Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке

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29 января, воскресенье | Последнее обновление — 16:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: СМИ: Авиация США участвовала в атаке беспилотников в Иране
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Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное.
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Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет.
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170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
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Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что военная ситуация на востоке тяжелая.
В интервью Резников сослался на украинских генералов, он отметил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем», передает РИА «Новости».
Глава ведомства также отметил, что на получение обещанных Западом танков и обучение их использованию уйдет некоторое время.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
Минобороны сообщило о большом числе жертв удара ВСУ по больнице в Новоайдаре
В результате удара ВСУ по больнице в Новоайдаре погибли 14 человек
ВСУ нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из РСЗО HIMARS, погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала, сообщили в Министерстве обороны.
Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВСУ намеренно нанесли удар из РСЗО HIMARS по зданию райбоольницы в Новоайдаре Луганской народной республики (ЛНР), где оказывалась медицинская помощь местному населению и военнослужащим.
От реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью погибли 14 и получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медперсонал, всем пострадавшим оказывается помощь.
В Минобороны назвали намеренный ракетный удар по медучреждению тяжким военным преступлением киевского режима и пообещали, что все причастные к нему понесут ответственность.
Ранее утром в субботу ВСУ обстреляли и повредили зернохранилище, а также прилегающие ангары и сельхозтехнику в Новоалександровке в ЛНР.
Бывший разведчик США предрек исход СВО
Бывший американский разведчик Риттер предсказал окончание конфликта на Украине к концу лета
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Российские войска готовятся к масштабному наступлению по всему фронту, конфликт на Украине завершится к концу лета или к началу осени 2023 года, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
Разведчик считает, что ВС России пойдут в наступление, а Украине придется оттягивать резервы, в то время как российские войска будут вгрызаться в слабые места противника, пока у него не закончатся солдаты, передает «Царьград».
Риттер предрек Украине провал армий «Центр» по аналогии с немецкой группировкой во время Второй мировой войны, когда линия фронта лопнула и была прорвана оборона.
«Вот что произойдет. Россия ударит широким наступлением. Медленным, методичным, Россия в этом не знает равных. Она будет воевать по науке, и мы все, наконец, увидим, как это выглядит – русское наступление по их военной доктрине», – заявил бывший разведчик США.
Риттер считает, что ВС России уничтожит ВСУ артиллерией, танками и пехотой, и Украина будет повержена к концу лета, началу осен.
Также бывший разведчик США заявил, что западное оружие будет уничтожено на Украине российской армией, и «нет ничего, что может остановить русских».
«Мы просто еще раз увидим, как немецкая сталь горит на украинской земле под русскими ударами», – подытожил Скотт Риттер.
Ранее бывший американский разведчик заявил, что танки Abrams не успеют добраться на Украину, поскольку конфликт к июлю будет завершен.
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Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася
Кадыров прокомментировал слова украинского националиста Карася о якобы угрожающих главе Чечни ракетах
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу лидера украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в России) Евгения Карася.
Карась заявил, что не исключает прилета ракет «к Рамзану Кадырову» в его «центр принятия решений», пишет «Московский комсомолец».
Кадыров заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что прочитал «заявление какого-то шнурка», угрожавшего ракетами, которые «долетят до Грозного». «Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», – приводит его слова РИА «Новости».
Кадыров посмеялся и заявил, что российские войска будут и дальше «находить и уничтожать нацистов на Украине». «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», – сказал он.
Напомним, в ноябре Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинскую организацию «СИЧ С-14». Ее название отсылает к популярному среди правых экстремистов лозунгу американского нациста Дэвида Лейна из 14 слов. В 2017 году «С14» включили в список международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
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Британский полковник описал дилемму Зеленского после российского наступления
Британский полковник Кемп: При наступлении российской армии Зеленскому придется решить две проблемы
ВСУ придется защищаться и организовать собственное продвижение одновременно, президент Украины Владимир Зеленский столкнется с двумя серьезными проблемами в случае масштабного российского наступления, заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп.
