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    Европа боится остаться без газа по двум причинам
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Умер российский блогер Дядя Слава
    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
    В Одессе прогремели взрывы
    Израиль пригрозил ударом по Ирану
    В Британии допустили развал ЕС из-за Украины
    У Кишинева и Тирасполя начал формироваться консенсус по Приднестровью
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Майнинг в России пора легализовать

    В 2021 году оборот российских майнеров оценивался в 4,5 млрд долларов. И тогда Россия занимала третье, а не второе, как сейчас, место по объемам добычи криптовалют, уступая еще и Казахстану. Но эта отрасль никак не отрегулирована государством.

    3 комментария
    Ольга Дарфи Ольга Дарфи Зачем ходить по России пешком

    «Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.

    3 комментария
    Андрей Ткачев Андрей Ткачев Питер – это Ум России

    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    99 комментариев
    23 октября 2023, 10:59

    NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов

    NYT: Израиль и Украина конкурируют за три вида американских боеприпасов
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Никитина

    Украина и Израиль участвуют в вооруженных конфликтах разных видов, однако им могут понадобиться одни и те же системы вооружения от Соединенных Штатов, пишут американские СМИ.

    По большей части Украина и Израиль имеют разные возможности и потребности в вооружениях. Так, украинское контрнаступление столкнулось с жестким сопротивлением со стороны российских оборонительных сооружений, мин, траншей. Конфликт на Украине превратился в «войну на истощение», пишет The New York Times со ссылкой на нынешних и бывших чиновников национальной безопасности США и источников в Конгрессе.

    Израиль же готовится начать совсем другой вид наземной войны. Речь идет о городских боях в густонаселенном секторе Газа, говорится в статье.

    По мнению экспертов издания, в вопросе поставок вооружений для Украины и Израиля США придется искать компромиссы, особенно если конфликты будут длительными. Мировые запасы 155-миллиметровых снарядов и других систем вооружения уже истощились, констатируется в публикации.

    Тремя ключевыми системами вооружения, которые Израилю и Украине могут понадобиться от Соединенных Штатов, NYT называет артиллерийские боеприпасы, «умные» бомбы и ракеты «Стингер».

    Так, 155-миллиметровые снаряды натовского стандарта, по оценке издания, будут пользоваться большим спросом. Украина уже получила от США более 2 млн таких снарядов, еще сотни тысяч были поставлены со стороны Европы. Западные военные запасы приближаются ко «дну бочки».

    Прошлой зимой, по информации NYT, Пентагон отправил на Украину сотни тысяч 155-миллиметровых снарядов из военного склада, расположенного на территории Израиля. ВСУ поставили около половины снарядов с этого склада, а теперь американское Минобороны собирается перенаправить по крайней мере часть оставшихся средств израильским военным.

    Источник в Пентагоне сообщил изданию, что Израиль и Украина, возможно, получат разные варианты боеприпасов, чтобы избежать дублирования. Так, Израилю могли бы поставить высокоточные снаряды для поражения целей в густонаселенных городских районах, а приоритетом для Украины стали бы кассетные боеприпасы.

    Производство боеприпасов в США и Европе наращивают, однако пройдут годы, прежде чем НАТО сможет удовлетворить потребности Украины, не говоря уже об Израиле, пишет NYT.

    Вторым видом вооружений, за который, по мнению американского издания, Украине и Израилю придется соперничать, являются «умные бомбы».

    В первую партию военной помощи Израилю со стороны США были включены 1 тыс. бомб малого диаметра, которые используют навигационную систему GPS для отслеживания целей и нанесения ударов по ним. Сообщалось, что Израиль оказывает на США давление с тем, чтобы получить большее количество «умных» бомб, запускаемых с самолетов. Наземную версию США уже обещали Украине, и поставка, как ожидается, будет осуществлена этой осенью.

    Американские эксперты полагают, что в настоящее время США обладают достаточным запасом «умных» бомб. Так, с 2010 года, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), Израиль закупил у США 8 тыс. 500 бомб малого диаметра. Кроме того, Пентагон с 2018 года закупил более 34 тысяч таких бомб. В американском военном ведомстве это характеризуют как «здоровый запас».

    Третьим пунктом NYT называет ракеты «стреляй и убегай» – «Стингер» (Stinger). Сообщается, что Украина использовала их против российских беспилотников, а Израилю они могут особенно понадобиться при наземном вторжении – они «идеально» подошли бы для ведения городских боев в Газе.

