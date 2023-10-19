Худшим вариантом для Израиля стало бы то, чего требуют местные рассерженные патриоты – полное стирание Газы с лица земли. Тут уже не только испорченная репутация во всем мире, но еще и крупнейшее в истории гетто, на этот раз арабское.2 комментария
Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии
Россия, дипломатические отношения с которой Грузия разорвала после войны–2008, входит в тройку крупнейших торгово-экономических партнеров республики по итогам трех кварталов этого года. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает Национальная служба статистики, в плане экспорта на первом месте среди партнеров Грузии – Азербайджан (632,7 млн долларов), далее – Армения (601,5) и Россия (511,8).
Что касается импорта, то за январь-сентябрь 2023 года первая тройка выглядит так: Турция – 1,861,2 млн долларов, США – 1,399,4 и Россия – 1,364,3.
На первом месте в группе экспорта – легковые автомобили (34%). Затем идут медь и вина. Что касается импорта, то и здесь лидируют легковые автомобили (20,2). Затем идут нефть и нефтепродукты, после них – лекарственные препараты.