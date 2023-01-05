Германия и Норвегия договорились построить газопровод

|
5 января, четверг | Последнее обновление — 16:46 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США передумали отправлять танки Abrams на Украину
Разделы
Конечно, боевые действия на Украине еще далеки от завершения. А уж отмена всех введенных против России санкций тем более маячит в какой-то совсем уж неведомой дали. Но, очевидно, что об экономической победе Запада над Россией не может быть и речи.
Подробности...
В сознании нашего противника не существует чести, совести, уважения к себе и к другим. Ведь в честном бою противники соблюдают определенные правила. А как воевать с тем, чье главное оружие – неприкрытая, безнаказанная ложь, манипуляции, предательство?
Подробности...
Можно долго спорить о том, насколько реализуемы планы ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к 2027 году. Вопрос в другом: что будет делать Евросоюз в безвременье 2023-2027 годов?
Подробности...
Наступающий 2023 год в России встретили не только традиционными ёлками, но и праздничными акциями. К примеру, работники московского транспорта устроили флешмоб Дедов Морозов в столичном метро с раздачей подарков пассажирам кольцевой линии
Подробности...
29 декабря в состав ВМФ России приняты атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов», малый ракетный корабль «Град» и морской тральщик «Анатолий Шлемов». В церемонии подъема флагов на новых кораблях участвовал Верховный главнокомандующий Владимир Путин
Подробности...
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Ростеха начала летные испытания силовой установки ПД-8. Она предназначена для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ NEW и самолета-амфибии Бе-200
Подробности...
12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Германия и Норвегия договорились построить газопровод
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер Норвегии Йонас Гар Стере договорились о постройке трубопровода для доставки природного газа и впоследствии водорода в Германию.
Хабек и Стере в Осло согласовали стратегическое партнерство, согласно договоренности, должен быть построен трубопровод для водорода в Германию, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом в России).
Конструкцию планируется возвести к 2030 году. Сначала норвежская международная энергетическая компания Equinor займется поставками природного газа по этой ветке, позже по трубе планируется пустить водород, производимый с помощью возобновляемой энергии.
Его будет принимать немецкая компания RWE. Стере подчеркнул, что водород важен для «зеленой трансформации» и для ФРГ, и отметил, что Норвегия намерена строить водородные электростанции.
Также стороны планируют сотрудничать в сфере подземного хранения углекислого газа по технологии Carbon Capture and Storage (CCS). В Германии введен запрет на такую технологию, но вице-канцлер намерен изменить закон. По словам Хабека, «лучше закачивать СО2 в землю, чем выпускать его в атмосферу».
В 2011 году официально заработал магистральный газопровод между Россией и Германией «Северный поток – 1». Он проходит по дну Балтийского моря. Позже началась реализация другого схожего проекта – «Северный поток – 2», который был доведен до состояния готовности к эксплуатации.
В начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Российский президент Владимир Путин отмечал, что произошедшее является очевидным терактом. По его словам, взрывы на трубопроводах являются актом государственного терроризма, это сделано в интересах тех, кто заинтересован в транзите российского газа исключительно через Украину.
В январе 2023 года в Еврокомиссии подчеркнули, что новых данных по взрывам на «Северных потоках нет.
В Германии потребовали уволить министра обороны после новогоднего поздравления
|
|
Лидеры немецкой оппозиции, партий ХДС и ХСС, Фридрих Мерц и Маркус Зедер обратились с требованием снять Кристину Ламбрехт с должности министра обороны Германии.
Политики рассказали газете Munchner Merkur, что бундесвер заслуживает более компетентного руководителя. Причиной их недовольства стала череда скандалов, связанных с Ламбрехт, сообщает РИА «Новости».
Зедер же сравнил нынешнего министра обороны, закрепившегося в бундесвере, с экологическими активистами, которые приклеивают себя к стенам.
«Министр должна наконец уйти в отставку – или быть уволенной. Федеральный канцлер назначил госпожу Ламбрехт, теперь он должен решить и эту кадровую проблему. Наши солдаты не заслужили этого министра», – сказал он.
Напомним, новогоднее обращение министра обороны Германии Кристины Ламбрехт вызвало негодование у коллег и простых жителей республики. Так, во фрагменте видеозаписи Ламбрехт рассказала, что, несмотря на то, что в центре Европы бушуют боевые действия, у нее оказалось много особых впечатлений и встреч с интересными и замечательными людьми.
