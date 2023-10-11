NBC: В Конгрессе США выступили против объединения помощи Украине и Израилю

NBC: Республиканцы в Палате представителей Конгресса США не одобрили объединение помощи Украине и Израилю

Tекст: Вера Басилая

По его сведениям, многие законодатели-республиканцы заявили, что они, «если не прямо выступают против», то скептически относятся к подобной инициативе, передает ТАСС.

Так, Марджори Тейлор-Грин заявила, что не будет голосовать за финансирование Украины, а Израиль, по ее мнению, совершенно отдельный вопрос.

Как отмечает NBC, не одобряют объединение помощи Украине и Израилю и республиканцы, которые поддерживают оказание поддержки обеим странам. Член нижней палаты Конгресса Дон Бэкон пояснил, что будет неправильно делать одну страну заложницей другой.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что вашингтонская администрация намерена запросить у Конгресса средства на экстренную помощь Израилю, и пообещал предоставить стране все необходимое для ответа на нападение ХАМАС.

До этого в США заявили, что поддержка Израиля не скажется на помощи Украине.

Между тем, помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что имеющихся в бюджете США средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля, и для союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.