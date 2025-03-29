  • Новость часаМинобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
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    Как Франция помогает Украине из космоса
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    Российский Ил-38Н пролетел рядом с авианосцем США
    В Севастополе нашли незаконные камеры у военных объектов
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему люди воюют

    То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.

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    Юлия Лемарк Юлия Лемарк Кинодеятелям не хватает любви

    Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.

    16 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В дружбе с заграницей надо знать меру

    Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.

    15 комментариев
    29 марта 2025, 20:54 • Новости дня

    Российский дрон увернулся от атаки и взорвал блиндаж ВСУ

    Дрон ВС России избежал атаки украинского БПЛА и уничтожил блиндаж с боевиками

    Tекст: Вера Басилая

    Российский беспилотник, избежав атаки украинского дрона, уничтожил блиндаж, где укрывались бойцы ВСУ, что привело к вторичной детонации и разрушению подвала с боевиками.

    Российский дрон, оснащенный оптоволоконной связью, успешно уничтожил украинский ретранслятор. В ответ на это противник запустил свой беспилотный аппарат с целью сбить следующий российский дрон. Однако российский БПЛА сумел увернуться от атаки и продолжил выполнение своей миссии, передает РИА «Новости».

    В результате маневра дрон Вооруженных сил России, избежав атаки, нанес удар по блиндажу, в котором укрывался расчет дронов противника. После прямого попадания началась вторичная детонация, которая привела к разрушению подвала, где находились четверо боевиков Вооруженных сил Украины.

    Ранее в России впервые пролетел дрон между регионами по правилам гражданской авиации.

    29 марта 2025, 10:14 • Новости дня
    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО

    Подполье: В результате удара по ресторану в Днепропетровске погибли десять офицеров НАТО

    Подполье: В ресторане в Днепропетровске ликвидировали десять офицеров НАТО
    @ Soeren Stache/dpa/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по фешенебельному ресторану Bartolomeo в Днепропетровске на Украине, где проходило празднование, ликвидированы более 30 человек, включая около десяти офицеров НАТО.

    В результате удара в районе Днепропетровска на Украине были ликвидированы по меньшей мере десять офицеров НАТО, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Удар был нанесен по фешенебельному ресторану Bartolomeo, расположенному на берегу, где, как отмечается, останавливались «очень непростые» жильцы, передает РИА «Новости».

    Сергей Лебедев отметил, что в результате инцидента погибших более 30 человек, точное количество и гражданство раненых еще уточняется. Среди погибших, по предварительным данным, около десятка иностранных граждан.

    Удар, по словам Лебедева, произошел во время празднования, в котором участвовали иностранные офицеры НАТО, а также представители Службы безопасности Украины и главного управления разведки минобороны Украины.

    Раннее в субботу сообщалось, что удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    До этого в марте около 30 офицеров стран НАТО оказались в окружении в Курской области, где они, по имеющимся данным, занимались командованием войсками и корректировкой ударов.

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    29 марта 2025, 09:33 • Новости дня
    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по цехам завода «Южмаш» в Днепропетровске

    Несколько ударов нанесено по заводу «Южмаш» в Днепропетровске
    @ Половко Сергей Николаевич/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    По данным подполья, удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине вызвали детонацию в одном из подземных цехов, связанном с производством ракет.

    Удары по заводу «Южмаш» в Днепропетровске на Украине привели к детонации в подземном цехе, связанном с производством ракет, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он уточнил, что около пяти ударов были зафиксированы в цехах предприятия, сообщает РИА Новости.

    По словам Лебедева, сотрудникам завода рекомендовали оставаться на рабочем месте до понедельника, 31 марта, из-за опасений мобилизации. Рабочие опасаются, что после окончания рабочего дня их могут завербовать прямо на проходной.

    Также сообщается, что удары пришлись на южную окраину города Синельниково в Днепропетровской области, где, по предположениям, были поражены военные ВСУ. Лебедев отметил, что было замечено пять машин скорой помощи, и предположил, что удары пришлись по личному составу, так как повторной детонации не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года массированные удары Вооруженных сил России поразили объекты энергетики и ВПК на Украине, и одна из целей была поражена на территории предприятия «Южмаш».