    При этом запасы «Стингеров» крайне ограничены, производится их очень мало. И Украина, и Израиль обладают системами ПВО, однако использование Patriot или «Железного купола» против БПЛА или недорогих артиллерийских ракет является нерентабельным. По данным Пентагона, США уже передали Украине более двух тысяч «Стингеров».

    Ранее президент США Джо Байден направил в Конгресс страны запрос на оказание Украине и Израилю помощи на сумму около 106 млрд долларов.

    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

    Коментарии (54)
    22 октября 2023, 17:42
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    Вассерман счел допустимым антисемитский анекдот журналистки Лазерсон
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Евреи традиционно любят антисемитские шутки. Учитывая, что Лазерсон – еврейка, ее анекдот выглядит нормальным, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее журналистка Лиза Лазерсон рассказала в прямом эфире антисемитский анекдот про вагон с мертвыми младенцами.

    «Евреи имеют право шутить антисемитские шутки. Лично я привык к черному юмору еще в школьные годы. Тогда он в очередной раз входил в моду. Так что мне то, что сказала Лазерсон, представляется вполне нормальным, учитывая, что она еврейка», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

    «Ведь точно так же американские негры считают, что имеют право называть друг друга всякими оскорбительными кличками. Но при этом аналогичные высказывания со стороны белых они не терпят. Вот и евреи традиционно любят антисемитские анекдоты», – заключил он.

    Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан в России иноагентом) принес извинения за антисемитский анекдот ведущей YouТube-канала «Живой гвоздь» Лизы Лазерсон про вагон с мертвыми младенцами. Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале интервью с его комментариями.

    Он, отвечая на вопрос, будет ли удалена эта видеозапись, отметил, что хочет дождаться, что скажет сама Лазерсон в эфире. Поскольку, по его словам, сейчас стало «правилом нападать на людей, не давая им слова». Венедиктов выразил уверенность, что Лазерсон сожалеет и переживает, она же сама еврейка и мать двоих детей. Он рассказал, что знает ее отношение к трагедии, которая происходит в Израиле, поэтому необходимо дать ей слово и выслушать ее публично.

    Венедиктова также спросили про санкции, однако комментировать подробно экс-главред эту тему не стал, уточнив, что уже «ответил по этому поводу». На вопрос, какова была его реакция на произошедшее, Венедиктов ответил, что ничего не оправдывает отсутствие его реакции, но ему показалось, что он ослышался.

    Ранее Лазерсон в программе «Живой гвоздь» (ведут журналисты с бывшего «Эхо Москвы») рассказала анекдот про сравнение вагона с бетоном с вагоном с маленькими еврейскими детьми. Она сказала: «Анекдоты вообще не люблю, у меня любимый: Что общего между вагоном с бетоном и вагоном с маленькими еврейскими мертвыми младенцами?...».

    Слова журналистки многие посчитали неуместными как в России, так и в Израиле. После начавшегося скандала журналистка разместила в соцсетях пост с извинениями. Она отметила, что рассчитывала, что аудитория будет воспринимать ее анекдот «как стеб над антисемитизмом». «Конечно, я была абсолютно слепа и нечувствительна к тому, что люди восприняли это в контексте той трагедии, которую они переживают в Израиле, – написала Лазерсон. – Моя позиция известна, она не меняется и не менялась, отношение у меня очень однозначное, за анекдот приношу извинения, возможно Алексей Алексеевич примет решение вырезать как минимум этот кусочек из позавчерашнего эфира».

    Коментарии (38)
    22 октября 2023, 18:00
    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт

    Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет второй фронт на севере

    Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет второй фронт
    @ Fadel Itani/NurPhot/Reuters

    Tекст: Валентина Григоренко

    Израиль нанесет удар по Ирану в случае, если «Хезболла» попытается открыть второй фронт на севере, заявил министр экономики и промышленности Израиля Нир Баркат.

    Как указал Баркат в интервью Daily Mail, Израиль уничтожит «Хезболлу», если посчитает, что группировка открывает северный фронт, а также Тель-Авив доберется «до головы змеи, которой является Иран», передает РИА «Новости».

    В воскресенье посол Ирана в Испании Реза Забиб заявил, что для Тегерана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено.

