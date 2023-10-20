Tекст: Вера Басилая

Военный отметил, что Зеленскому придется признать очевидную истину, что проигрыш в конфликте неизбежен. По его словам, потрачены колоссальные деньги на украинское контрнаступление, но оно не оправдало ожиданий и обернулось для ВСУ «умопомрачительными потерями», передает РИА «Новости».

Политический хаос в Вашингтоне и взрывоопасная ситуация на Ближнем Востоке, как пишет Дэвис, отвлекут общественность от проведения разумной комплексной проверки, которая необходима для понимания, имеет ли смысл дальнейшее финансирование Украины.

Эксперт пишет, что Украина не смогла прорвать оборону России после четырех месяцев атак, полугода подготовки, получения 46 млрд долларов военной помощи, а также значительной разведывательной поддержки, сторонники дополнительного финансирования не могут утверждать, что дополнительные миллиарды приведут к успеху.

Кроме того, в статье он приходит к выводу, что у США нет конкретного плана по прекращению боевых действий на Украине.

Ранее Байден назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией» и обещал дивиденды будущим поколениям.

Издание Independent со ссылкой на бывшего офицера разведки Фрэнка Ледвиджа сообщило, что попытки ВСУ проводить операции против Российской армии обречены, так как украинской стороне не хватает бойцов.

Напомним, президент Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что Украина несет огромные потери в попытках контрнаступления, они в восемь раз превышают российские.