Кемп в интервью Express заявил, что у Зеленского на сегодня две большие головные боли: в случае большой наступательной операции ВСУ придется и защищаться и продвигаться, а одновременно сделать эти две вещи практически невозможно, передает РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Скотт Риттер заявил, что танки Abrams даже не успеют добраться на поле боя на Украине, поскольку конфликт к тому моменту, как бронетехнику будет готова к доставке и применению.
Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже
Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже
Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо ответил на заявления Украины, пригрозившей бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.
По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».
Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.
Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.
В Киеве подсчитали необходимое для охраны воздушного пространства число истребителей
В Киеве заявили о необходимости пяти бригад истребителей для охраны неба над Украиной
Для обеспечения охраны воздушного пространства Украины нужно минимум пять бригад истребителей вместе с системами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Игнат в эфире национального телемарафона «Единые новости» уточнил, что Украине нужно не 24 самолета, а пять бригад истребителей, которые смогут вместе с системами ПВО обеспечить охрану воздушного пространства страны, передает РИА «Новости».
По его словам, истребители могут быть переданы Западом постепенно, если, конечно, их согласятся отправить.
Ранее в Киеве заявили о проведении с Западом переговоров по поставке авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, какую угрозу России несут поставки Украине западных дальнобойных ракет и авиации.
В Британии испугались раскрытия секретов танков Challenger российскими военными
В Британии заявили об угрозе попадания секретов брони танков Challenger в руки российских военных
Россия может получить доступ к образцам композитной брони в конструкции танков Challenger 2, состав которой остается секретным, вооруженные силы Британии разрабатывают планы на случай угрозы попадания их в руки российских военных на Украине, сообщает The Sun.
Издание пишет, что ВС России будут «стремиться подбить и захватить один из танков Challenger 2», чтобы детально его изучить. По словам собеседника газеты, военное руководство Британии договаривается с военными Украины об эвакуации танков с поля боя, в случае, если их подобьют, передает ТАСС.
Источник The Sun назвал самым худшим вариантом уничтожение танка при отступлении «дружеских войск», поэтому сейчас необходимо обучить планировщиков операций и получить с них гарантии, что британские танки не будут использовать при реальной возможности обрушения фронта.
По словам эксперта, также необходимо сделать так, чтобы украинцы могли эвакуировать танки под огнем. Также рассматриваются запасные варианты, включая привлечение частных военных подрядчиков для эвакуации подбитых западных танков.
Напомним, Великобритания первой из западных стран объявила о том, что передаст Киеву основные боевые танки. 14 танков Challenger 2, которые планируется отправить на Украину до конца марта.
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В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
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Полянский назвал США соучастниками преступления Украины в Новоайдаре
Зампостпреда России при ООН Полянский назвал США соучастником удара по больнице в Новоайдаре
США являются прямыми соучастниками военного преступления ВСУ, нанесших удар по зданию больницы в Новоайдаре из американского оружия, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский назвал удар ВСУ по больнице в Новоайдаре, где погибли 14 человек от ракет, поставленных США чудовищным преступлением. Он заявил, что украинские официальные лица подтверждали, что цели HIMARS согласовываются с Вашингтоном, из чего следует, что США причастны к атаке в ЛНР, передает радио Sputnik.
Он отметил, что граждане США должны знать, на что тратятся их деньги.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что к ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО.
Напомним, Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.
Российские штурмовые формирования освободили Благодатное в ДНР
Пригожин сообщил о переходе поселка Благодатное в ДНР под контроль российских сил
Поселок Благодатное в ДНР освобожден и находится под контролем российских сил, сообщил основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин.
В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» сообщается, что «вагнеровцы» «взяли Благодатное». Также опубликована аудиозапись сообщения «командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины» населенного пункта. На записи слышны звуки стрельбы.
