты нанесения ударов по гражданской инфраструктуре фиксировались как при помощи видеокамер, так и квадрокоптеров. Данный видеоряд предположительно будет использован для дискредитации ВС РФ и военно-политического руководства нашей страны», – пояснил Марочко.


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    27 октября 2023, 11:38
    Российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области

    Рогов: Силы России уничтожили четыре танка Leopard между селами Работино и Вербовое

    Российские силы уничтожили четыре танка Leopard в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы за сутки уничтожили по меньшей мере четыре танка Leopard украинской армии на Ореховском направлении в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, в атаке между селами Работино и Вербовое было около десяти единиц тяжелой техники ВСУ. Рогов добавил, что ВС России отработали по ним «Солнцепеком» и дронами – и как минимум четыре танка Leopard были уничтожены на этом участке, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Запорожском направлении за сутки уничтожены два украинских танка Leopard.

    Коментарии (14)
    28 октября 2023, 01:26
    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет

    Полянский на заседании СБ ООН показал обломки выпущенных ВСУ по гражданским целям западных ракет

    Полянский показал СБ ООН обломки выпущенных ВСУ западных ракет
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании СБ ООН первый зампостпреда России Дмитрий Полянский показал обломки западных ракет, которыми украинские войска обстреливали гражданскую инфраструктуру.

    «Посмотрите на эти обломки и представьте, что они разлетаются с огромной скоростью», – заявил Полянский. Он показал обломки ракеты, которую вооруженные силы Украины выпустили из РСЗО HIMARS по администрации Херсонской области в 2022 году. Тогда погибли три человека. Также он продемонстрировал обломок с места обстрела моста англо-французскими ракетами Storm Shadow. «Здесь отчетливо читается «Сделано во Франции», – приводит его слова РИА «Новости».

    Кроме того, он показал еще несколько обломков боеприпасов, найденных на местах обстрелов, которые унесли жизни людей. Полянский заявил, что «это вещественные доказательства того, как поставляемые Западом вооружения активно используются украинцами для нападения на объекты гражданской инфраструктуры».

    По его словам, США «сознательно» стремятся к эскалации конфликта, так как им и их союзникам мир на Украине «не нужен». Полянский связал рост атак ВСУ на гражданские цели с «накачкой Украины смертоносным оружием производства стран НАТО».

    Полянский подчеркнул, что Россия способна «дать достойный отпор и обеспечить защиту своей территории от дальнобойного оружия», передаваемого Киеву Западом, но сам факт поставок таких вооружений свидетельствует, что США и их союзники намерены «подпитывать киевский режим в готовности воевать до последнего украинца».

    При этом Запад игнорирует коррупцию на Украине и неспособность Киева контролировать поставляемое ВСУ оружие, сказал Полянский. По его словам, до 20% всех поставок оружия Киеву в первые же недели уходят на «серые» и «черные» рынки.

    Кроме того, США, которые «кропотливо реализовывали на Украине проект «анти-Россия» напрямую помогали Киеву «заниматься преступной деятельностью» и совершать теракты в России, заявил он.

    На прошлой неделе Белый дом подтвердил передачу Украине ракет ATACMS. В среду Минобороны России впервые сообщило о двух сбитых ракетах ATACMS. Член руководящего комитета Американской коалиции за запрет кассетных боеприпасов Титус Пичи признал опасность ATACMS для мирного населения.

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    27 октября 2023, 08:19
    Стало известно, почему ЕС не смог согласовать 50 млрд евро для Украины

    Politico: Венгрия и Словакия выступили против выделения 50 млрд евро Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер Словакии Роберт Фицо во время саммита ЕС в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, сообщила газета Politico со ссылкой на дипломата.

    Газета пишет, что Фицо указал на высокий уровень коррупции на Украине. Отмечается, что поправки в бюджет должны поддержать все 27 стран – членов Евросоюза, передает ТАСС.

    Орбан заявил, что в Будапеште ждут делегацию с Украины, чтобы обсудить с ней ситуацию вокруг венгерского банка OTP, от которой будет зависеть разблокирование транша для Украины на 500 млн евро из Европейского фонда мира.

    Ранее страны ЕС не согласовали бюджет с выделением Украине 50 млрд евро на период с 2024 по 2027 год.

    Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила Евросоюзу (ЕС) пересмотреть бюджет сообщества. По словам фон дер Ляйен, многолетний бюджет ЕС предлагается увеличить на 66 млрд евро, причем 50 млрд евро из них получит Киев.