    Кроме того, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если «Хезболла» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана.

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    Коментарии (49)
    22 октября 2023, 16:39
    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем

    Посол Ирана в Испании Забиб: Установление отношений с Израилем полностью исключено

    Иран исключил возможность установления отношений с Израилем
    @ Christian Reister/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Для Ирана установление отношений с Израилем не имеет никакой логики и полностью исключено, заявил посол страны в Испании Реза Забиб.

    Как указал Забиб испанской газете 20minutos, для Исламской Республики Иран установление отношений с Израилем не имеет никакой логики. Поэтому, по его словам, оно полностью исключено, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что в случае совершения Израилем какого-то «безумия» в отношении Ирана, Тегеран «заставит его пожалеть об этом».

    Ранее заместитель командующего КСИР (элитные части ВС Ирана) генерал Али Фадави заявил, что если преступления в секторе Газа продолжатся, мусульмане из других стран могут присоединиться к сопротивлению, и тогда Израиль будет ждать еще один шок.

    В прошлое воскресенье миссия Ирана при ООН заявила, что если Израиль немедленно не прекратит геноцид, то «ситуация может выйти из-под контроля».

    Коментарии (23)
    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (5)
    22 октября 2023, 20:59
    Минобороны Израиля: Операция в Газе станет последней

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что нынешняя военная операция в секторе Газа должна стать последней.

    По его словам, у операции есть две составляющие: способности ВВС и наземный маневр. Маневр, по мнению министра, должен привести к тому, что ХАМАС исчезнет, передает РИА «Новости».

    Галант добавил, прежде чем встретить пехотные и танковые войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), противник еще увидит более точные и разрушительные удары с воздуха.

    Ранее стало известно, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа в выбранное им время. Она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели.

    Коментарии (30)
    23 октября 2023, 08:23
    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа

    ЦАХАЛ: Израиль готов отменить операцию в секторе Газа в случае полной капитуляции ХАМАС

    ЦАХАЛ назвал условие отмены наземной операции в секторе Газа
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Наземная операция ВС Израиля в секторе Газа практически неизбежна, если боевики палестинского движения ХАМАС не освободят всех заложников и не сложат оружие, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

    По его словам, цель еврейского государства заключается в том, чтобы полностью лишить палестинское движение военного потенциала, необходимо, чтобы все боевики ХАМАС сдались, но они этого не сделают, поэтому ЦАХАЛ придется провести наземную операцию в секторе Газа, передает ТАСС.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил об обнаружении у одного из боевиков движения ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия.

    В субботу Армия обороны Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Позже министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа должна стать последней.

    Коментарии (14)
    22 октября 2023, 18:47
    Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост
    Израильский танк случайно выстрелил в египетский пост
    @ Israel Defense Forces/Flickr

    Tекст: Ольга Иванова

    Танк армии обороны Израиля (ЦАХПЛ) случайно выстрелил в египетский пост, находящийся на границе, сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

    Инцидент произошел рядом с границей в районе Керем-Шалома. Произошедшее расследуется, и детали выясняются. ЦАХАЛ выразила сожаление из-за произошедшего, передает РИА «Новости».

    Накануне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа.

    Коментарии (17)
    23 октября 2023, 08:40
    Стало известно об опыте взаимодействия российской ПВО с ракетами ATACMS

    Советник Пушилина: У ПВО России есть опыт взаимодействия с ракетами ATACMS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    У российской системы ПВО уже есть опыт взаимодействия с поставленными Киеву ракетами ATACMS, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, у наших ПВО появился опыт взаимодействия с ракетами ATACMS, передает РИА «Новости». Гагин назвал атаки ВСУ этими ракетами опытом, из которого нужно извлечь какие-то уроки для результативного поражения подобных целей.

    Он напомнил, что у российской противовоздушной обороны уже есть опыт работы и с такими ракетами как Storm Shadow и HIMARS.

    Гагин добавил, что ВС России смогут противостоять любой угрозе, потому что «наша ПВО на данный момент достаточно хорошо закрывает».

    В пример он привел перехваты украинских ракет и беспилотников, регулярно пытающихся атаковать территорию Крыма.

    Ранее Гагин заявил, что Украина может бездумно использовать уже поставленные Киеву американские ракеты ATACMS для ударов по территории России.