    Ранее бывший депутат Верховной рады Олег Царев объяснил, почему завод «Южмаш» в Днепропетровске стал целью для удара ракетой «Орешник», связав это с производством корпусов ракет для украинской армии.

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    29 марта 2025, 14:42 • Видео
    Дозачистка всего русского в Эстонии

    Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллинне.

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    29 марта 2025, 06:56 • Новости дня
    ВСУ потеряли больше тысячи военных за сутки

    Минобороны России сообщило о массовой гибели боевиков ВСУ за сутки

    Tекст: Денис Тельманов

    За минувшие сутки в результате активных действий различных российских группировок войск, включая «Центр», «Север», «Запад», «Днепр» и «Восток», потери Вооруженных сил Украины составили более 1 тыс. человек, а также значительное количество техники и складов боеприпасов.

    Потери Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки составили более 520 военных в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», передает ТАСС. Начальник пресс-центра группировки Александр Савчук сообщил, что подразделения улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и полка ВСУ в районах Новосергеевки, Котлино, Красноармейска, Петровского и Новоалександровки.

    Кроме потерь в личном составе, украинские войска также потеряли два танка, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, включая 105-миллиметровую гаубицу М101.

    В то же время, группировка войск «Север» уничтожила до 60 военных ВСУ на белгородском направлении, также уничтожив боевую бронетехнику и артиллерию. Группировка «Запад» нанесла ущерб до 230 военным, 23 пунктам управления беспилотной авиацией и полевому складу боеприпасов.

    Группировка «Днепр» за сутки уничтожила более 85 военнослужащих ВСУ, в то время как группировка «Восток» нанесла потери до 120 военных и склад боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» освободили Красное Первое в Харьковской области и Мирное в Донецкой народной республике (ДНР) .

    Всего российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР, Курской, Харьковской и Запорожской областях, в том числе Гоголевку в Курской области.

    В последние сутки группировка «Север» поразила украинские подразделения в нескольких населенных пунктах на Белгородском направлении.

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    28 марта 2025, 22:25 • Новости дня
    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО

    Зеленский заявил, что Украина получит лицензии на производство западных систем ПВО

    Украина договорилась с Западом о лицензиях на производство систем ПВО
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что договорился с Западом о получении лицензии на производство систем ПВО.

    Владимир Зеленский заявил о договоренности с западными партнерами относительно предоставления лицензий на производство систем противовоздушной обороны (ПВО), передает ТАСС.

    По его словам, работа будет вестись над лицензиями на производство некоторых видов артиллерии.

    Зеленский подчеркнул, что в ходе встреч в Европе поднимался вопрос локализации производств на территории Украины. Это касается как самих систем ПВО, так и ракет к ним.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает военную помощь США долгом, несмотря на новый проект соглашения, который требует компенсации за поддержку, превышающую 120 млрд долларов.

    Глава киевского режима признал нехватку средств на финансирование украинских Вооруженных сил и предложил Европе и США взять на себя эти расходы.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция дополнительно предоставит Украине 2 млрд евро военной помощи, в том числе ракеты Milan, MICA, Mistral.

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    29 марта 2025, 07:18 • Новости дня
    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей

    Потерпевшая Наталья Калистратова подала иск к Шабутдинову на 1 млрд рублей

    Шабутдинова обвинили в хищении миллиардов у предпринимателей
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

    Наталья Калистратова подала иск против Аяза Шабутдинова, требуя компенсацию в 1 млрд рублей за причиненный моральный ущерб и утраченные финансовые ресурсы.

    Как сообщает РИА «Новости1, Наталья Калистратова, заявившая себя потерпевшей по делу бизнес-тренера Аяза Шабутдинова, подала иск на 1 млрд рублей, требуя компенсацию морального вреда. Она утверждает, что потеряла значительные финансовые ресурсы из-за действий Шабутдинова, которые планировала использовать для собственного бизнеса. В свою очередь, Шабутдинов обвиняется в создании организованной преступной группы, обмане клиентов под видом образовательных программ и продаже фиктивных курсов.

    Калистратова комментирует: «Аяз Шабутдинов тормозит развитие предпринимателей в РФ, забирая у них последние средства». По ее словам, он сделал из 113 человек «кредитных доноров». Пресненский суд Москвы рассмотрит дело по существу.

