Под Херсоном уничтожили обстреливавший Голую Пристань расчет ВСУ

Взгляд
20 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:57  |  vz.ru
Разделы

Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

Экономический форум в Давосе вызывает боль и сочувствие UPPA/ZUMA/Global Look Press
Некогда Всемирный экономический форум в Давосе оказался не нужен сильным мира сего. Его проигнорировали лидеры России, США и Китая, и даже Джордж Сорос придумал «отписку». Из «Большой семерки» только канцлер Германии добрался до швейцарского горнолыжного курорта. Почему экономический форум умирает? Подробности...
Перейти в раздел…

Болгария вооружила Украину втайне от болгар

Из Петкова и Василева пытаются сделать спасителей Украины Valentina Petrova/AP/ТАСС
В Болгарии громкий скандал. Выяснилось, что бывшее руководство поставляло на Украину оружие и боеприпасы по схемам, которые больше подходят для мафии. Причем происходило это втайне от болгарского народа – в силу того, что негативное мнение народа было известно заранее. За такие схемы полагается тюрьма. Но ее организаторы, наоборот, рассчитывают вернуться во власть. Они что-то знают. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия в ходе СВО восстанавливает историческую справедливость

России не в первый раз приходится вести сражение с объединенной Европой Петр Ковалев/ТАСС
Юбилей прорыва ленинградской блокады напомнил, что России не первый раз приходится отражать нашествие коллективного Запада. В 1941 году Ленинград окружили не только немцы, в этих войсках были представители многих европейских стран. Сегодня на Украине нам опять противостоят соединенные силы Европы, напомнил Путин в день юбилея. Какие еще параллели можно провести между борьбой с нацизмом 80 лет назад и сейчас? Подробности...
Перейти в раздел…

США и Польша толкают Германию к танковой войне

Польша готова поставлять Киеву немецкие «Леопарды» без согласия Германии Filmbildfabrik/imago-images.de/Global Look Press
В Германии законодатели и канцлер любыми силами пытаются оттянуть момент поставок Украине тяжелых танков «Леопард», чего добивается Варшава, а главное – Вашингтон. Правда, Байден, который взял на себя роль главного по уговорам Шольца, столь же упорен в нежелании передавать Киеву «Абрамсы». Появятся ли в итоге на полях Украины танки с немецким крестом? Подробности...
Перейти в раздел…

Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Как не замерзнуть Центральной Азии

Дарья Чижова
Дарья Чижова, научный сотрудник ЦКЕМИ
Нынешний топливно-энергетический кризис в Центральной Азии – далеко не первый и не последний. Фактически ситуация, сложившаяся в энергетическом секторе, это иллюстрация системных проблем, накопившихся за 30 лет после распада СССР. Подробности...

Когда украинцев начнут принудительно мобилизовать в Европе

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польша может стать полигоном для отработки мобилизации граждан Украины за границей. А полученный опыт могут распространить на другие страны НАТО с большим количеством украинских беженцев. Подробности...

У бывших колоний свое мнение о Второй мировой войне

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Если мы ставим себе задачу построения нового многополярного мира, если мы видим Индию и Иран своими стратегическими союзниками, а арабский и латиноамериканский миры – дружественными партнерами, то наши представления о Второй мировой должны будут войти в тесный контакт с представлениями, которыми живут эти страны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
Перейти в раздел…

Как болгары спасли Украину

Когда сербы признают новые границы РФ

Гибель главы МВД Украины в Броварах

Перейти в раздел…

Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
Подробности...

В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
Подробности...