    Коментарии (8)
    23 октября 2023, 02:59
    В Одессе прогремели взрывы

    «Думская»: В Одессе произошли взрывы

    Tекст: Антон Никитин

    В Одессе прогремели взрывы, сообщило местное издание «Думская».

    В публикации говорится, что в Одессе слышны взрывы, работает ПВО, передает РИА «Новости».

    Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской областях, а также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей прозвучала воздушная тревога.

    В минувшую пятницу экс-советник Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор предупредил о способности Вооруженных сил России взять Харьков и Одессу, если страны Запада не пойдут на переговоры по Украине.

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    22 октября 2023, 20:39
    Египетские пограничники получили ранения из-за попадания снаряда израильского танка

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате случайного выстрела израильского танка по египетскому посту легкие ранения получили пограничники Египта.

    Представитель вооруженных сил Египта сообщил, что в одну из египетских пограничных сторожевых вышек случайно попал осколок снаряда израильского танка, в результате чего некоторые пограничники получили легкие ранения, передает РИА «Новости».

    Напомним, инцидент произошел рядом с границей в районе Керем-Шалома. Произошедшее расследуется, и детали выясняются. ЦАХАЛ выразила сожаление из-за произошедшего.

    Коментарии (0)
    22 октября 2023, 14:26
    В Киеве заявили о начале тренировок летчиков на боевых F-16

    Игнат: Первые летчики скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов.

    По его словам, ожидается, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    По его словам, летчики уже выполнили «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой самолет.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

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    23 октября 2023, 07:53
    В Британии допустили развал ЕС из-за огромных выплат на восстановление Украины

    New Statesman: Единство Евросоюза даст трещину из-за необходимости платить огромные суммы за восстановление Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Единство Евросоюза даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины, заявил немецкий журналист Вольфганг Мюнхау в статье для британского издания New Statesman.

    Обозреватель признал, что санкции нанесли Евросоюзу больше урона, чем России. По его словам, западные лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров, передает РИА «Новости».

    Журналист подкрепил свое заявление прогнозом Международного валютного фонда (МВФ), согласно которому экономика России по итогам 2023 года вырастет сильнее, чем в Британии, Франции, Германии и Италии.

    Автор публикации пришел к выводу, что война на Украине привела к напряжению сил Евросоюза до предела. Крое того, Мюнхау констатировал, что у европейских лидеров нет общей стратегии по завершению конфликта.

    Обозреватель также заявил, что стоимость восстановления Украины после завершения конфликта окажется гораздо выше, чем предполагают текущие расчеты.

    «Я думаю, что европейское единство даст трещину, когда придет время заключать сделку с Москвой и платить огромные суммы за восстановление Украины», – заключил автор публикации.

    Ранее в США назвали большой ошибкой продолжение поддержки Украины Западом.

    Коментарии (4)
    22 октября 2023, 17:49
    В Госдуме заявили о последствиях ударов Израиля по Сирии

    Депутат Шхагошев: Атаки Израиля по Сирии могут привести к созданию арабского военного блока

    Tекст: Валентина Григоренко

    Если Израиль не перестанет наносить удары по Сирии и другим государствам, то может начаться создание военного блока арабских государств, заявил член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев.

    Как указал Шхагошев, по аэропортам Сирии бьет Армия обороны Израиля, и по Ливану. По его словам, Израиль координирует свои действия с США. Поэтому, он предположил, что если Израиль будет бить по Сирии, по Ливану, по соседним государствам – это может привести к созданию военного союза между арабскими странами, передает РИА «Новости»

    Напомним, в воскресенье Израиль нанес удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо ракетами и вывела их из строя. Позже стало известно, что внутренние и международные рейсы аэропортов Алеппо и Дамаска переведены в международный аэропорт Латакии.

    Коментарии (8)
    23 октября 2023, 06:30
    Президент Израиля заявил об обнаружении у боевика ХАМАС инструкций по химоружию

    Президент Израиля Герцог заявил об обнаружении у одного из боевиков движения ХАМАС инструкций по изготовлению химоружия

    Tекст: Антон Никитин

    Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с утверждением, что проникшие на территорию Израиля боевики радикального палестинского движения ХАМАС имели при себе инструкции по изготовлению химического оружия.