    Столичная прокуратура в Telegram-канале сообщила, что Шабутдинов создал и координировал организованную преступную группу, распространявшую ложные программы обучения. Общий ущерб от действий группы составил более 57 млн рублей. Сообщники использовали агрессивный маркетинг для продажи программ под видом гарантии финансовой защиты.

    Шабутдинов своей вины не признает. Он был задержан в начале ноября 2023 года, а суд отправил его под стражу. В деле также фигурируют Василий Алексеев и его супруга, объявленные в международный розыск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура Москвы утвердила обвинение против блогера Аяза Шабутдинова по делу о мошенничестве. Следственные действия по делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова завершились, его обвиняют в 113 эпизодах мошенничества. Блогеру предъявили обвинение в 113 эпизодах мошенничества, ущерб превысил 57 млн рублей.

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    29 марта 2025, 17:48 • Новости дня
    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев заявил о двойной лжи в словах генсека ООН о легитимности Зеленского

    Медведев назвал ложью слова генсека ООН о легитимности Зеленского
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Слова генсека ООН Антониу Гутерриша о легитимности правительства Украины и уважении к Владимиру Зеленскому являются двойной ложью, главу киевского режима не за что уважать, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев раскритиковал заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о легитимности украинского правительства, передает ТАСС.

    По словам Медведева, заявление о том, что украинское правительство заслуживает уважения, является «двойной ложью».

    «Зеленский потерпел неудачу, его люди гибнут, а его страна исчезает», – написал Медведев на английском языке в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о легитимности украинского правительства, отвергнув идею внешнего управления.

    Президент России Владимир Путин предложил обсудить возможность введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов.

    В Белом доме сообщили, что власть на Украине определяется ее Конституцией и народом.

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    29 марта 2025, 16:15 • Новости дня
    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки

    Военный историк Поликарпов: Освобождение Щербаков позволит создать давление на Орехов с запада

    Эксперт рассказал о значении освобождения Щербаков и взятия под контроль Веселовки
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение Щербаков разрезает связанность Орехова, а затем и Гуляйполя с центром логистики, расположенным западнее Запорожья, а взятием под контроль Веселовки в Сумской области мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Михаил Поликарпов. В субботу Минобороны сообщило об освобождении Щербаков и Веселовки.

    «Освобождение Щербаков режет связанность Орехова и в перспективе Гуляйполя с центром логистики, который находится западнее Запорожья», – считает военный историк Михаил Поликарпов.

    Ранее военкоры сообщали о том, что освобождение Щербаков и Малых Щербаков перебивает ореховский и степногорский участки фронта, осложняя логистику украинским военным – то есть группировка «Днепр» расширяет зону контроля неподалеку от Пятихаток.

    По мнению Поликарпова, город Степногорск по-прежнему будет снабжаться вдоль Днепра. «Мы очень активно наступали на западе ДНР в ноябре-декабре и у меня было ощущение, что под новый год сможем выйти к Днепропетровской области, но этого не произошло, все резко затормозилось», – отметил собеседник.

    Одной из вероятных причин этого стала переброска украинских подкреплений, потому что «в течение февраля там шли встречные бои с переходом сел из рук в руки». «В то же время мы сконцентрировали большие силы в Курской области, где смогли добиться впечатляющего разгрома украинских войск. После этого, судя по всему, мы перебросили подкрепления на запад ДНР и в Запорожскую область, потому что в последние дни там произошла активизация», отмечает эксперт.

    При этом освобождение Щербаков в будущем действительно позволит создать давление на Орехов с запада. «Но более перспективным был бы выход наших войск южнее Покровска в Днепропетровскую область, потому что в таком случае будет риск частичного окружения не только Орехова с запада, но и Гуляйполя с севера», – подчеркнул Поликарпов.

    Эксперт также оценил взятие под контроль Веселовки в Сумской области: «Двигаясь в этом направлении, мы заходим в тыл украинской группировке, которая действовала в районе погранперехода «Суджа». В перспективе это продвижение позволяет нам перерезать или поставить под удар трассу «Сумы – Курск» и в таком случае украинская логистика станет очень проблематичной – ВСУ придется ездить по проселкам. Этим мы заставляем украинцев отходить от приграничья в направлении на юг, что частично и произошло на днях».