    Фицо проинформировал фон дер Ляйен о том, что республика не будет оказывать Украине военную помощь и сосредоточится только на гуманитарной помощи.

    Перед началом саммита Орбан заявил, что правительство Венгрии не поддержит выделение дополнительных средств Украине из бюджета Евросоюза, пока не получит убедительное обоснование трат.

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    25 октября 2023, 23:24
    Глава СК поручил создать в регионах спецподразделения по преступлениям мигрантов

    Глава СК Бастрыкин поручил создать во всех регионах специальные подразделения по преступлениям в сфере миграции

    Tекст: Антон Никитин

    Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил создать в каждом региональном следственном органе специальное подразделение по вопросам расследования преступлений в сфере миграции, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

    В СК сообщили, что специальные подразделения по расследованию преступлений в сфере миграции будут созданы во всех региональных органах Следственного комитета России, передает РИА «Новости».

    В ведомстве также сообщили, что Бастрыкин дал указание врид заместителя председателя СК – руководителю ГВСУ Константину Корпусову оказать содействие руководителям региональных управлений в организации взаимодействия с военными комиссариатами по вопросу установления лиц, получивших гражданство России, подлежащих призыву на военную службу.

    В прошлый четверг глава СК Александр Бастрыкин предложил лишать получивших российский паспорт мигрантов гражданства России за отказ участвовать в СВО.

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    26 октября 2023, 10:30
    Российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский
    Российские силы пресекли попытку ВСУ высадиться на остров Алешкинский
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Соединения группировки войск «Днепр» в четверг пресекли попытку украинских военных высадиться на остров Алешкинский, сообщил представитель оперативных служб Херсонской области.

    По его словам, в результате огневого поражения уничтожено две лодки и десять боевиков ВСУ, передает ТАСС.

    Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что попытки украинских войск форсировать Днепр обречены, никаких возможностей для развития тактического успеха у противника нет.

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    27 октября 2023, 00:47
    Российская ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов

    Минобороны: Российской ПВО перехвачен украинский беспилотник в районе Курчатова

    Российская ПВО перехватила украинский беспилотник в районе атомограда Курчатов
    @ www.rosatom.ru

    Tекст: Антон Никитин

    Дежурными средствами российской ПВО над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов перехвачен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны.

    Ведомство сообщило в своем Telegram-канале, что 26 октября в районе 21.00 российскими дежурными средствами ПВО над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов перехвачен беспилотный летательный аппарат самолетного типа, таким образом пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

    Отметим, в Курчатове расположена Курская АЭС, город находится приблизительно в 70 км от границы с Украиной.

    Напомним, 1 сентября атомоград Курчатов подвергся атаке украинских беспилотников.

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    26 октября 2023, 03:59
    В США рассказали о потере Украиной сразу трех танков Leopard 2

    Forbes: За последние дни ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2

    Tекст: Антон Никитин

    За последние дни украинская армия потеряла сразу три танка Leopard 2, это стало самой тяжелой потерей западных танков ВСУ с момента начала контрнаступления, заявил обозреватель американского журнала Forbes Дэвид Экс.

    По имеющимся у обозревателя данным, за последние дни украинская армия стремительно потеряла три драгоценных танка Leopard 2. По его словам, эта потеря западных танков стала самой тяжелой для ВСУ с момента начала контрнаступления в июне. Экс обратил внимание, что рост потерь танков противоречит общему успеху Вооруженных сил Украины, передает RT.

    Ранее военкоры показали уничтожение наступающих немецких танков Leopard, переданных Вооруженным силам Украины, на запорожском фронте у Работино.

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    26 октября 2023, 15:07
    Рогов: ВСУ проводят передислокацию на Ореховском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят передислокацию своих сил на Ореховском участке линии боевого соприкосновения в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, на Ореховском направлении идет передислокация противника и ротация войск ВСУ для подготовки к атаке, с наступлением хорошей погоды противник попытается пойти в атаку, передает ТАСС.

    «В направлении Вербового противник увеличил интенсивность дистанционного минирования. Наши ребята сейчас активно пытаются разминировать то, что прилетает с другой стороны», – добавил он.

    Рогов отметил, что за минувшие сутки на участке фронта в Запорожской области было уничтожено три танка ВСУ.

    Ранее Рогов подтвердил атаку ВСУ ракетами ATACMS на Бердянск.

