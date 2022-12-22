Путин указал на связь теракта на «Северных потоках» с транзитом через Украину

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22 декабря, четверг | Последнее обновление — 22:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Сенат США принял поправку о передаче активов бизнесменов из России в пользу Украины
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Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах.
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Россия и Китай нуждаются в гораздо более тонком и тщательном выстраивании своей политики на основе общих стратегических целей. Каждый из них ведет наступление на несправедливый международный порядок самостоятельно, результат должен отвечать их представлениям о правильном мировом устройстве.
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Уверен, однажды мы проведем над военными преступниками новый Донецкий и Харьковский процессы. Но этого недостаточно. Пора подумать над тем, как здоровой части международного сообщества организовать преследование идеологов и исполнителей немыслимых вторжений в саму человечность.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Путин указал на связь теракта на «Северных потоках» с транзитом через Украину
Путин: За терактом на «Северных потоках» стоят заинтересованные в транзите через Украину
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Взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма, за ним стоят страны, заинтересованные в транзите газа РФ исключительно по территории Украины, при этом само событие никто не расследует, заявил президент России Владимир Путин.
«Это теракт, это очевидно. Все это признали. Это акт международного терроризма, я бы сказал, государственного терроризма. Почему? Потому что индивидуальные лица, частные и физические лица самостоятельно, без поддержки государственных структур, совершить такие теракты не в состоянии. Ясно, что это было сделано при поддержке государств», – приводит ТАСС слова Путина.
Президент считает, что за взрывами стоят те страны, которые заинтересованы в транзите российского газа на европейский рынок исключительно через Украину.
Также Путин заявил, что удивлен тому, что расследование взрывов на «Северных потоках» не ведется.
«Никто не расследует. Мы один раз имели возможность посмотреть на эти места взрывов, все это в прессе было, нечего повторять. Но полноценного расследования нет, никто не ведет – удивительно, но факт», – подчеркнул президент.
Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы. Владимир Путин указывал, что произошедшее является очевидным терактом.
Внешний вид Зеленского на встрече с Байденом шокировал американцев
Читатели CNN раскритиковали внешний вид президента Украины Зеленского на встрече с главой Белого дома Байденом в США
Читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне.
На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма. Пользователи сочли это знаком неуважения, выразив недоумение, почему Зеленский не смог купить себе хотя бы нормальную одежду для встречи с президентом США на американской земле, передает РИА «Новости».
Один из читателей напомнил, что США выделили Украине 113 млн долларов. Зеленского также назвали единственным мировым лидером, у которого нет даже галстука. В комментариях призвали накинуть на «этого бездельника» пиджак.
Напомним, после встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Киев перебросил спецназ под Артемовск
Марочко: Киев перебрасывает спецподразделения для удержания Артемовска
Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (украинское название Бахмут) для удержания города, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих, передает РИА «Новости».
Ранее украинские военнопленные в ходе допросов в СКР рассказывали о карательных расправах, расстрелах и избиениях до смерти мирных жителей.
Путин лишил Варданяна гражданства России
Путин разрешил бизнесмену Варданяну выйти из гражданства России
Президент Владимир Путин своим указом удовлетворил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из гражданства России.
В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что заявление о выходе из гражданства Рубена Варданяна удовлетворено.
Ранее лидер непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил главой правительства отказавшегося от российского гражданства и решившего уехать из РФ предпринимателя Рубена Варданяна.
Напомним, два года назад, в 2020 году, сооснователь Московской школы управления «Сколково» Рубен Варданян в видеообращении на YouTube призвал российское руководство вмешаться в конфликт в Карабахе. Вмешательство Москвы, по его мнению, нужно не для Армении, а для российского народа.
На ремонтируемом авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар
Глава ОСК Рахманов: На авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел небольшой пожар
В ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» произошло небольшое возгорание, сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Возгорание уже ликвидировано, штатно сработали все пожарные системы, ущерба и пострадавших нет, сказал Рахманов РИА «Новости».
Пожар произошел, когда крейсер стоял в доках завода «Звездочка» в Мурманске, уточнил источник в экстренных службах ТАСС.
По его словам, никто не пострадал, с места эвакуировали 20 человек.
В 2019 году на крейсере во время ремонтных работ также произошел пожар. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Погибли двое. «Адмирал Кузнецов» не получил критических повреждений в результате пожара.
Пелоси поцеловала руки Зеленского во время преподнесения флага Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки Зеленского
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в благодарность за подаренный флаг Украины поцеловала руки президента Владимира Зеленского.
В Telegram-канале ФАН опубликован короткий видеоролик с моментом передачи флага и последующими объятиями.
После выступления в Конгрессе США Зеленский передал Пелоси флаг Украины, заявив, что этот флаг ему якобы передали военнослужащие из зоны боевых действий в Артемовске.