Польша обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии
Власти Польши попросили ООН помочь получить военные репарации от Германии
Польша попросила ООН создать платформу для диалога с Германией, чтобы получить военные репарации, заявил замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Мулярчик в эфире Польского радио заявил, что ООН направлено заяывление с просьбой вмешаться в решение вопроса по получении репараций от Германии, передает РИА «Новости».
Польский чиновник объяснил, что необходимо создать некую платформу для диалога с Германией, которая не хочет разговаривать на эту тему.
Ранее с той же просьбой Польша обратилась к ЮНЕСКО и Совету Европы.
Напомним, ранее был опубликован полный список требований Польши к Германии за ущерб, принесенный стране в годы Второй мировой войны, Варшава требует около 6,2 трлн злотых, что составляет примерно 1,3 трлн долларов.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Берлин ни при каких обстоятельствах не собирается выплачивать 1,3 трлн долларов Польше в качестве репараций.
Польша заявила об отказе Германии обсуждать компенсации за войну
МИД Польши заявил об отказе Германии вести переговоры о компенсациях за причиненный во время Второй мировой войны ущерб
Правительство ФРГ отказалось вести с Варшавой переговоры о выплате Польше компенсаций за причиненный Германией во время Второй мировой войны ущерб, сообщило польское внешнеполитическое ведомство.
В польском внешнеполитическом ведомстве отметили, что, по заявлению немецкого правительства, вопрос о компенсациях за ущерб, причиненный Польше в годы Второй мировой войны, является закрытым, и правительство Германии не намерено начинать переговоры с Варшавой по этому вопросу, передает ТАСС.
В заявлении указывается, что нота немецкого правительства поступила 3 января. Польские власти, подчеркивается в сообщении МИД, продолжат свои усилия по возмещению ущерба, причиненного во время немецкой оккупации 1939–1945 годов.
Накануне Польша обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.
В Германию доставили первую партию СПГ из США
Концерн Uniper: В Германию прибыла первая партия СПГ из США
Первая партия сжиженного природного газа из Соединенных Штатов прибыла в Германию на ее новый терминал в Вильгельмсхафене, сообщает компания Uniper.
По информации компании, судно для транспортировки СПГ Maria Energy было загружено энергоносителем (порядка 170 тыс. кубометров СПГ) еще 19 декабря прошлого года. Этого количества топлива должно хватить для обеспечения энергией около 50 тыс. немецких домохозяйств в течение одного года, передает РИА «Новости».
Напомним, в Вильгельмсхафене был открыт терминал для СПГ. Планируется, что с помощью плавучей установки для хранения и регазификации Hоegh Esperanza в Германии может быть выгружено около 5 млрд кубометров природного газа в год.
Ранее немецкая газета Die Welt сообщала, что Германия попала в ловушку из-за отказа от российского газа.
Идею создания газового хаба в Турции поддержали 15 стран
Минэнерго Турции: К идее создания газового хаба положительно отнеслись 15 стран
Турция обсуждала проект газового хаба с 15 различными странами, в целом их отношение положительное, сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
По его словам, в целом за 2022 год делегации Турции обсудили энергетическое сотрудничество с 15 различными странами. Министр назвал основной целью открытие доступа к новым источникам. Также активно осуждалась тема хаба в Турции, к чему многие страны выскзаали положительное отношение, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Ранее глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт: Россия будет развивать поставки газа на экспорт танкерами вместо трубопроводов
Россия начнет уходить от экспорта газа по трубопроводам в сторону поставок сжиженного природного газа СПГ, выразил мнение гендиректор компании «Европейская Электротехника» по производству крупного оборудования, в том числе для нефтегазовой отрасли, Илья Каленков.
По словам эксперта, в условиях фактически разрушенного Северного потока, одна из основных крупных магистральных газопроводов остается «Сила Сибири», которая идет в Китай. При этом строительство и внедрение «Силы Сибири 2» может занять минимум пять лет. Так, более мобильной транспортировкой газа станет перевозка в танкерах, передает РИА «Новости».
Каленков отметил, что в данный момент в этом фокусе делается довольно много. В частности, построен завод «Новатэка» – «Ямал СПГ» мощностью около 16,5 млн тонн. Также активно строится второй завод «Новатэка» – «Арктик СПГ» и еще целый ряд заводов.
