В ЕК заявили об отсутствии новых данных о терактах на «Северных потоках»

В ЕК заявили об отсутствии новых данных по расследованию терактов на «Северных потоках»

Расследование диверсии на «Северных потоках» ведется на национальном уровне, новых данных по этим инцидентам нет, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Спинант заявила, что в ЕК ничего не могут добавить нового по инцидентам на «Северных потоках», но отметила, что была усилена защита критической инфраструктуры и предприняты шаги для безопасности, передает РИА «Новости».

Представитель ЕК напомнила, что власти Швеции проинформировали о том, что разрушения на газопроводах стали результатом диверсии, но расследования продолжаются в Швеции, Дании и Германии.

Ранее СМИ сообщили, что компания Nord Stream AG начала оценку стоимости ремонта поврежденных участков газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море и восстановления подачи газа.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует.

Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.