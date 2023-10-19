Россия вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии

Зурабишвили обвинила Россию в попытке сместить ее с поста президента Грузии

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Выступая в парламенте в среду на рассмотрении вопроса вынесения ей импичмента за признанные КС нарушением Основного закона визиты в Германию, Францию и Бельгию, Зурабишвили заявила, что правящая «Грузинская мечта» «ведет страну к изоляции».

Президент заявила, что политика правящей партии «вызывает открытую похвалу страны-оккупанта», как в Грузии называют Россию после войны 2008 года.

«Высказывания в мой адрес «Грузинской мечты» и страны-оккупанта совпадают один в один», – отметила она.

По ее словам, процедура импичмента «не нанесет вреда ей», и она сохранит «энергию, любовь и доверие народа».

Президент сказала, что «народ больше не верит правящей партии, которая слаба и политически безуспешна».

Рассмотрение в парламенте вопроса импичмента Зурабишвили назвала «фарсом», а также заявила, что «решение уже принято в высоких сферах правящей партии или где-то на севере (на севере от Грузии находится Россия)».

«У меня сегодня только один план. Он состоит в том, чтобы Грузия получила до конца года статус кандидата в Евросоюз. На этом пути для достижения этой цели никто и ничто мне не помешает», – заявила президент Грузии.

По ее словам, «никому не под силу заставить народ Грузии перейти на путь России».

Она призвала «европейских партнеров» «с этой трибуны и в это тяжелое время» «не оставить Грузию, несмотря на этот антиевропейский импичмент».

«Не дайте России возможность усилить свое влияние в этом регионе мягкой силой, косвенной оккупацией или дестабилизацией региона Черного моря в то время, когда она проигрывает на Украине и ищет пути спасти свое лицо», – сказала Зурабишвили.

В ходе заседания председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе обвинил президента Саломе Зурабишвили в «измене».