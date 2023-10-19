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    Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай сверили курс в глобальном шторме

    Каждая встреча лидеров Китая и России – это не способ урегулировать какие-то противоречия, а очередной шаг в общем направлении движения к более справедливому миропорядку.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский За что борется Россия

    В глобальном идеологическом противостоянии первой половины XXI века Россия стоит на стороне человека и его истории, когда судьбы множества самых разных народов и культур – каждая со своим голосом и своей правдой – объединяются в общую судьбу человечества.

    2 комментария
    19 октября 2023, 11:02

    Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Россия, дипломатические отношения с которой Грузия разорвала после войны–2008, входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров республики по итогам трех кварталов этого года. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщает Национальная служба статистики, в плане экспорта на первом месте среди партнеров Грузии – Азербайджан (632,7 млн долларов), далее – Армения (601,5) и Россия (511,8).

    Что касается импорта, то за январь-сентябрь 2023 года первая тройка выглядит так: Турция – 1,861,2 млн долларов, США – 1,399,4 и Россия – 1,364,3.

    На первом месте в группе экспорта – легковые автомобили (34%). Затем идут медь и вина. Что касается импорта, то и здесь лидируют легковые автомобили (20,2). Затем идут нефть и нефтепродукты, после них – лекарственные препараты.

    17 октября 2023, 21:37
    Президент Грузии лишила гражданства попавшего под санкции США бывшего генпрокурора
    Президент Грузии лишила гражданства попавшего под санкции США бывшего генпрокурора
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили лишила гражданства Грузии бывшего генпрокурора Отара Парцхаладзе, первого гражданина страны, который попал под санкции США за якобы связи с ФСБ России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Парцхаладзе, который имеет таким образом сейчас только гражданство России, занимал пост генпрокурора Грузии в 2013 году в течение 47 дней, после чего подал в отставку и занялся бизнесом, в том числе в России.

    Ранее госдепартамент США ввел санкции против более чем 150 лиц и структур в связи с вооруженным конфликтом на Украине, в их число попал Парцхаладзе.

    Коментарии (0)
    18 октября 2023, 15:50
    Зурабишвили сохранила пост президента Грузии
    Зурабишвили сохранила пост президента Грузии
    @ IRAKLI GEDENIDZE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили сохранила свой пост, при необходимых 100 голосах ее импичмент поддержали 86 депутатов, один проголосовал против.

    Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Партия «Грузинская мечта» объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Зурабишвили в начале сентября. Поводом стала поездка Зурабишвили в Европу для встречи с европейскими лидерами, в которой правительство ей отказало. В свою очередь Зурабишвили заявила, что Россия якобы стоит за процедурой импичмента против нее.

    Коментарии (10)
    16 октября 2023, 15:23
    Правящая партия призвала президента Зурабишвили к немедленной отставке
    Правящая партия призвала президента Зурабишвили к немедленной отставке
    @ DUMITRU DORU/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе призвал президента Саломе Зурабишвили к незамедлительной отставке после того, как КС Грузии 16 октября признал нарушение ею конституции за несогласованные с правительством визиты, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Саломе Зурабишвили изменила конституции страны и собственной клятве. Она недостойна высокого статуса президента Грузии. Если бы у нее было элементарное достоинство, то она после вердикта КС молниеносно бы подала в отставку», – заявил он.

    По его словам, отныне Зурабишвили «только формальный президент».

    Ираклий Кобахидзе заявил, что свой последний – шестой – год в ранге президента Зурабишвии будет «по американской терминологии «хромой уткой».

    «У нее не будет моральной и политической легитимации», – сказал он.

    При этом он признал, что у «Грузинской мечты» «практически нет шанса собрать 100 голосов», необходимых для импичмента.

    «Но цели мы уже достигли, нарушение конституции не осталось без реагирования», – сказал он журналистам.

    Ранее президент Грузии заявила о «хорошем настроении» на фоне решения суда о нарушении конституции.

    Коментарии (6)
    18 октября 2023, 13:05
    Зурабишвили обвинила Россию в попытке сместить ее с поста президента Грузии
    Зурабишвили обвинила Россию в попытке сместить ее с поста президента Грузии
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что Россия якобы стоит за процедурой импичмента против нее. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая в парламенте в среду на рассмотрении вопроса вынесения ей импичмента за признанные КС нарушением Основного закона визиты в Германию, Францию и Бельгию, Зурабишвили заявила, что правящая «Грузинская мечта» «ведет страну к изоляции».

    Президент заявила, что политика правящей партии «вызывает открытую похвалу страны-оккупанта», как в Грузии называют Россию после войны 2008 года.

