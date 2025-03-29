То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.0 комментариев
Депутат Рады обвинил Залужного в торговле оружием
Депутат Рады Дубинский заявил о возможном участии Залужного в торговле оружием
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил о возможной торговле оружием с участием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
Дубинский, который обвиняется в государственной измене, опубликовал в своем Telegram-канале информацию о возможной торговле оружием с участием экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Дубинский сообщил, что ему передали скрины документов материалов из дела Службы безопасности Украины, передает РИА «Новости».
В сообщении Дубинского говорится о предполагаемой связи между торговлей оружием и смертью бывшего министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. В опубликованных документах приводится переписка, которая указывает на якобы «заказной» характер смерти Монастырского.
По версии, представленной в этих материалах, за смертью Монастырского стояли глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) или сам Залужный. Согласно документам, мотивом для убийства могло быть расследование в отношении торговли оружием, которой, возможно, занимались Залужный и Буданов при участии людей из Пентагона.
Ранее Дубинский обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков и журналистов, включая бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского.
Американский журналист Такер Карлсон заявлял, что Украина продала значительную часть оружия, поставленного США и НАТО, мексиканским наркокартелям.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина перепродает оружие на Ближний Восток и в Африку.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.