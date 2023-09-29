С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.2 комментария
Путин выразил уверенность, что БРИКС будет ориентироваться на людей
Президент России Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» выразил уверенность, что государства – участники объединения БРИКС будут ориентироваться на людей.
Глава Российского государства выразил уверенность, что страны БРИКС будут ориентироваться на настроение людей вне зависимости от политических веяний, передает РИА «Новости».
«БРИКС – это такая организация, это не какой-то военный союз, это просто площадка для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете, независимости и уважении друг друга», – сказал он.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.