    «Высказывания в мой адрес «Грузинской мечты» и страны-оккупанта совпадают один в один», – отметила она.

    По ее словам, процедура импичмента «не нанесет вреда ей», и она сохранит «энергию, любовь и доверие народа».

    Президент сказала, что «народ больше не верит правящей партии, которая слаба и политически безуспешна».

    Рассмотрение в парламенте вопроса импичмента Зурабишвили назвала «фарсом», а также заявила, что «решение уже принято в высоких сферах правящей партии или где-то на севере (на севере от Грузии находится Россия)».

    «У меня сегодня только один план. Он состоит в том, чтобы Грузия получила до конца года статус кандидата в Евросоюз. На этом пути для достижения этой цели никто и ничто мне не помешает», – заявила президент Грузии.

    По ее словам, «никому не под силу заставить народ Грузии перейти на путь России».

    Она призвала «европейских партнеров» «с этой трибуны и в это тяжелое время» «не оставить Грузию, несмотря на этот антиевропейский импичмент».

    «Не дайте России возможность усилить свое влияние в этом регионе мягкой силой, косвенной оккупацией или дестабилизацией региона Черного моря в то время, когда она проигрывает на Украине и ищет пути спасти свое лицо», – сказала Зурабишвили.

    В ходе заседания председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в «измене».

    Коментарии (27)
    16 октября 2023, 14:09
    Конституционный суд Грузии постановил нарушение президентом Основного закона
    Конституционный суд Грузии постановил нарушение президентом Основного закона
    @ Radek Pietruszka/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, совершившая ряд визитов за границу без согласования с правительством, нарушила конституцию, объявил председатель КС Мераб Турава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Это решение поддержали шесть из девяти членов КС Грузии.

    Таким образом, теперь парламент может ставить на голосование вопрос импичмента президента.

    Для этого нужно получить 100 голосов, в парламенте Грузии 150 мест, правящая «Грузинская мечта», инициатор иска в КС, имеет всего 84 мандата.

    В правящей партии решат, ставить ли вопрос на голосование, в течение пяти дней.

    Если вопрос будет вынесен на голосование, процесс должен завершиться в течение двух недель.

    «Грузинская мечта» объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Зурабишвили в начале сентября. Поводом стала поездка Зурабишвили в Европу для встречи с европейскими лидерами, в которой правительство ей отказало. У парламентского большинства – 84 голоса из 150, для импичмента необходимо не менее 100.

    Глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что импичмент Зурабишвили практически исключен.

    Коментарии (0)
    16 октября 2023, 21:38
    Президент Грузии призвала оппозицию на акции протеста
    Президент Грузии призвала оппозицию на акции протеста
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала оппозицию выйти на улицы, когда на этой неделе парламент будет голосовать за ее импичмент, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Выступая по грузинским ТВ, она заявила, что «не намерена уходить в отставку», а решение КС, который признал ее виновной в нарушении конституции за визиты за границу без разрешения правительства, назвала «постыдным».

    Она сказала, что это решение «убивает демократию и европейскую перспективу Грузии». По ее словам, Грузия «больше не может считаться демократической страной».

    При этом Саломе Зурабишвили сказала, что институт президента – единственный независимый, поэтому она проигнорирует призыв правящей «Грузинской мечты» подать в отставку сейчас, за год до истечения полномочий.

    Президент призвала оппозицию провести митинг «против антиевропейского импичмента». Для вынесения импичмента в парламенте нужно собрать две трети голосов – сто. Их правящая партия не имеет.

    Коментарии (7)
    17 октября 2023, 12:45
    Премьер Грузии пристыдил президента Зурабишвили из-за нарушения конституции

    Премьер Грузии Гарибашвили пристыдил президента Зурабишвили из-за нарушения конституции

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили во вторник пристыдил президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее нарушений Конституции страны, установленных Конституционным судом. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Президент должна была быть примером защиты Конституции. Вместо этого она неоднократно, демонстративно и грубо ее нарушила, что установил КС», – сказал Гарибашвили журналистам.

    «Никто не выше закона в этой стране», – подчеркнул он.

    Гарибашвили отметил, что, поддерживая в 2018 году избрание Саломе Зурабишвили президентом, «Грузинская мечта» «рассчитывала, что она привнесет в политику Грузии европейские стандарты».

    «Но мы получили обратную картину, постыдную – она не признает решение КС. Стыдно, когда президент нарушает Конституцию», – сказал премьер-министр.

    При этом он признал, что «не имеет иллюзий», что правящая партия наберет в парламенте необходимые 100 голосов для вынесения импичмента Зурабишвили.

    Премьер также исключил влияние процесса импичмента на предоставление Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз, чего Тбилиси ожидает в конце года.

