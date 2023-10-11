Возвращение российских капиталов из Европы – это уход из зоны риска туда, где есть перспективы роста экономики и защита инвестора. То самое, чем ранее Запад привлекал к себе капиталы из других стран. Но теперь это начало работать в обратную сторону.2 комментария
Акции сотового оператора Фридмана, Авена и Косогова арестованы на Украине
Суд на Украине арестовал акции принадлежащего Фридману, Авену и Косогову мобильного оператора «Лайфселл»
Акции одного из крупнейших мобильных операторов Украины «Лайфселл», который принадлежит российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, арестованы, сообщают украинские СМИ.
Уставной капитал акций оценивается в 13 млрд гривен (свыше 356 млн долларов) – это крупнейший арестованный актив, принадлежащий трем бизнесменам. «Лайфселл» владела турецкая компания Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., а ей, в свою очередь, управляли через компанию LetterOne. Число абонентов «Лайфселла», по данным за 2022 год, превышало 10 млн, компания была третьей по этому показателю на Украине, передает ТАСС.
Напомним, до этого были арестованы акции крупнейшего мобильного оператора Украины «Киевстар», чьи активы также принадлежали Фридману, Авену и Косогову. Кроме того, арестованы их счета на 460 млн долларов и активы 20 компаний.