Кроме того, эксперт напомнил заявление президента Владимира Путина о том, что в стране есть множество негазифицированных населенных пунктов, вследствие чего развитие внутреннего рынка потребления также будет приоритетным направлением в ближайшем будущем.
«Это и социальный эффект, когда всем жителям России будет доступно дешевое и удобное топливо», – резюмировал Каленков.
Тем временем первая партия сжиженного природного газа из Соединенных Штатов прибыла в Германию на ее новый терминал в Вильгельмсхафене.
Молдавия назвала срок получения первых результатов аудита долга Газпрому
Вице-премьер Молдавии Спыну выразил надежду на скорое получение первых результатов аудита долга перед Газпромом
В конце января Молдавия рассчитывает получить первые результаты аудита долга «Молдовагаза» перед Газпромом, сообщил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Как заявил Спыну, он хочет, чтобы «результат был верным». В таком случае, по его словам, появится «отправная точка», позволяющая определить, что «делать дальше с долгом», передает РИА «Новости» со ссылкой на Vocea Basarabiei.
Спыну сказал, что при отказе Газпра признать результаты «независимого аудита» нельзя будет вести речь об урегулировании задолженности, так как «никто не понимает, как она появилась». Спыну заверил, что Молдавия готова «оплачивать долг, если он есть», но отказывается оплачивать «чужие» долги. Аудит, как заявил вице-премьер, должен ответить на три вопроса: какова величина долга, как он был накоплен и кто в этом виноват.
Напомним, аудит проводят нанятые кабмином страны компании Wikborg Rein Advokatfirma A. S (Норвегия) и Forensic Risk Alliance & Co. Limited (Великобритания). При этом Молдавия не успела завершить аудит до 1 октября, как предполагали договоренности с российской стороной.
Счетная палата Молдавии заявила, что долг «Молдовагаза» перед Газпромом составляет 590 млн долларов. Газпром подчеркивал, что оставляет за собой право на расторжение контракта из-за грубого нарушения сроков. Газпром считает, что долг «Молдовагаза» составляет 433 млн долларов, с учетом просрочки – 709 млн долларов.
В ЕК заявили об отсутствии новых данных о терактах на «Северных потоках»
В ЕК заявили об отсутствии новых данных по расследованию терактов на «Северных потоках»
Расследование диверсии на «Северных потоках» ведется на национальном уровне, новых данных по этим инцидентам нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.
Спинант заявила, что в ЕК ничего не могут добавить нового по инцидентам на «Северных потоках», но отметила, что была усилена защита критической инфраструктуры и предприняты шаги для безопасности, передает РИА «Новости».
Представитель ЕК напомнила, что власти Швеции проинформировали о том, что разрушения на газопроводах стали результатом диверсии, но расследования продолжаются в Швеции, Дании и Германии.
Ранее СМИ сообщили, что компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море и восстановления подачи газа.
До этого президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует.
Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.
Развивающиеся страны получили меньше СПГ из-за большого спроса на сжиженный газ в Европе
В результате роста спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе заметно сократился импорт этого ресурса Китаем и другими развивающимися странами, сообщила газета Handelsblatt.
По данным Института рыночных исследований Icis, удельный вес импорта СПГ сместился в страны Европы, так как ЕС нарастил закупки на фоне прекращения поставок газа из России, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
Китай, по данным Icis, в 2022 году сократил импорт газа на 21% – до 16 млн тонн, Бразилия – на 72%, Индия – на 17%. Отмечается, что причиной снижения импорта стали в том числе жесткие антикоронавирусные ограничения в Китае, а также рост цен на СПГ из-за резкого увеличения спроса на газ в Европе.
При этом Франция, наоборот, нарастила импорт СПГ на 99% – до почти 13 млн тонн, Бельгия – на 167%, Нидерланды – на 99%. От увеличения импорта СПГ в соседние страны выиграла также Германия, так как до декабря у нее не было ни одного морского терминала для приема грузов СПГ.
При этом аналитики Icis прогнозируют, что в 2023 году Китай сможет нарастить импорт СПГ из-за ослабления мер против COVID, и это обострит ситуацию на глобальном рынке СПГ.
Ранее в Еврокомиссии заявили, что газохранилища в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды.