    «Мы заслужили этот статус. Иное решение будет неприемлемым. В прошлом году Европа допустила грубую ошибку по отношению к Грузии», – заявил глава правительства Грузии.

    В скором времени Гарибашвили направится на переговоры по данному вопросу в Брюссель.

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    17 октября 2023, 16:07
    В Грузии назвали сроки появления собственных беспилотников

    Глава Минобороны Грузии рассказал о сроках создания собственных беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил, что к концу года страна обзаведется беспилотными летательными аппаратами собственного производства.

    К концу года Грузия будет иметь беспилотники, созданные на базе грузино-польского предприятия «Дельта – ВБ», заявил Бурчуладзе, выступая перед парламентом страны, передает ТАСС.

    В ходе выступления Бурчуладзе указал на необходимость приобретения достаточного количества беспилотников и противодронных средств, а также рассказал о планах приобрести радарные системы. Кроме того, министр сообщил, что Грузия находится «на финальном этапе переговоров со странами НАТО по заключению соглашения о приобретении переносных систем воздушной безопасности».

    Ранее сообщалось, что в России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП.

    Коментарии (4)
    18 октября 2023, 12:14
    Правящая партия Грузии назвала президента Зурабишвили «изменницей» во время процедуры импичмента
    Правящая партия Грузии назвала президента Зурабишвили «изменницей» во время процедуры импичмента
    @ EPA/SERGEY DOLZHENKO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в «измене». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вы изменили всему, за что вас избрали», – заявил Кобахидзе в ходе выступления на сессии парламента, который рассматривает вопрос вынесения импичмента Зурабишвили за признанные КС нарушением Основного закона визиты в Германию, Францию и Бельгию.

    «Президент грубо нарушила конституцию и изменила ей, она выступает против интересов европейской интеграции Грузии, не является гарантом единства страны, находится в противостоянии с парламентом, правительством, судом, омбудсменом. Она сегодня в (оппозиционной саакашвилевской партии) «Единое национальное движение», – сказал глава правящей партии.

    «Если бы у вас было бы элементарное достоинство, то сами бы подали в отставку. Мы понимаем, что решение об импичменте не будет принято, но в свой заключительный год президентства Зурабишвили останется только президентом «Нацдвижения», – сказал Кобахидзе.

    Саломе Зурабишвили находится на сессии. Депутаты правящей партии демонстративно не приветствовали ее.

    Чтобы импичмент был вынесен, нужно набрать две трети – 100 голосов.  У парламентского большинства есть 85 мандатов, еще четыре голоса «за» гарантировали умеренно оппозиционные «Европейские социалисты». Часть оппозиции бойкотирует заседание, часть говорит, что проголосует «против».

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    16 октября 2023, 20:53
    Президент Грузии заявила, что не планирует уходить в отставку
    Президент Грузии заявила, что не планирует уходить в отставку
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не будет уходить в отставку после установления Конституционным судом факта нарушения ею основного закона страны из-за зарубежных визитов без согласия правительства.

    По ее словам, она никуда не уходит и будет продолжать бороться за европейское будущее Грузии и за демократию, передает ТАСС. Зурабишвили, говоря о решении Конституционного суда, заявила, что судьям должно быть стыдно за вынесенный вердикт.

    В начале сентября Зурабишвили посетила Берлин, Брюссель и Париж, где провела встречи на высоком уровне. Но оказалось, что правительство страны согласия на эти поездки не давало.

    Ранее председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе призвал Зурабишвили к незамедлительной отставке.

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    17 октября 2023, 16:52
    Грузия активизировала закупки вооружения в странах НАТО

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе заявил во вторник об активных закупках передового вооружения в странах НАТО с целью повышения обороноспособности страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Важные шаги предпринимаются для усиления возможностей наших подразделений против бронетехники на средних и больших дистанциях, – сообщил он в своем выступлении перед депутатами. – Оформлены соглашения на закупку значительных партий соответствующего вооружения с Испанией и Германией».

    Он напомнил, что в последние годы Грузия получила несколько партий комплексов «Джавелин» из США. «Проводится закупка дополнительных таких комплексов», – сообщил Джуаншер Бурчуладзе.

    По его словам, Грузия также принимает шаги по модернизации и усилению своей артиллерии и будет приобретать «системы, совместимые с натовскими». Также Грузия закупит новейшие радарные установки и системы радиоэлектронной борьбы.

    Министр заявил о важности наличия в армии Грузии БПЛА и средств по борьбе с дронами. В этой связи он напомнил о соглашении с Польшей по выпуску дронов в Грузии на совместном предприятии.

    «Рассчитываем иметь дроны собственного производства к концу этого года», – сообщил глава оборонного ведомства Грузии.