Напомним, Благодатное находится юго-западнее Соледара. 11 января Пригожин объявил о взятии всей территории Соледара под контроль российских сил. 17 января под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль.
Аргентина заявила о нежелании Латинской Америки снабжать Украину оружием
Президент Аргентины Фернандес заверил в отсутствии у Латинской Америки планов снабжать Украину оружием
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Аргентина и страны Латинской Америки не собираются отправлять на Украину оружие, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.
Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что страны региона «не рассматривают» возможность отправки оружия в какую-либо зону конфликта, включая Украину, передает РИА «Новости».
При этом Фернандес осудил специальную военную операцию России на Украине. Однако он заявил, что не будет оценивать действия Европы: «Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства». По словам Фернандеса, он «поделился» с канцлером Германии мыслями о путях урегулирования ситуации на Украине. «Я и канцлер больше всего хотим восстановления мира, как можно скорее, и в этом наши мнения совпадают», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что США уговаривали Колумбию передать Украине вооружения российского и советского производства, но его страна отказалась. Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков на Украине, чтобы «не провоцировать россиян».
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Украина собралась пригрозить бойкотом Олимпийских игр
Депутат Рады Беленюк сообщил о намерении Национального олимпийского комитета Украины рассмотреть возможность бойкота Игр
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В феврале Генассамблея Национального олимпийского комитета Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году, сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк.
Внеочередную генассамблею собираются провести 3 февраля. Обсуждение бойкота связано с вопросом участия в Олимпиаде российских и белорусских спортсменов. По мнению депутата, «очевидно, все идет к тому, что их вернут». Он заявил, что «это событие будет иметь серьезные последствия», передает РИА «Новости».
Напомним, почетный член Международного олимпийского комитета норвежец Герхард Хейберг утверждал, что страны Европы могут бойкотировать Игры в случае допуска российских спортсменов. МОК сообщил, что считает необходимым дополнительное изучение вопроса участия российских и белорусских спортсменов. Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.
Депутат Закарпатья на Украине опубликовала карту области в цветах флага Венгрии
Депутат Закарпатья разместила фото карты области в цветах венгерского флага
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Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петеи опубликовала карту области, половина которой была закрашена в цвета венгерского флага, сообщают местные СМИ.
Издание «Мукачево.net» пишет, что депутат Закарпатского областного совета от партии КМКС (Партия венгров Украины.) Юдита Петеи на своей странице в запрещенной в России соцсети, разместила фото карты Закарпатской области, где половина области окрашена в цвета флага Венгрии, передает РИА «Новости».
Позже пост с флагом был удален депутатом. Издание отмечает, что Петеи заявляла, что этнические венгры сталкиваются с притеснениями в Закарпатской области Украины.
Ранее СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, проводят самую масштабную мобилизацию с начала конфликта, что связано с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром. Родным погибших запрещают искать родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.
Помощь Украине привела войска Германии в плачевное состояние
Economist объяснил плачевное состояние войск Германии помощью Украине
Вооруженные силы Германии оказались в «более плачевном состоянии, чем когда-либо» из-за помощи Украине, заявили британские СМИ.
Так, оружия и снарядов у немецких войск осталось на несколько дней, хотя в соответствии со стандартами НАТО рекомендуется иметь запас на месяц, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Кроме того, журнал указывает, что немецкие военные используют радиотехническое оборудование, которому «уже более 40 лет». При этом, как отмечает Economist, оборудование является «аналоговым, то есть его сигналы легко перехватить». Также указывается, что из 350 БМП Puma лишь 150 остаются «в рабочем состоянии». Economist отметил, что год назад говорилось о намерении провести в Германии реформы, но они так и не начались.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
СМИ: Более 40% территории Украины заминировано
Sky News: Более 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий
Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.
Как заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон, Украина является самой заминированной страной в мире, а степень заминированности различными типами боеприпасов даже невозможно сравнить с Афганистаном и Сирией, передает ТАСС.
Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.
Ранее губернатор региона Виталий Коваль заявил, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины.
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