Перед выступлением в Конгрессе США Зеленский встретился с лидерами американских партийных фракций. После встречи с главой администрации США Джо Байденом в Белом доме Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
В ДНР оценили переброску спецназа ВСУ под Артемовск
Депутат Бердичевский: Артемовск приобрел символичное значение для украинской власти
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Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о переброске спецназа ВСУ под Артемовск.
«Насколько мне известно, под Артемовском сейчас находится не только спецназ, но и все десантно-штурмовые бригады ВСУ», – рассказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.
«Этот город приобрел символичное значение для украинской власти, и когда он падет, следом посыпется весь участок фронта на этом направлении», – полагает собеседник.
«Поэтому украинская армия будет держать Артемовск до последнего. Вместе с тем перед нашими подразделениями не стоит задачи взять город как можно быстрее», – отметил парламентарий.
«Под Артемовском идет перемалывание украинских подразделений, работает наша артиллерия и ударные беспилотники. Поэтому чем больше украинских войск там сейчас окажется, тем меньше их останется в целом на Украине», – акцентировал Бердичевский.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Для удержания населенного пункта была отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО. Помимо противодействия наступающим силам и ведения маневренной обороны, в их задачи входит пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинских военнослужащих.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с главой администрации США Джо Байденом и американскими законодателями. По итогам мероприятий в Штатах, украинский президент заявил о заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
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Путин поддержал идею строительства дороги Симферополь – Ростов
Президент одобрил идею по строительству дороги Симферополь – Ростов через новые регионы
Президент Владимир Путин поддержал предложение о строительстве дороги Симферополь – Ростов, сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.
Проект был представлен президенту после церемонии награждения в Кремле. Ожидается, что ввод в эксплуатацию дороги через новые регионы снизит нагрузку на Крымский мост, передает РИА «Новости».
Кроме того, глава государства одобрил проект мелиорации в Запорожской области.
Ранее Путин подчеркнул важность сухопутной дороги в Крым через новые российские регионы.
Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Президент Украины Зеленский после встречи с главой Белого дома Байденом заявил о неготовности к компромиссам ради мира
Украинский президент Владимир Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира».
После встречи с Байденом в Белом доме Зеленский заявил, что для всех мир справедливый по-разному. По словам Зеленского, для него справедливый мир – это никаких компромиссов относительно территориальной целостности Украины и ее суверенитета. Он также заявил, что для достижения мира хочет возмещения убытков Украине. В заключение Зеленский поблагодарил главу Белого дома за поддержку и понимание, заверив, что уважает Байдена как человека и президента, передает ТАСС.
Ранее Байден после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что США и страны Европы не стремятся к войне с Россией или третьей мировой.
Попавший под обстрел в Донецке Рогозин рассказал о ранении
Попавшему под обстрел в Донецке экс-главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину осколок попал в позвоночник
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ВСУ снарядами калибра 120 мм или 155 мм обстреляли гостиницу, где проходила рабочая встреча с участием экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, он получил ранение в позвоночник, медики ДНР оказывают необходимую помощь.
В своем Telegram-канале он рассказал, что ту гостиницу, где проходила встреча, ВСУ никогда не обстреливали. У него есть предположение, что информацию кто-то «слил». По словам Рогозина, у него застрял металлический осколок размером 3×4 мм выше правой лопатки. Кроме того, пострадали еще несколько близких ему людей.
Помощник Рогозина рассказал, что медики оказали необходимую помощь на месте. Сам Рогозин оценивает свое состояние как удовлетворительное. В данный момент экс-главе Роскосмоса делают перевязку, передает ТАСС.
В существующих условиях осколок мины из позвоночника извлечь невозможно. Однако Рогозин отказался эвакуироваться в одно из медучреждений других регионов, пока не стабилизируется состояние всех пострадавших.
Ранее находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт и сообщил, что в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу.
В соцсетях появилось видео с жалобами бойцов ВСУ на командование
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В Сети опубликовали видеозапись с украинскими бойцами предположительно из 57-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые сообщили, что после одного боя из группы в 32 человека осталось лишь шестеро.
Украинские военнослужащие заявили, что командование, посылая их на позиции, пообещало прикрытие артиллерией, но на деле ее не было, они якобы попали под обстрел из минометов и РСЗО «Град» в Артемовске.
Видео опубликовали в паблике «Миротворцы России».
По утверждению одного из говорящих в ролике, в одной группе было 32 человека, но вернулись лишь шестеро.
Командование вынуждает украинских военных доукомплектоваться и отправляться обратно на позицию, которая уже дважды была разбита. У ВСУ не было данных о численности противника на участке и его огневой мощи.
Также украинские военные оставили тела погибших, поскольку их не получалось забрать.
