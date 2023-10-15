Шри-Ланка решила отменить визовые сборы для россиян

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Фернандо Daily Mirror, вместе с министром общественной безопасности Тираном Аллесом представил кабмину документ на утверждение. По его словам, в постановлении говорится, что туристы из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии смогут посещать Шри-Ланку без визового сбора, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что туристы этих стран смогут получить визы без комиссии. При посещении Шри-Ланки им необходимо будет получить визу, но плата за это не взимается, виза необходима для безопасности, уточнил Фернандо.

Министр заявил, что целью создания данного постановления является привлечение большего количества туристов из этих стран, и добавил, что Шри-Ланка стремится к поставленной цели по привлечению 5 млн туристов в год.

Ранее Ангола ввела безвизовый режим для российских туристов с 29 сентября.