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    17 октября 2023, 13:21
    Грузинские радикалы назвали первые имена «российских коллаборационистов»

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Экс-руководителя грузинского Минобороны Миндиа Джанелидзе внесли в список сайта «Мона» («Раб»), список создан радикальной оппозицией из партий «Дроа!» («Настало время!») и «Гирчи – мети тависуплеба» («Шишка – больше свободы») для «выявления сотрудничающих с Россией коллаборационистов». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Глава «Шишки» Зураб Джапаридзе заявил во вторник, что Миндиа Джанелидзе «дал ложные показания» во время судебного процесса против грузинских чиновников, которые обвиняются в том, что принимали антигосударственные решения по поводу монастыря Давид-Гареджи на границе с Азербайджаном.

    Всего названы имена восьми человек, это в основном сотрудники прокуратуры, Службы государственной безопасности и МВД, которые ведут дела о подготовке радикалами государственного переворота в стране либо выступают с показаниями в судах против оппозиционеров.

    На прошлой неделе Джапаридзе заявил, что цель создания платформы в том, чтобы имена «коллаборационистов» стали достоянием гласности, так как «слуги России» якобы мешают Грузии интегрироваться в Евросоюз и НАТО.

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    16 октября 2023, 14:31
    Президент Грузии заявила о «хорошем настроении» на фоне решения суда о нарушении конституции

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая теперь, по решению КС страны, может быть подвергнута импичменту за несогласованные с правительством заграничные поездки, заявила о своем «хорошем настроении», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Настроение хорошее, как всегда», – сказала она, пока не делая никаких других комментариев.

    В понедельник шесть из девяти судей КС Грузии вынесли вердикт о нарушении президентом Основного закона.

    Это открывает парламенту возможность голосовать за ее импичмент. Для этого нужно получить 100 голосов, в парламенте Грузии 150 мест, правящая «Грузинская мечта», инициатор иска в КС, имеет всего 84 мандата.

    Беспрецедентный процесс длился в Конституционном суде в Батуми три дня. Саломе Зурабишвили была избрана на шесть лет в 2018 году.

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    17 октября 2023, 14:52
    Вопрос импичмента президента Грузии внесли в повестку дня парламента страны

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Грузинский парламент Грузии в среду начнет рассмотрение вопроса вынесения импичмента президенту Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вопрос о вынесении процедуры внесли в парламент после того, как КС Грузии признал нарушение президентом Основного закона за несогласованные с правительством визиты за границу.

    Президент накануне заявила, что лично придет на сессию, и призвала оппозицию в этот день провести митинг протеста.

    Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили заявил, что президент «вышла из конституционного поля» и «занимается буллингом государственных институтов».

    Парламентское большинство имеет 85 мандатов. Проголосовать за импичмент пообещали также умеренно оппозиционные «Европейские социалисты», которые имеют четыре мандата. Чтобы импичмент состоялся, нужно две трети – 100 голосов.

    Полномочия Саломе Зурабишвили истекают через год.

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    19 октября 2023, 10:54
    Президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием

    «Имеди»: Президенту Грузии Зурабишвили может грозить уголовное преследование

    Президенту Грузии пригрозили уголовным преследованием
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, накануне избежавшая импичмента, может подвергнуться уголовному преследованию в случае продолжения несогласованных с правительством визитов за рубеж, сообщила телекомпания «Имеди» в четверг. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Официальные лица в интервью телекомпании допустили такое возможное развитие событий, но воздержались говорить, по каким именно статьям УК можно будет предъявить претензии президенту в этом случае.

    Депутат от оппозиции Хатиа Деканоидзе не исключила, что прокуратура в таком случае выдвинет обвинение в растрате государственных средств.

    Вместе с тем председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил «Имеди», что в случае продолжения президентом визитов зарубежные лидеры должны осознать, что встречаются с нарушившим Конституцию Грузии политиком.

    «После решения КС, который подтвердил факт нарушения президентом Конституции, мы ожидаем, что наши партнеры проявят уважение к этому вердикту», – сказал он.

    «Речь идет об уважении к нашему государству», – подчеркнул спикер высшего законодательного органа Грузии.

    «За» импичмент в среду проголосовало 86 депутатов при необходимых ста. В результате Зурабишвили сохранила свой пост.

    Она отказалась отвечать на вопрос, намерена ли снова выезжать за рубеж с визитами.

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      Илона Маска назвали «врагом номер один» для Евросоюза, правда, только в цифровом пространстве. Еврокомиссары действительно готовятся к судебной войне с самым богатым человеком мира, поскольку его политика в X мешает их планам. Но и Маск сдаваться не собирается.

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