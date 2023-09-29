  • Путин: Мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    Людям, которые никогда не испытывали проблем с водой, не понять, какое это благо, когда не думаешь, чем смыть унитаз, помыть посуду, и не размышляешь, что лучше сегодня: помыться или оставить воду про запас.

    4 комментария
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    6 комментариев
    29 сентября 2023, 17:50

    Путин выразил уверенность, что БРИКС будет ориентироваться на людей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин на международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка» выразил уверенность, что государства – участники объединения БРИКС будут ориентироваться на людей.

    Глава Российского государства выразил уверенность, что страны БРИКС будут ориентироваться на настроение людей вне зависимости от политических веяний, передает РИА «Новости».

    «БРИКС – это такая организация, это не какой-то военный союз, это просто площадка для согласования позиций и выработки взаимоприемлемых решений, основанных на суверенитете, независимости и уважении друг друга», – сказал он.

    БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.

    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

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    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

    Коментарии (14)
    28 сентября 2023, 21:38
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    @ EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин провел встречу в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, передает ТАСС.

    Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

    Коментарии (10)
    29 сентября 2023, 15:12
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

    «Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент рассказал на встрече с военнослужащими, отличившимися мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба Министерства обороны России о мужестве и героизме военных во время боев в СВО.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы», – рассказал Путин. Он назвал подвиг военных «знаковым, хорошим примером мужества и героизма».

    Во встрече участвуют заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов, передает ТАСС.

    Калашников удостоен звания Героя России за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

    Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

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    29 сентября 2023, 11:46
    Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.

    «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года», – передает ТАСС текст документа.

    Как отмечается в пояснительной записке, резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами – участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

    Кроме того, Россия лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

    «С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», – отмечается в документе.

    Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение о приостановке прав нашей страны в комитете и Парламентской ассамблее СЕ в связи с началом российской спецоперации. В феврале 2023 года Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.

    Москва подчеркивала, что Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза.

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    28 сентября 2023, 20:48
    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился с Путиным и Шойгу

    В Ливийской нацармии заявили, что Хафтар встретился в Москве с Путиным и Шойгу

    Tекст: Кристина Цыцура

    В Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

    Встреча состоялась в Москве, сообщили в пресс-службе Национальной армии Ливии, передает РИА «Новости». Во вторник ЛНА сообщила, что ливийский военачальник прибыл в Россию с визитом.

    Ранее сообщалось, что визит Хафтара в Россию состоялся «по приглашению российского государства».

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    29 сентября 2023, 09:53
    Путин разрешил продать 100% акций банка «Интеза»

    Президент Владимир Путин разрешил продать 100% акций банка «Интеза»

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин разрешил операции со 100% акций АО «Банк Интеза».

    Из указа президента следует, что разрешено совершение сделок и операций, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения 100% акций акционерного общества «Банк Интеза».

    «Банк Интеза» является российской «дочкой» итальянской группы Intesa Sanpaolo. Банк работает в России с 2003 года и предоставляет услуги корпоративным клиентам. Согласно размеру активов банк занимает 65-е место.

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    28 сентября 2023, 20:25
    Путин поручил проработать создание Национального центра исторической памяти

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить проект документа о создании Национального центра исторической памяти, а также определить источники финансирования, сообщили в Кремле.

    Учредителем организации определено Управление делами президента. Ответственным назначен руководитель администрации президента России Антон Вайно, сам доклад должен быть готов к 20 ноября 2023 года, передает ТАСС.

    Доклад об источниках финансирования поручено представить президенту до 15 декабря 2023 года, ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

    Центр объединит усилия по сохранению исторической памяти, чтобы успешнее бороться с фальсификацией истории.

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    29 сентября 2023, 08:22
    Путин потребовал одинаковых гарантий для всех участников СВО

    Путин: Гарантии для участников СВО должны быть одинаковыми, вне зависимости от статуса человека

    Tекст: Ольга Никитина

    Социальные гарантии для всех участников специальной военной операции должны быть абсолютно одинаковыми, вне зависимости от статуса человека, заявил президент Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником, Героем России Андреем Трошевым.

    «Андрей Николаевич, хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции. Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом», – приводятся слова главы государства в сообщении на сайте Кремля по итогам встречи, которая состоялась накануне вечером.

    «Кстати говоря, в этой связи хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи», – отметил российский лидер.