Власти Турции пообещали не вмешиваться в сделки на газовом хабе
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил об отсутствии у Анкары намерений вмешиваться в сделки на создаваемом газовом хабе
|
|
Анкара не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем газа на создаваемом в Стамбуле хабе, а также вводить какие-либо ограничения по сделкам, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Глава Минэнерго Турции заявил в эфире телеканала TVnet, что Анкара создает рыночные механизмы для реализации природного газа и не собирается вмешиваться в отношения между продавцом и покупателем, а также вводить какие-либо ограничения. Он заверил, что стороны сами будут иметь возможность договариваться на площадке хаба, передает ТАСС.
Турецкий чиновник отметил, что Россия, безусловно, является крайне важным поставщиком газа. Он также выразил мнение, что клиентов из Европы на создаваемом в Стамбуле газовом хабе будет много.
Ранее глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год и до 100 млрд кубометров в перспективе. В конце минувшего года глава Газпрома заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
Глава Минэнерго Турции назвал возможный объем экспортных поставок газа
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о готовности Анкары поставлять на экспорт порядка 30-40 млрд кубометров газа в год
Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров газа в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Глава Минэнерго Турции сообщил в эфире телеканала TVnet, что сейчас Анкара может поставлять на зарубежные рынки порядка 30-40 млрд кубометров в год, однако располагает потенциалом поставок в перспективе до 100 млрд кубометров, передает ТАСС.
Донмез также заявил, что через энергетический центр или хаб, который планируется создать в Турции, планируется поставлять не только российский газ, но и энергоносители из других стран. По его словам, в настоящее время Турция получает газ из 12 стран.
Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
В Турции заявили о наличии долгосрочных контрактов с Россией по газу
Глава Минэнерго Турции Донмез заявил о наличии долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа
|
|
Анкара заключила с Москвой долгосрочные контракты на поставку газа, в которых учитываются мировые цены на топливо и объемы поставок, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.
Министр энергетики и природных ресурсов Турции в интервью телеканалу TVnet заявил, что Анкара заключила с Москвой долгосрочные контракты на поставку газа, в которых учитываются мировые цены и объемы поставок. При этом он отказался обнародовать стоимость российского газа для Турции. Донмез также отметил, что Турция не присоединилась к санкционной политике против России и в этой связи сегодня не ищет альтернативные источники поставок газа. Как отмечается, Россия является одним из основных поставщиков газа в Турцию (около 44%), передает РИА «Новости».
Напомним, 28 декабря минувшего года глава Газпрома Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании заявил о начале реализации проекта газового хаба в Турции.
В Польше указали на слабость немецкой дипломатии из-за отказа обсуждать репарации
Отказ Германии обсуждать вопрос военных репараций говорит о слабости немецкой дипломатии, заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.
В интервью агентству РАР он отметил, что позиция Германии характеризует немецкую дипломатию как «достаточно слабую».
«У меня создается впечатление, что Германия вообще боится какой-либо дискуссии или дебатов, зная, что все их аргументы попросту будут опровергнуты», – приводит слова Мулярчика РИА «Новости».
Накануне Польша обратилась в ООН за помощью в получении репараций от Германии. В ноябре минувшего года Польша уведомила 50 стран о праве на репарации от Германии.
В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС
В ЕК заявили о почти полной заполненности хранилищ газа в ЕС в начале года из-за теплой погоды
Хранилища газа в Евросоюзе на начало 2023 года заполнены более чем на 80%, так как спрос снизился из-за теплой погоды, сообщил представитель Еврокомиссии Тим Макфи.
При этом точных цифр он не привел, но обозначил последнюю зафиксированную цифру в 83%. «Это очень хороший показатель на этот период года. Из-за теплой погоды спрос на газ был снижен», – передает РИА «Новости» слова Макфи.
Ранее сообщалось, что отбор газа из подземных хранилищ ЕС практически сравнялся с рекордной закачкой после окончания рождественских праздников в Европе.
Цена газа в Европе опустилась ниже 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года
Стоимость газа в Европе в начале торгов в четверг составила менее 700 долларов за 1 тыс. куб. м впервые с сентября 2021 года, следует из данных лондонской биржи ICE.
С начала дня общее снижение стоимости составило больше 2,8%, передает ТАСС.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 696,3 долларов за 1 тыс. куб. м, или 63,5 евро за МВт ч.
Напомним, за 2022 год расчетная цена газа в Европе составила в среднем 1260,8 доллара за тысячу кубометров.
|
|