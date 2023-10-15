Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».2 комментария
Шри-Ланка решила отменить визовые сборы для россиян
Шри-Ланка намерена отменить визовые сборы для туристов из России и еще четырех стран, заявил министр туризма и земель Харин Фернандо.
Как указал Фернандо Daily Mirror, вместе с министром общественной безопасности Тираном Аллесом представил кабмину документ на утверждение. По его словам, в постановлении говорится, что туристы из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии смогут посещать Шри-Ланку без визового сбора, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что туристы этих стран смогут получить визы без комиссии. При посещении Шри-Ланки им необходимо будет получить визу, но плата за это не взимается, виза необходима для безопасности, уточнил Фернандо.
Министр заявил, что целью создания данного постановления является привлечение большего количества туристов из этих стран, и добавил, что Шри-Ланка стремится к поставленной цели по привлечению 5 млн туристов в год.
Ранее Ангола ввела безвизовый режим для российских туристов с 29 сентября.