    Президент напомнил, что в России создан фонд «Защитники Отечества». «Я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество. Поэтому на эту тему тоже сегодня поговорим», – сообщил Путин, добавив, что Евкуров расскажет о том, как в целом идет эта работа, а в деталях доложит Трошев.

    Ранее Путин заявлял, что нужно сделать все возможное, чтобы ветераны СВО – наши герои чувствовали себя востребованными в гражданской жизни.

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    29 сентября 2023, 17:27
    Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по внутренним паспортам

    Президент Путин законодательно разрешил украинцам въезжать в Россию без виз по внутренним паспортам

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин подписал указ о порядке въезда и выезда граждан Украины.

    На сайте официальной правовой информации указано, что граждане Украины

    могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, а также удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

    Отмечается, что если есть дети, потребуется свидетельство о рождении или паспорт законного представителя с информацией о ребенке.

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    29 сентября 2023, 17:10
    Путин подписал приказ об осеннем призыве в армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Осенний призыв в армию в России начнется с 1 октября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в пятницу.

    Призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря, призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, всего призывается 130 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

    В августе был принят закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет, однако изменения начнут действовать с 1 января 2024 года,

    Весной на военную службу призывались 147 тыс. человек.

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    29 сентября 2023, 14:07
    Песков перенаправил в МО вопрос о возможности возвращения бойцов «Вагнера» к СВО

    Песков перенаправил в Министерство обороны вопрос о возможности возвращения бойцов «Вагнера» в зону СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК «Вагнер» к участию в специальной военной операции (СВО) следует задать Министерству обороны России, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос.

    «На этот вопрос может ответить только Минобороны», – передает ТАСС слова Пескова.

    Также Песков повторил, что Андрей Трошев, входивший в руководство группы «Вагнер», в настоящее время работает в военном ведомстве. При этом представитель Кремля не уточнил, в каком статусе.

    Кроме того, представитель Кремля раскрыл детали прошедшей в четверг встречи президента Владимира Путина с Трошевым и заместителем министра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым.

    Как напомнил Песков, президент неоднократно подчеркивал, что все участники СВО, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, должны иметь доступ ко всем предусмотренным социальным благам. Именно на это Путин обратил внимание в ходе прошедшей встречи, отметил Песков.

    «Эта работа проводится, [у нас] большое количество добровольцев. Эту работу нужно организовывать, нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны. Как раз в этом плане разговор сегодня и велся», – добавил пресс-секретарь президента.

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    29 сентября 2023, 11:11
    Путин заявил о механизме народной дипломатии в партнерстве России и Белоруссии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XII встречи городов – побратимов России и Белоруссии, отметив значимость и эффективность партнерских отношений стран.

    «Партнерские отношения, связывающие многие десятки городов наших стран, являются значимым и эффективным механизмом народной дипломатии. Осуществляемые в их рамках регулярные контакты представителей региональных и местных органов власти, коммерческих структур и общественных организаций, деятелей науки и культуры предоставляют хорошие возможности для разработки полезных совместных проектов в самых различных сферах», – говорится в телеграмме, текст которой приводится на сайте Кремля.

    По словам главы государства, насыщенная повестка встречи свидетельствует о стремлении использовать перспективные, по-настоящему востребованные формы и методы межрегионального взаимодействия. «Весьма важным и своевременным представляется и проведение молодежного мероприятия, посвященного вопросам патриотического воспитания: внешние угрозы, с которыми сегодня сталкиваются наши страны, обуславливают особую актуальность последовательной работы на этом направлении», – отметил президент.

    Путин выразил уверенность, что общение и дискуссии в ходе открывшейся встречи будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые идеи и инициативы послужат дальнейшему развитию многоплановых российско-белорусских связей, укреплению институтов Союзного государства.

    Как ожидается, Путин встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко в середине октября в Киргизии.

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    29 сентября 2023, 13:49
    Песков не ответил, обсуждали ли Путин и Кадыров тему избиения Журавеля

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать, обсуждалась ли во время встречи президента Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым тема избиения обвиняемого в сожжении Корана Никиты Журавеля сыном Кадырова Адамом.

    «Мы дали об этой встрече всю информацию, которая была необходима», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Путин в четверг встретился в Кремле с Кадыровым. Президент передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, а также отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики.

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