Армянский премьер-министр – настолько уникальное явление, что ему сложно найти аналог или сравнение. Он чуть ли не в одиночку и под улюлюкание уличной группы поддержки разрушил то, что до него – через кровь и сверхусилия – строили другие.7 комментариев
США эвакуировали из Израиля прибывших на учения военных
США эвакуировали из Израиля прибывших на учения военных после атаки ХАМАС
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов эвакуировали американских военных, которые в момент обострения конфликта находились на территории Израиля, сообщает американский портал Defense One.
По данным представителя ВВС США, для эвакуации небольшого количества американских военных был направлен самолет C-17, военнослужащие покинули территорию Израиля после отмены двусторонних учений из-за начала военных действий, передает ТАСС.
Также информатор отметил, что самолет прилетел в Израиль пустым, а по вылету из страны на его борту находились «только американские военные».
Ранее Вашингтон приступил к поставкам военной помощи Израилю.
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