    В субботу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате активных действий подразделений группировки «Днепр» был освобожден пункт Щербаки в Ореховском районе Запорожской области. Напомним, 25 марта подразделения группировки «Днепр» освободили населенный пункт Малые Щербаки, расположенные к западу от Орехова, на дороге, соединяющей этот город со Степногорском.

    Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил ТАСС, что освобождение Щербаков осложняет логистику украинским военным. «Это перебивание логистики двух участков фронта: ореховского и степногорского. То есть логистика, по сути, сводится на нет. У противника еще больше усложняется возможность обеспечения личного состава, подвоза боеприпасов и переброса сил. Это еще один шаг к полному освобождению Запорожской области, еще один шаг к прямому пути на областной центр», – сказал Рогов.

    Также в субботу Минобороны сообщало о том, что подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили село Веселовка в Сумской области. Оно находится в трех км от левого берега реки Снагость, неподалеку от границы с Россией.

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    29 марта 2025, 14:44 • Новости дня
    В Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев выразил разочарование от переговоров Украины с США, заявив, что они закончились поражением, сравнимым с игрой 5:0.

    По его словам, недавние переговоры Украины с США, прошедшие в Саудовской Аравии, завершились поражением для Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы, украинцы и американцы, в этих переговорах проиграли всухую. Я бы сказал, 5:0, в одни ворота», – подчеркнул Елисеев.

    Он также добавил, что Киев не получил желаемых результатов и более благоприятных условий для своей страны.

    Бывший дипломат выразил сожаление по поводу того, что Украина не смогла укрепить свои позиции на переговорах с Соединенными Штатами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США намерена проанализировать позицию России по вопросу отмены антироссийских санкций в контексте урегулирования ситуации на Украине, и президент Дональд Трамп определит дальнейшие действия.

    Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию, что отметил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

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    29 марта 2025, 16:53 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    Минобороны: ВСУ нарастили число атак на энергоинфраструктуру России
    @ Alfons Cabrera/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Мария Иванова

    Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастил количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России, заявили в Минобороны.

    28 марта приблизительно в 5.30 в Белгородской области в результате атаки БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» и последовавшего обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ Айдар – Белый Колодезь, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того в 10.34 была зафиксирована атака украинского беспилотника на подстанцию 110 кВ Красная Яруга в Белгородской области, в результате был серезно поврежден трансформатор.

    Позднее, в 13.45 в Белгородской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», что вызвало прекращение электроснабжения потребителей.

    В 17.03 из-за атаки украинского БПЛА на объект филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в Грайворонском районе были обесточены более 1,1 тыс. потребителей, отметили в оборонном ведомстве.

    А в 18.07 в Белгородской области после атаки украинского беспилотника произошло отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка – Красная Яруга, электричества лишились более 8 тыс. потребителей в Борисовском районе.

    Кроме того, как уже сообщалось, 28 марта около 10.20 по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» был нанесен удар с применением реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате произошло сильное возгорание и ГИС «Суджа» как энергообъект был фактически уничтожен, напомнили в Минобороны.

    Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после повторного подрыва станции «Суджа» в Курской области, которая была полностью уничтожена украинскими военными формированиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила киевский режим в проведении террористических акций против энергетики России.

    Напомним, украинские Вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа» с использованием реактивных снарядов, что привело к сильному возгоранию и фактическому уничтожению объекта.

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    29 марта 2025, 16:57 • Новости дня
    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США из-за угрозы суверенитета

    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США
    @ Igor Golovniov/Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не может принять условия нового соглашения с США, предусматривающего контроль над экономическими проектами страны, что ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Проект документа предполагает значительное участие Вашингтона в экономических проектах Украины, включая добычу природных ресурсов и инфраструктурные проекты, пишет The Wall Street Journal.

    В начале февраля администрация Дональда Трампа стремилась получить доступ к украинским редкоземельным металлам. Теперь США претендуют на экономические прибыли от проекта по добыче металлов, нефти и газа, а также на управление портами и трубопроводами Украины.