В Японии завершился ежегодный Токийский автосалон

В японской префектуре Тиба недалеко от Токио прошел ежегодный автосалон. На этом домашнем мероприятии японские автопроизводители традиционно представили концепты своих автомобилей, а многочисленные тюнинг-ателье показали результаты своих «доработок»
Подробности...
Перейти в раздел…
12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
Подробности...
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
Перейти в раздел…
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
Когда вы убираете новогоднюю елку?
  • Сразу после Нового года

  • После старого Нового года

  • После Крещения

  • Зависит от настроения

  • Не ставлю елку
Успели отдохнуть за новогодние праздники?
  • Да, но можно ещё

  • Да, в самый раз

  • Да, можно меньше

  • Нет

  • Не отдыхал(а)
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Венгрии разъяснили претензии к Украине по Закарпатью
    В ДНР подтвердили освобождение Клещеевки под Артемовском ФСБ завела дело против призывавшего к убийствам россиян жителя Керчи ЮАР объявила о военно-морских учениях с Россией и Китаем Россия договорилась о поставках нефти в Пакистан
    Из рядов ВСУ в ЛНР за четыре дня выбыли 1,5 тыс. человек Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России Польские националисты потребовали прекратить «оккупацию» Кракова украинцами Toyota возобновила поставки запчастей в Россию
    Под Херсоном уничтожили обстреливавший Голую Пристань расчет ВСУ На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ В Киеве раскритиковали Грузию за поддержку идеи восстановления авиасообщения с Россией Расстрелявший пятерых человек в Грузии бывший военный участвовал в миссии НАТО в Афганистане

    Главная тема


    Ярмарка тщеславия в Давосе провалилась

    крупномасштабная война


    В Крыму пригрозили США ответом чрезвычайной жесткости

    «поставить в стойло»


    В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине

    «Пускай показывают!»


    Арбатова одобрила снятие запрета на фото обнаженной женской груди в Instagram

    Видео

    тайные поставки оружия


    Болгария вооружила Украину втайне от болгар

    срочная служба


    Призывники Литвы бегут от клещей и армейского робота

    «обезжиривание» ЕС


    Десятый пакет санкций еще сильнее загонит Европу в угол

    в условиях санкций


    Запад открыл дорогу в Крым крупному российскому бизнесу

    «адский день»


    Французы остановят Францию назло Макрону

    только сами!


    Михаил Котов: Политические разногласия добрались до космоса

    самопожертвование


    Тимофей Бордачёв: Стратегическая обреченность Японии

    констатация неизбежности


    Владислав Исаев: Многополярный мир – это не смена гегемонов

    на ваш взгляд


    Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?

    Под Херсоном уничтожили обстреливавший Голую Пристань расчет ВСУ

    ВС России уничтожили обстреливавший Голую Пристань артиллерийский расчет ВСУ

    20 января 2023, 12:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Артиллерийский расчет ВСУ, который вел огонь по Голой Пристани на левом берегу Днепра, уничтожен в пригороде Херсона, сообщил представитель экстренных служб региона.

    По его словам, в районе Белозерки ВС России нанесла артиллерийский удар по позиции 406-й арт бригады ВСУ, в результате расчет гаубицы Д-20, обстреливавший гражданскую инфраструктуру Голой Пристани, был уничтожен, трое украинских военнослужащих ликвидированы, двое были ранены, передает ТАСС.

    Источник сообщил также, что ВСУ в ночь на пятницу обстреляли город Голая Пристань в Херсонской области, выпустив десять снарядов из ствольной артиллерии, жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

    Ранее в Херсоне разгромили квартиру замгубернатора Херсонской области по работе с эвакуированными Татьяны Кузьмич.

    Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
    Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
    		    17 января 2023, 14:40
    Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
    Текст: Алёна Задорожная

    Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.

    «Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.

    «Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.

    «По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.

    «За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов

    Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.

    При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.

    Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.

    Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (40)
    В США оценили последствия для Запада при поражении Киева
    Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева

    18 января 2023, 21:04

    Текст: Кристина Цыцура

    Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

    «Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.

    Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.

    Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.

    Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией. 

    Коментарии (33)
    Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
    Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
    		    19 января 2023, 05:58
    Фото: AP/TASS
    Текст: Антон Никитин

    Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».

    Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.

    Коментарии (13)
    На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ
    Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ

    20 января 2023, 05:31

    Текст: Антон Никитин

    На сторону России на Запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на Запорожском направлении, передает ТАСС.

    Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.

    Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.

    Коментарии (11)
    Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска
    Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль российскими военными пригорода Артемовска Клещеевки
    		   19 января 2023, 13:35
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Российский бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля российскими военными над расположенным к юго-западу от Артемовска важным пригородом Клещеевкой.

    На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».

    Пригожин добавил, что, вопреки мнениям, ВСУ не бежит от Артемовска. Он рассказал, что украинские военные работают четко и слаженно. Пригожин добавил, что «нам есть чему у них поучиться».

    «Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заверил он.

    Ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.

    Коментарии (12)
    Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную
    Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную

    18 января 2023, 23:55

    Текст: Антон Никитин

    Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

    Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС.

    По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.

    Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара.

    Коментарии (0)
    Депутат ДНР: Взятие Клещеевки нарушило логистику ВСУ в районе Артемовска
    Донецкий депутат Бердичевский: Клещеевка открывает возможность взять в кольцо ВСУ в Артемовске
    		    19 января 2023, 17:58
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Алёна Задорожная

    Взятие населенного пункта Клещеевка является очередным тактическим успехом наших войск. Теперь Россия еще на шаг ближе к разрушению линии обороны противника в ДНР, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными села Клещеевка, юго-западного пригорода Артемовска (ДНР).

    «Клещеевка открывает путь на населенные пункты Красное и Часов Яр. Соответственно, Артемовск будет практически полностью взят в кольцо», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

    «Сейчас противник отводит в Часов Яр дополнительные формирования ВСУ. Взятие города откроет нам дорогу на Константиновку, Дружковку и Краматорск. А это крайняя линия обороны украинской армии в ДНР», – отмечает собеседник. «При этом трасса на Северск уже перерезана в четырех точках. Это значит, что ВСУ в этот район больше не могут поставлять дополнительную живую силу и боеприпасы. Мы нарушили их логистику», – продолжил депутат.

    Отдельно Бердичевский обратил внимание на Северск. «Там расположена очень серьезная группировка ВСУ – не менее 50 тыс. человек. Если наше наступление состоится, то для защиты города противнику придется отводить порядка четырех-пяти бригад от Кременной, что может поставить крест на попытках наступления украинской армии на этом участке», – подчеркивает он.

    Собеседник также пояснил, что взятие населенных пунктов Парасковиевка и Берховка, расположенных рядом с Соледаром, позволит «усилить блокирование Артемовска и создаст дополнительную угрозу для ВСУ». «Из-за угрозы повторения соледарского окружения Киев стягивает в Артемовск все больше сил. В данный момент на этом участке сосредоточено не менее 20 бригад ВСУ. Часть из них перебросили с других участков фронта – Авдеевки, Сватово, Запорожской и Херсонской областей», – указывает депутат.

    «Если мы установим контроль над Северском и Артемовском, то посыплется вся линия обороны противника в ДНР. А это уже перспектива серьезного стратегического успеха ВС России», – заключил Бердичевский.

    Основатель группы «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин в четверг сообщил, что российские военные установили контроль над расположенным к юго-западу от Артемовска стратегически важным пригородом – Клещеевкой. На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (4)
    Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
    Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
    		    19 января 2023, 07:57
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.

    Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.

    Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.

    Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.

    Коментарии (36)
    Политолог: На встрече в Рамштайне страны НАТО повысят ставки в конфликте на Украине
    Политолог Кортунов: Любой успех России подталкивает Запад к увеличению поставок оружия Украине
    		    18 января 2023, 12:40
    Фото: RONALD WITTEK/EPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Запад вновь повышает ставки. И Украина попробует этим воспользоваться на встрече в Рамштайне, попросив еще больше наступательного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в ЕС призвали передать Украине любое необходимое вооружение, а Госдеп отказался от переговоров на условиях Москвы. Это произошло в преддверии встречи представителей стран НАТО в Рамштайне по украинскому вопросу.

