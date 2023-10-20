Front Populaire: Зеленскому придется признать потерю территорий ради мира

Tекст: Александра Юдина

В частности, украинскому президенту придется признать потерю территорий, отказаться от целей вступить в Евросоюз и НАТО, закрепить в конституции использование русского языка наравне с украинским и пройти через ограниченную форму демилитаризации, передает «Газета.Ru».

При этом издание уточняет, что Киев позднее сможет компенсировать неким договором о взаимной обороне между Украиной с одной стороны и Польшей, Францией и Германией – с другой.

В обратном случае, как подчеркивает Front Populaire, конфликт будет продолжаться бесконечно.

Ранее издание Responsible Statecraft указало на то, что вероятного пути к военной победе Киева не существует независимо от того, сколько денег выделит Конгресс.

Издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа до этого сообщило, что попытки ВСУ проводить операции против российской армии обречены, так как украинской стороне не хватает бойцов.

Напомним, президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.