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Под Херсоном уничтожили обстреливавший Голую Пристань расчет ВСУ
ВС России уничтожили обстреливавший Голую Пристань артиллерийский расчет ВСУ
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Артиллерийский расчет ВСУ, который вел огонь по Голой Пристани на левом берегу Днепра, уничтожен в пригороде Херсона, сообщил представитель экстренных служб региона.
По его словам, в районе Белозерки ВС России нанесла артиллерийский удар по позиции 406-й арт бригады ВСУ, в результате расчет гаубицы Д-20, обстреливавший гражданскую инфраструктуру Голой Пристани, был уничтожен, трое украинских военнослужащих ликвидированы, двое были ранены, передает ТАСС.
Источник сообщил также, что ВСУ в ночь на пятницу обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области, выпустив десять снарядов из ствольной артиллерии, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.
Ранее в Херсоне разгромили квартиру замгубернатора Херсонской области по работе с эвакуированными Татьяны Кузьмич.
Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
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Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
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В США оценили последствия для Запада при поражении Киева
Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева
Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.
Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.
Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией.
Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.
На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ
Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ
На сторону России на Запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на Запорожском направлении, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.
Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль российскими военными пригорода Артемовска Клещеевки
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Российский бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля российскими военными над расположенным к юго-западу от Артемовска важным пригородом Клещеевкой.
На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
Пригожин добавил, что, вопреки мнениям, ВСУ не бежит от Артемовска. Он рассказал, что украинские военные работают четко и слаженно. Пригожин добавил, что «нам есть чему у них поучиться».
«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заверил он.
Ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную
Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную
Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС.
По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.
Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара.
Депутат ДНР: Взятие Клещеевки нарушило логистику ВСУ в районе Артемовска
Донецкий депутат Бердичевский: Клещеевка открывает возможность взять в кольцо ВСУ в Артемовске
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Взятие населенного пункта Клещеевка является очередным тактическим успехом наших войск. Теперь Россия еще на шаг ближе к разрушению линии обороны противника в ДНР, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными села Клещеевка, юго-западного пригорода Артемовска (ДНР).
«Клещеевка открывает путь на населенные пункты Красное и Часов Яр. Соответственно, Артемовск будет практически полностью взят в кольцо», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас противник отводит в Часов Яр дополнительные формирования ВСУ. Взятие города откроет нам дорогу на Константиновку, Дружковку и Краматорск. А это крайняя линия обороны украинской армии в ДНР», – отмечает собеседник. «При этом трасса на Северск уже перерезана в четырех точках. Это значит, что ВСУ в этот район больше не могут поставлять дополнительную живую силу и боеприпасы. Мы нарушили их логистику», – продолжил депутат.
Отдельно Бердичевский обратил внимание на Северск. «Там расположена очень серьезная группировка ВСУ – не менее 50 тыс. человек. Если наше наступление состоится, то для защиты города противнику придется отводить порядка четырех-пяти бригад от Кременной, что может поставить крест на попытках наступления украинской армии на этом участке», – подчеркивает он.
Собеседник также пояснил, что взятие населенных пунктов Парасковиевка и Берховка, расположенных рядом с Соледаром, позволит «усилить блокирование Артемовска и создаст дополнительную угрозу для ВСУ». «Из-за угрозы повторения соледарского окружения Киев стягивает в Артемовск все больше сил. В данный момент на этом участке сосредоточено не менее 20 бригад ВСУ. Часть из них перебросили с других участков фронта – Авдеевки, Сватово, Запорожской и Херсонской областей», – указывает депутат.
«Если мы установим контроль над Северском и Артемовском, то посыплется вся линия обороны противника в ДНР. А это уже перспектива серьезного стратегического успеха ВС России», – заключил Бердичевский.
Основатель группы «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин в четверг сообщил, что российские военные установили контроль над расположенным к юго-западу от Артемовска стратегически важным пригородом – Клещеевкой. На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
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Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
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Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
Политолог: На встрече в Рамштайне страны НАТО повысят ставки в конфликте на Украине
Политолог Кортунов: Любой успех России подталкивает Запад к увеличению поставок оружия Украине
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Запад вновь повышает ставки. И Украина попробует этим воспользоваться на встрече в Рамштайне, попросив еще больше наступательного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в ЕС призвали передать Украине любое необходимое вооружение, а Госдеп отказался от переговоров на условиях Москвы. Это произошло в преддверии встречи представителей стран НАТО в Рамштайне по украинскому вопросу.
«Очевидно, что на Западе растет обеспокоенность положением дел на фронте. В связи с этим у них формируется ощущение, что увеличение поддержки позволит изменить ситуацию на поле боя. Вместе с тем существуют бюрократические препятствия для поставок Киеву более современного и технологичного вооружения», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«На встрече в Рамштайне, которая намечена на 20 января, мы увидим определенный торг. С одной стороны, представители Украины будут настаивать на необходимости расширения поддержки. Но, с другой стороны, Запад будет всячески демонстрировать, что есть та черта, которую переходить просто нельзя. Результатом, как всегда, будет некий компромисс», – полагает эксперт.
