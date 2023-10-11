В Аргентине назвали условие для вступления в БРИКС

Tекст: Вера Басилая

Посол отметил, что вступление в БРИКС Аргентины – не каприз. По его словам, нет логики в том, чтобы исключить возможность большего числа рынков и партнеров для страны, и несерьезно говорит, что Аргентина не будет за одним столом (переговоров), где находятся основные страны для экспорта, передает РИА «Новости».

Пандиани подчеркнул, что отказ Аргентины от членства в БРИКС, который продвигают некоторые оппозиционные кандидаты в президенты страны, был бы серьезной ошибкой.

Как отметил дипломат, некоторые партии говорят БРИКС нет только потому, что правительство говорит БРИКС – да, передает ТАСС.

Ранее кандидаты в президенты Аргентины – крайне правый политик Хавьер Милей и экс-министр безопасности Патрисия Буллрич – высказались против вступления страны в БРИКС.

Выборы президента Аргентины пройдут 22 октября.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.