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    25 октября 2023, 19:50
    Глава Российского союза ветеранов назвал причины роста эффективности российской ПВО

    Глава Российского союза ветеранов Азаров: Уничтожением авиации противника мы предвосхищаем поставки F-16 на Украину

    Глава Российского союза ветеранов назвал причины роста эффективности российской ПВО
    @ Денис Беляев/Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Благодаря оперативному взаимодействию военных и конструкторов, нам удается качественно совершенствовать технику и добиваться новых успехов в зоне СВО. На это указывает и масштабное уничтожение авиации противника, сказал газете ВЗГЛЯД глава Российского союза ветеранов Виталий Азаров. Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении 24 самолетов ВСУ.

    «Россия хочет мира, поэтому всегда готовится к войне. Так было на протяжении всей нашей истории. И в ходе нынешней спецоперации мы учимся буквально на ходу. Любые боевые действия – это горе. Но поскольку избежать этого невозможно, СВО нужно понимать в том числе как испытательную площадку для наших бойцов, техников, инженеров, конструкторов. Все они показали наивысший потенциал», – пояснил генерал-полковник Виталий Азаров, председатель Российского союза ветеранов.

    «Мы знаем, что участвующие в СВО механики-водители и командиры танков после боевых столкновений рассказывают техническим специалистам, что нужно доработать и как улучшить работу боевых машин. Все то же самое происходит и с системами ПВО. В итоге Россия научилась эффективнее работать по воздушным целям. Поэтому мы видим беспрецедентные успехи ВС РФ», – подчеркнул спикер.

    «Также мы являемся свидетелями позитивной перестройки российского ВПК. Президент Владимир Путин недавно говорил, что противник удивится нашему военно-техническому и кадровому прогрессу. Собственно, это мы сейчас и видим», – указал эксперт.

    «Уверен, после таких беспрецедентных показателей уничтожения самолетов в США и в странах НАТО зададутся вопросом: а хотят ли они, чтобы их техника, инструкторы, или даже пилоты F-16 нашли свое последнее пристанище в зоне СВО? Очевидно, это заставит задуматься США и НАТО о целесообразности дальнейшей военной поддержки Украины», – отметил собеседник.

    «Запад ведь очень рационален в этом вопросе. Им нужно не только загрузить свои мощности с помощью Украины, но и не нести репутационные потери. А тут получается, что грядущие поставки истребителей F-16 грозят недетской дискредитацией американской военной продукции. «Непобедимая» западная техника станет целью российской ПВО. Фактически тем самым мы портим предвыборную кампанию Джо Байдену», – резюмировал Азаров.

    Напомним, ранее российские войска получили комплексы, в ходе применения которых было сбито 24 самолета ВСУ за последние пять дней. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи с военнослужащими подразделений группировки «Восток», удостоенных государственных наград.

    В ходе этих атак Россия применила ЗРС С-400 «Триумф» в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

    По словам источника, стрельба С-400 велась на максимальную дальность по целям, которые в момент поражения находились на высоте примерно 1 км, при этом использовались новые боевые части зенитных управляемых ракет.

    Ранее Минобороны сообщало, что за прошлую неделю российские средства ПВО и летчики-истребители уничтожили 12 украинских самолетов, из них: десять МиГ-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что потерять так много машин за столь короткий срок можно было лишь в результате успешной операции российской разведки в сочетании с грамотными действиями ПВО.

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    • Минус 50 млрд евро для Зеленского

      Евросоюз не смог пересмотреть свой трехлетний бюджет и выделить для Киева дополнительные 50 млрд евро. Причина – вето со стороны Венгрии и Словакии, причем венгерский премьер Виктор Орбан особо подчеркнул, что власти ЕС просто боятся признать уже случившееся поражение в конфликте вокруг Украины.

    • Смена власти в Конгрессе: проиграл Киев

      В Палате представителей сменилась власть: спикером и третьим человеком в государственной иерархии США стал Майк Джонсон – консерватор, критик властей в Киеве и поклонник Дональда Трампа. Это крайне неприятное развитие событий сразу для двух лидеров – Владимира Зеленского и Джо Байдена.

    • Израиль поссорил главную пару Евросоюза

      Главные лица Евросоюза – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель опять поссорились. Причем агентство Bloomberg, сообщившее об этом конфликте, называет ссору «постыдной». Причина разногласий – Израиль. Точнее, то, как Урсула себя с ним ведет.

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