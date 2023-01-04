Татьяна Голикова исполнила новогодние желания детей из Алтайского края и ДНР в рамках акции «Елка желаний»

В рамках благотворительной акции «Елка желаний» вице-премьер Татьяна Голикова исполнила две мечты – Дарины из Алтайского края и Артура из ДНР.

Зампред правительства Татьяна Голикова исполнила желание девятилетней Дарины Флат из Алтайского края о компьютере и пятилетнего Артура Астахова из ДНР, который хотел получить в подарок укулеле.

Ребята посещают школы искусств и мечтают творчески развиваться, отмечается на сайте правительства.

Кроме того, зампред правительства Дмитрий Чернышенко пообещал исполнить желание 13-летней Александры Панченко из Приморского края, которая хочет посетить мемориальный комплекс «Мамаев курган» в Волгограде. Чернышенко связался с родителями девочки и пригласил их в город-герой Волгоград.

Политик поручил председателю комиссии Госсовета по туризму, губернатору Приморского края Олегу Кожемяко и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову оказать помощь в организации поездки, говорится на сайте правительства.

Напомним, 22 декабря президент снял с новогодней елки три открытки с желаниями детей. Ранее Владимир Путин поговорил по телефону с Александрой Титаренко, которая мечтала побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза, узнал о ее впечатлениях от посещения Великого Устюга и попросил в подарок банку огурцов.