Данных о том, когда именно было записано видео, нет.
Ранее стало известно, что в вооруженных силах Украины начали жаловаться на сильные обстрелы в районе Артемовска и продвижение российских сил.
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Визит Зеленского в Вашингтон назвали унижением для США
Ведущий Fox News Карлсон назвал визит президента Украины Зеленского в Вашингтон унизительным для Соединенных Штатов
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Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов, выразил мнение ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
Ведущий американского телеканала возмутился внешним видом президента Украины на заседании Конгресса США, куда Зеленский пришел в свитере цвета хаки и армейских брюках. Карлсон сравнил этот наряд с имиджем управляющего стриптиз-клубом, передает ТАСС.
Ведущий американского телеканала выразил возмущение, что власти США позволяют лидеру иностранного государства, одетому в свитер, стоя на трибуне Конгресса, просить у Вашингтона десятки миллиардов долларов и при этом называть это не благотворительностью, а инвестицией. Карлсон подчеркнул, что у США нет никаких исторических обязательств перед Украиной.
По его словам, сутью произошедшего в Конгрессе было заискивание представителей властей Соединенных Штатов перед украинским менеджером стриптиз-клуба и передача ему миллиардов долларов из рассыпающейся американской экономики. Карлсон подчеркнул, что невозможно представить более унизительный сценарий для «величайшей страны в мире».
Напомним, американцы раскритиковали внешний вид Зеленского на встрече с президентом США в Белом доме.
Мирошник разъяснил последствия отказа Зеленского от компромисса
Экс-посол ЛНР в РФ Мирошник: Отказом от компромисса Зеленский лишил себя возможности спасти Украину
Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о неготовности к компромиссам лишил себя возможности для спасения страны, формула будущего мира будет согласовываться уже без него, выразил уверенность бывший посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник.
Мирошник выразил уверенность в беседе с ТАСС, что своим заявлением о собственном видении «справедливого мира» Зеленский, по сути, лишил себя любой возможности поиска компромисса для спасения своего государства, так как теперь разговаривать с ним никто не будет, а формула будущего мира будет согласовываться уже другими геополитическими игроками без участия представителей Украины, а возможно, и без сохранения самой Украины.
Ранее Зеленский после встречи с главой администрации США Джо Байденом в Вашингтоне заявил о неготовности к компромиссам ради достижения мира.
Пашинян обвинил российских миротворцев в невыполнении обязанностей
Пашинян: Российские миротворцы не выполняют обязательство контролировать Лачинский коридор
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе, согласно трехстороннему заявлению лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, имеет обязательства контролировать Лачинский коридор, однако де-факто не выполняет их.
«По 6-му пункту заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских миротворцев в Нагорном Карабахе, а Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору», – цитирует ТАСС Пашиняна.
По словам Пашиняна, «де-факто получается, что взятое на себя ... обязательство – держать под контролем Лачинский коридор – не выполняется и российскими миротворческими войсками».
«Конечно, это происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но это не меняет ситуации, потому что основная цель присутствия российских миротворческих сил – не допустить подобного беззакония и держать под контролем Лачинский коридор», – добавил премьер Армении.
Ранее парламент Армении принял заявление по ситуации в Лачинском коридоре и призвали Москву обеспечить безопасную связь Нагорного Карабаха с внешним миром в соответствии с заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2022 года.
Путин прокомментировал поставки комплексов Patriot на Украину
Поставки украинской стороне зенитно-ракетных комплексов Patriot проводятся лишь для затягивания конфликта, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в четверг.
«Что касается Patriot, это старая система, она не работает так, как наши С-300. Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и всё», – цитирует президента РИА «Новости».
Глава государства выразил уверенность, что ВС России способны «пощелкать» комплексы Patriot, передает ТАСС.
В среду американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о поставках из США Киеву систем противовоздушной обороны Patriot.
В Пентагоне пообещали начать обучение бойцов ВСУ управлению комплексами.
Путин утвердил ответные меры в сфере поставок газа на действия недружественных стран
Путин своим указом запретил оплачивать поставку газа недружественным странам выше установленной цены
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Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере поставок природного газа в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран и организаций.
В частности, указом, опубликованном на официальном портале правовой информации, предусмотрено, что Газпром не будет исполнять ряд обязательств по оплате газа лицам из таких стран, если цена превысит установленную кабмином.
Так, например, указом президента запрещена покупка Газпромом природного газа у совместных предприятий с германской Wintershall Dea и австрийской OMV дороже регулируемой цены.
Уточняется, что Минфин наделяется правом давать разъяснения по вопросам применения данного указа.
Ранее западные СМИ подсчитали, что отказ от российского газа уже обошелся Европе в 1 трлн долларов, такая сумма стала результатом возросшей цены на электроэнергию для европейских компаний и потребителей.
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