    Проект соглашения предполагает создание «Инвестиционного фонда реконструкции США и Украины», который получит первоочередное право на инвестиционные проекты. Украинский экономист Тимофей Милованов считает, что такое соглашение напоминает коммерческий договор и вряд ли будет одобрено Верховной радой.

    Украинские СМИ отмечают, что новый проект соглашения пересекает ранее согласованные красные линии, нарушает суверенитет, противоречит перспективам членства Украины в ЕС и обязывает страну вернуть США всю военную и финансовую помощь. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, и остальные доноры могут потребовать у Киева возврата денег.

    Британский журнал Spectator добавляет, что сделка запрещает продажу украинских ископаемых стратегическим конкурентам США, что может затронуть и Евросоюз.

    В феврале переговоры о сделке сорвались после визита Владимира Зеленского в Вашингтон, где он столкнулся с резкой критикой.

    Ранее министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что соглашение формируется не в пользу Киева и включает все ископаемые, в том числе нефть и газ.

    Издание Telegraph заявило, что президент США Дональд Трамп сделкой по минералам приставил пистолет к голове Зеленского.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.


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    29 марта 2025, 18:28 • Новости дня
    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине

    МВФ: Конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года

    МВФ спрогнозировал сроки окончания конфликта на Украине
    @ Thomas Trutschel/photothek/imago/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Международный валютный фонд ожидает завершение конфликта на Украине в конце 2025 года, следует из базового сценария обновленного прогноза МВФ.

    Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обновленный прогноз, в котором предполагается, что конфликт на Украине завершится в последние месяцы 2025 года, передает РИА «Новости».

    Прогноз также указывает на снижение роста украинской экономики на 0,5 процентных пункта в 2025 году. Тем не менее, в случае достижения прогресса в разрешении конфликта, экономическая ситуация на Украине может улучшиться.

    Кроме того, в документе допускаются изменения в международной финансовой и военной помощи Украине, поскольку мирные переговоры находятся на начальном этапе. МВФ подчеркивает важность этой помощи для стабилизации экономической обстановки в регионе.

    Ранее бывший заместитель министра иностранных дел Украины Константин Елисеев заявил, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией. Эксперты считают, что Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что урегулирование конфликта на Украине пошло мелкими шажками.

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    29 марта 2025, 15:11 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области

    Минобороны сообщило об ударе четырех дронов «Герань-2» по базe ВСУ в Сумской области

    ВС России нанесли удар «Геранями» по базе ВСУ в Сумской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные использовали дроны «Герань-2» для атаки на временный пункт дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в населенном пункте Басы Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    Российские вооруженные силы нанесли удар с помощью беспилотников «Герань-2» по пункту временной дислокации подразделения украинских военных в Сумской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Операция была проведена против десантно-штурмового батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины, который находился в населенном пункте Басы.

    Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры, на которых запечатлено, как четыре дрона «Герань-2» атаковали указанный объект.

    Ранее несколько ударов были нанесены по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    До этого российские военные использовали восемь беспилотников «Герань-2» для удара по цеху производства БПЛА и складу ВСУ в Богодухове Харьковской области.

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    29 марта 2025, 18:46 • Новости дня
    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область

    Российский боец рассказал о смене тактики атак ВСУ на Белгородскую область

    ВСУ изменили тактику атак на Белгородскую область
    @ Thomas Krych/Anadolu/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, теперь они используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны для проникновения на территорию региона, сообщил доброволец подразделения «Анвар» с позывным Демон.

    Доброволец подразделения «Анвар» сообщил, что сначала противник пытался прорвать границу с помощью инженерных машин разграждения, теперь же украинские боевики изменили тактику атак на Белгородскую область, отказавшись от использования тяжелой бронетехники, передает РИА «Новости».

    Атакующие в последние дни используют малые пехотные группы и дальнобойные дроны, чтобы проникать на территорию региона. По словам Демона, противник пытается контролировать дороги в радиусе 15-20 километров, что создает дополнительные угрозы для местных жителей и инфраструктуры.

    Доброволец также отметил, что несмотря на изменения в тактике противника, российские войска продолжают движение вперед.

    В Минобороны сообщили, что ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях России.

