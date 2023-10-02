Песков предсказал раскол политических элит Западе из-за финансирования Украины

Песков: Растущая усталость от финансирования Украины приведет к расколу политических элит

Tекст: Вера Басилая

Представитель Кремля отметил, что в России не раз прогнозировали, что усталость от конфликта и спонсирования киевского режима будет расти не только в Европе, но и в США, что приведет к росту противоречий и расколу в политических элитах, передает ТАСС.

Ранее лидер победившей на выборах в Словакии партии «Направление – социальная демократия», экс-премьер республики Роберт Фицо отверг возможность продолжения оказания военной помощи Украине и заявил о приоритете проблем своей страны и ее жителей.

Политолог Владимир Корнилов в комментарии газете ВЗГЛЯД отмечал, что Словакия проявила европейскую усталость от Украины.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства Соединенных Штатов до 17 ноября, не предусматривающий выделения новых финансовых средств на оказание поддержки Украины. После этого в Раде заявили об отсутствии шансов выстоять против России без финансовой поддержки со стороны США.