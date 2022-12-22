Путин указал на связь теракта на «Северных потоках» с транзитом через Украину

Путин: За терактом на «Северных потоках» стоят заинтересованные в транзите через Украину

Взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует, заявил президент России Владимир Путин.

«Это теракт, это очевидно. Все это признали. Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств», – приводит ТАСС слова Путина.

Президент считает, что за взрывами стоят те страны, которые заинтересованы в транзите российского газа на европейский рынок исключительно через Украину.

Также Путин заявил, что удивлен тому, что расследование взрывов на «Северных потоках» не ведется.

«Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов, все это в прессе было, нечего повторять. Но полноценного расследования нет, никто не ведет – удивительно, но факт», – подчеркнул президент.

Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.