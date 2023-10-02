Песков заявил о консолидации общества вокруг Путина

Песков: Консолидация общества вокруг Путина исключает повторение событий 1993 года

Tекст: Ольга Никитина

Песков сообщил, что Путин не планирует выступать со специальным обращением или заявлением по случаю этой даты. Годовщину тех событий представитель Кремля назвал неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны.

«Мы вместе прошли через темные времена, вынесли необходимые уроки», – приводит его слова ТАСС.

Песков отметил, что анализ произошедших событий начался фактически сразу. «Конечно, все мы сделали выводы из той ситуации», – сказал он.

Отвечая на вопрос о «мечтах Запада» по поводу того, что сценарий 30-летней давности повторится в России, Песков отметил, что такие мысли разделяют недоброжелатели.

По его словам, уровень консолидации нашей страны вокруг президента, уровень консолидации страны в целом является залогом того, что ситуация не может повториться.

3 октября 1993 года в Москве вследствие конституционного кризиса, случившегося в России в 1992 году, были распущены Съезд народных депутатов и Верховный совет (ВС) Российской Федерации. Возникшие разногласия переросли в вооруженное противостояние двух политических сил: сторонников президента России Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного совета.

Сторонники указа президента «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым фактически упразднялась деятельность ВС, захватили здание мэрии на Новом Арбате и попытались штурмовать телецентр «Останкино». На следующий день, 4 октября, по решению Ельцина начался штурм Белого дома, по зданию открыли стрельбу из танков. В ходе боевых действий 147 человек были убиты, еще 348 – ранены, большинство из них были мирными жителями. В итоге победу одержали сторонники Ельцина.

Таким образом, вся структура советской власти, действовавшая с 1917 года, прекратила существование. По новой Конституции, принятой в декабре 1993 года, Россия становилась смешанной республикой с двухпалатным парламентом и сильной президентской властью.