«Однако доля поставляемого на Украину более разрушительного, точного и современного вооружения будет все время нарастать. Уже сейчас рассматриваются системы Patriot, танки Challenger и Leopard. И на этом Запад не остановится», – продолжил собеседник.
«Насколько серьезно будет эскалироваться ситуация, во многом зависит от российской позиции. Москва должна не только четко обозначить допустимые рамки, но и последовательно защищать свои интересы. Например, введение бесполетной зоны над частью Украины будет расценено как прямое вмешательство НАТО в конфликт», – отмечает политолог.
«Также многое будет обусловлено положением дел на фронте. Стратегические успехи России и угроза поражения Украины будут подталкивать Запад к еще большему наращиванию поставок оружия Киеву», – говорит эксперт.
«Вместе с тем я бы не стал на данном этапе переоценивать масштабы иностранной военной помощи Украине. Например, Великобритания заявила о готовности отправить 12-14 танков. Но Зеленский ранее заявлял, что ему надо минимум 300 машин. Из этого и надо исходить», – заключил Кортунов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в возможности переговоров по Украине на условиях Москвы. В частности, он не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет.
Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласится, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
На фоне этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала передать Украине любое орудие, «которое ей необходимо». Она также выразила надежду на то, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.
В ответ на высказывание евробюрократа иронично отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.
Примечательно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою позицию по нейтральному статусу Украины, заявив, что эта идея сейчас «не имеет смысла». Он отметил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер. Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией.
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Военкор Газдиев сообщил об освобождении последнего рудника в Соледаре
Рудник № 7 под Соледаром полностью освобожден штурмовым отрядом, сообщил военкор Мурад Газдиев.
«Рудник № 7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер». Соледар и окрестности целиком наши», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль.
15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине на условиях России
Блинкен счел невозможными переговоры по Украине из-за требования Москвы признать воссоединение ряда регионов с Россией
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Требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Блинкен не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет. Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласиться, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров, передает ТАСС.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – сказал он, отметив, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
Блинкен сообщил, что комплексы Stinger и Javelin Украине направили за несколько месяцев до начала СВО. По его словам, Украине «постоянно предоставляют то, что ей нужно», с учетом происходящего «на поле боя» и «прогнозов, куда происходящее может привести». США предоставили Украине помощь в области безопасности на 25 млрд долларов «в течение менее чем одного года».
Он полагает, что «сильная позиция» Украины на поле боя – это самый быстрый способ привести конфликт «к стабильному и прочному концу, перейти к дипломатии».
Напомним, Москва требовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами, но из-за позиции Украины географические задачи СВО претерпели изменения, когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области решили вернуться в состав России.
Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине
Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Украине от Европейского союза, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС изданию RMF FM.
Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют Украину с начала военного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.
Отмечается, что представители стран ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время встречи министров иностранных дел.
Также в сообщении говорится, что ЕС может выделить необходимую сумму Украине, несмотря на протесты Венгрии, так как ранее был принят правовой акт, позволяющий это сделать.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.
ПВО Брянской области отразила ночной ракетный удар Украины
Губернатор Богомаз: ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области, никто не пострадал
Средства ПВО в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по территории Брянской области, который был отражен силами ПВО, разрушений и пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Ранее Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ.
Авиация ВКС России сбила украинский Су-25
Истребительной авиацией ВКС России у Полтавки Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены пять украинских беспилотников у пунктов Червонопоповка, Житловк и Кременная Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего же с начала СВО уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2,9 тыс. беспилотников, 400 ЗРК, более 7,5 тыс. танков и других бронемашин, почти 1 тыс. боевых машин РСЗО, отчитались в оборонном ведомстве.
Пушилин опроверг запрет бород на передовой
Пушилин опроверг сообщения о якобы вводимых запретах бород и личного автотранспорта среди военных
Военным ДНР не запрещается носить бороду на передовой, а также использовать личный транспорт, никто с подобными «проверками» в подразделения не приезжал, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
О том, что военным хотят запретить носить бороды, использовать планшеты и личный транспорт, сообщали общественники и военные корреспонденты в соцсетях. Пушилин заявил, что такие запреты, по его мнению, были бы «абсурдны», они «ничего хорошего бы не прибавили», в том числе «в плане воинской дисциплины», а только «вызвали бы недопонимание».
В видеообращении, опубликованном в Telegram, Пушилин заявил, что обратился с соответствующим вопросом в военную комендатуру ДНР. Как сообщает врио главы ДНР, выяснилось, что «никаких проверяющих с такими «гениальными» идеями» не было. Также не поступало «никаких команд» на эту тему. Пушилин, который сам носит бороду, заявил, что его лично бы особенно возмутил запрет на нее, передает ТАСС.
Напомним, в декабре президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции.