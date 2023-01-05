Германия и Норвегия договорились построить газопровод

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер Норвегии Йонас Гар Стере договорились о постройке трубопровода для доставки природного газа и впоследствии водорода в Германию.

Хабек и Стере в Осло согласовали стратегическое партнерство, согласно договоренности, должен быть построен трубопровод для водорода в Германию, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом в России).

Конструкцию планируется возвести к 2030 году. Сначала норвежская международная энергетическая компания Equinor займется поставками природного газа по этой ветке, позже по трубе планируется пустить водород, производимый с помощью возобновляемой энергии.

Его будет принимать немецкая компания RWE. Стере подчеркнул, что водород важен для «зеленой трансформации» и для ФРГ, и отметил, что Норвегия намерена строить водородные электростанции.

Также стороны планируют сотрудничать в сфере подземного хранения углекислого газа по технологии Carbon Capture and Storage (CCS). В Германии введен запрет на такую технологию, но вице-канцлер намерен изменить закон. По словам Хабека, «лучше закачивать СО2 в землю, чем выпускать его в атмосферу».

В 2011 году официально заработал магистральный газопровод между Россией и Германией «Северный поток – 1». Он проходит по дну Балтийского моря. Позже началась реализация другого схожего проекта – «Северный поток – 2», который был доведен до состояния готовности к эксплуатации.

В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.

В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках нет.