    В группировке «Север» сообщили, что украинским войскам было дано распоряжение вклиниться в Курскую и Белгородскую области.

    Батальон «Феникс» с помощью FPV-дронов уничтожил девять единиц техники ВСУ, включая УР-77, в момент атаки в Белгородской области.

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    29 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Украинец с ножом напал на прохожих в центре Амстердама
    Украинец с ножом напал на прохожих в центре Амстердама
    @ Gene Medi/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В центре Амстердама 30-летний украинец напал с ножом на прохожих, ранив пятерых, включая четверых иностранцев.

    Полиция Амстердама установила, что напавший с ножом на прохожих в центре города 27 марта оказался 30-летним украинцем, передает РИА «Новости». В результате нападения, которое произошло неподалеку от площади Дам, пострадали пять человек. Среди пострадавших – четверо иностранцев и одна местная жительница.

    Подозреваемый был задержан, однако мотивы его действий пока не установлены. Как сообщается в СМИ, двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Министр юстиции и безопасности Нидерландов Давид ван Вил не исключил возможность террористической подоплеки нападения.

    Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист, который передал его в руки полиции. В пятницу мэр Амстердама Фемке Халсема вручила туристу значок героя за его действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине украинец в нетрезвом состоянии врезался на грузовике в автобус и четыре автомобиля в Польше. Украинец также напал на жительницу Польши и откусил ей ухо. В другом инциденте на Лазурном Берегу Украины приняли друг друга за русских и устроили драку в Ницце.

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    29 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Украина запросила у США пересмотр условий экономической сделки

    Bloomberg: Украина запросила у США пересмотр экономического соглашения

    Tекст: Вера Басилая

    Украина запросила изменения в экономическом соглашении с США, которое предполагает контроль Вашингтона над украинскими инфраструктурными и минеральными проектами, из-за опасений по поводу евроинтеграции и возврата военной помощи, сообщило агентство Bloomberg.

    Украина обратилась к США с просьбой пересмотреть условия крупного экономического соглашения, предложенного администрацией Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

    В пятницу, во время видеоконференции, украинские официальные лица обсудили с американскими коллегами детали проекта объемом 60 страниц. Источник агентства отметил, что Вашингтон учел опасения Киева, касающиеся потенциального конфликта соглашения с целями вступления Украины в Европейский Союз, что может свидетельствовать о готовности США пересмотреть условия.

    Согласно проекту соглашения, США получают контроль над ключевыми инфраструктурными и минеральными проектами на Украине без временных ограничений. Киев выражает обеспокоенность, что это не только осложнит евроинтеграцию, но и потребует возврата всей военной и экономической помощи, предоставленной с начала конфликта. Украина также волнуется, что США смогут получить преимущества, которые противоречат интересам страны.

    Газета The Daily Telegraph ранее сообщала, что последний вариант сделки предусматривает, что США через совместный инвестиционный фонд получат контроль над половиной запасов нефти и газа Украины, а также над ее металлами и инфраструктурой. Три члена наблюдательного совета фонда будут назначаться Вашингтоном, а США планируют получать всю прибыль до тех пор, пока Украина не выплатит как минимум 100 млрд долларов в качестве компенсации за военную помощь с надбавкой 4%. Украина начнет получать 50% прибыли лишь после погашения этого долга.

    Далее издание указало, что новый фонд будет зарегистрирован в штате Делавэр и будет действовать в юрисдикции Нью-Йорка. США получат право вето на продажу украинских ресурсов в третьи страны и возможность проверять счета любого ведомства Украины, что вызывает дополнительную обеспокоенность у украинской стороны.

    Ранее газета The Wall Street Journal писала, что Украина не может принять условия нового соглашения с США, так как это ставит под угрозу ее суверенитет и перспективы членства в Евросоюзе.

    Министр финансов США заявил о возможном заключении сделки с Украиной по ископаемым уже на следующей неделе.

    На Украине выражают беспокойство по поводу проекта сделки с США, считая, что условия выглядят как репарации после проигрыша войны.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что возможная сделка Киева с США приведет к серьезным последствиям для Владимира Зеленского и его режима.

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    WSJ: Украина не сможет принять условия сделки по минералам с США
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