    В ходе интервью британскому телеканалу Sky News президент Израиля демонстрировал заламинированные копии распечаток с инструкциями. По словам Герцога, бумаги были найдены на теле одного из убитых боевиков ХАМАС. На одном из листов четко видна надпись «Аль-Каида» латинскими буквами, передает ТАСС.

    «Настолько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции о том, как сделать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом и как им пользоваться. Это официальные материалы террористов «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка). Мы имеем дело с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая группировка), «Аль-Каидой» и ХАМАС», – заявил Герцог. Телеканал Sky News отмечает, что не имеет возможности получить независимое подтверждение заявлений президента Израиля.

    Он признал, что многие израильтяне выражают крайнее недовольство правительством премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Отвечая вопрос об ответственности израильского правительства за ситуацию, позволившую многочисленным боевикам проникнуть на территорию Израиля, Герцог заявил, что «с этим будут разбираться после войны».

    Герцог также отказался обсуждать возможности палестино-израильского урегулирования на основе принципа «два государства для двух народов» с учетом идущей в секторе Газа военной операции. «Я не могу обсуждать это [решение], пока мой народ истекает кровью, испытывает боль и мучения», – заявил политик.

    Герцог также не согласился с утверждением о том, что попытки Израиля уничтожить ХАМАС оказывают непропорциональный эффект на гражданское население сектора Газы. По его словам, из сектора поступает много искаженной информации, а израильская армия ставит себе выполнимые целы и старается действовать осторожно.

    «Очень легко обвинять Израиль, но давайте помнить, где мы находимся, что произошло и что у нас есть право защищать себя в ситуации, когда ракета, которая летит 250 км и падает на территорию Израиля, запускается из чьей-то гостиной. Мы имеем дело с такой ситуацией. Ни одна другая страна мира с таким не сталкивается, а если бы сталкивалась, то поверьте мне, что она действовала бы так же», – подчеркнул он.

    В минувшую субботу Армия обороны Израиля объявила о готовности начать наземную операцию в секторе Газа. Днем позже министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в секторе Газа должна стать последней.

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    Байден снял санкции с Венесуэлы ради себя

    США решили снять часть санкций с Венесуэлы несмотря на то, что венесуэльские власти выдали ордер на арест американского протеже Хуана Гуайдо. Почему Вашингтон сделал столь крутой поворот? Чем президент Николас Мадуро заслужил прощение? И как это отразится на отношениях России с Венесуэлой, одним из наиболее преданных ее союзников? Подробности

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    Спецоперация полностью изменит облик российского танка будущего

    Ход СВО заставил говорить о том, что танки, в принципе, устарели как вид боевой техники. И действительно, ведущую роль на поле боя сегодня явно играют другие виды вооружений. Точка зрения о бесполезности танков пока считается маргинальной, но справедливости ради – чтобы для танков осталось место на поле боя, танкам действительно придется измениться. Как они в итоге должны будут выглядеть? Подробности

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    Латвия применила беспощадный метод борьбы с русскими детскими праздниками

    Депутаты Сейма Латвии поддержали законопроект, согласно которому здание Дома Москвы в Риге перейдет в собственность этой страны. Учреждение назвали «угрожающим безопасности Латвии». До сих пор государства ЕС не решались перейти к прямому отъему недвижимого имущества Российской Федерации. А обосновывает Латвия это беззаконие детскими праздниками, проходящими в этом здании. Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Болгары гадят России по-старому

      Власти Болгарии вдвое подняли тарифы на прокачку российского газа в Венгрию и Сербию, желая тем самым поддержать американских поставщиков СПГ. Таким образом, Болгария вернулась к своему привычному состоянию: вредить российским энергетическим проектам в интересах США и во вред себе.

    • Что изменят ATACMS в руках Зеленского

      Пентагон все-таки передал в ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS, которые долго выпрашивал президент Украины Владимир Зеленский. Причем передал тайно, но по сути уже признал правоту американских СМИ, сообщивших об этом маневре. Что он изменит в плане дальнейшего проведения СВО?

    • США снимают санкции. Пока с Венесуэлы

      Пока весь мир следил за Ближним Востоком и Украиной, американцы договорились с венесуэльцами о снятии части санкций – с нефтянки и добычи золота. Кому это больше нужно – властям США или властям Венесуэлы? Существует ли риск перехода Каракаса в лагерь критиков России?

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