    «Очевидно, что на Западе растет обеспокоенность положением дел на фронте. В связи с этим у них формируется ощущение, что увеличение поддержки позволит изменить ситуацию на поле боя. Вместе с тем существуют бюрократические препятствия для поставок Киеву более современного и технологичного вооружения», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

    «На встрече в Рамштайне, которая намечена на 20 января, мы увидим определенный торг. С одной стороны, представители Украины будут настаивать на необходимости расширения поддержки. Но, с другой стороны, Запад будет всячески демонстрировать, что есть та черта, которую переходить просто нельзя. Результатом, как всегда, будет некий компромисс», – полагает эксперт.

    «Однако доля поставляемого на Украину более разрушительного, точного и современного вооружения будет все время нарастать. Уже сейчас рассматриваются системы Patriot, танки Challenger и Leopard. И на этом Запад не остановится», – продолжил собеседник.

    «Насколько серьезно будет эскалироваться ситуация, во многом зависит от российской позиции. Москва должна не только четко обозначить допустимые рамки, но и последовательно защищать свои интересы. Например, введение бесполетной зоны над частью Украины будет расценено как прямое вмешательство НАТО в конфликт», – отмечает политолог.

    «Также многое будет обусловлено положением дел на фронте. Стратегические успехи России и угроза поражения Украины будут подталкивать Запад к еще большему наращиванию поставок оружия Киеву», – говорит эксперт.

    «Вместе с тем я бы не стал на данном этапе переоценивать масштабы иностранной военной помощи Украине. Например, Великобритания заявила о готовности отправить 12-14 танков. Но Зеленский ранее заявлял, что ему надо минимум 300 машин. Из этого и надо исходить», – заключил Кортунов.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в возможности переговоров по Украине на условиях Москвы. В частности, он не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет.

    Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласится, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров.

    «В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.

    На фоне этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала передать Украине любое орудие, «которое ей необходимо». Она также выразила надежду на то, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.

    В ответ на высказывание евробюрократа иронично отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.

    Примечательно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою позицию по нейтральному статусу Украины, заявив, что эта идея сейчас «не имеет смысла». Он отметил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью.

    В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер. Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией.

    Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.

    Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Военкор Газдиев сообщил об освобождении последнего рудника в Соледаре

    17 января 2023, 20:37

    Текст: Ольга Иванова

    Рудник № 7 под Соледаром полностью освобожден штурмовым отрядом, сообщил военкор Мурад Газдиев.

    «Рудник № 7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер». Соледар и окрестности целиком наши», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль.

    15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.

    Коментарии (7)
    Блинкен счел невозможными переговоры по Украине на условиях России
    Блинкен счел невозможными переговоры по Украине из-за требования Москвы признать воссоединение ряда регионов с Россией
    		    18 января 2023, 03:58
    Фото: Ken Cedeno/Pool/
    CNP/AdMedia/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет. Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласиться, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров, передает ТАСС.

    «В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – сказал он, отметив, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России. 

    Блинкен сообщил, что комплексы Stinger и Javelin Украине направили за несколько месяцев до начала СВО. По его словам, Украине «постоянно предоставляют то, что ей нужно», с учетом происходящего «на поле боя» и «прогнозов, куда происходящее может привести». США предоставили Украине помощь в области безопасности на 25 млрд долларов «в течение менее чем одного года».

    Он полагает, что «сильная позиция» Украины на поле боя – это самый быстрый способ привести конфликт «к стабильному и прочному концу, перейти к дипломатии».

    Напомним, Москва требовала признать Крым российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами, но из-за позиции Украины географические задачи СВО претерпели изменения, когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области решили вернуться в состав России.

    Коментарии (20)
    Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине

    19 января 2023, 21:44

    Текст: Кристина Цыцура

    Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Украине от Европейского союза, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС изданию RMF FM.

    Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют Украину с начала военного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.

    Отмечается, что представители стран ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время встречи министров иностранных дел.

    Также в сообщении говорится, что ЕС может выделить необходимую сумму Украине, несмотря на протесты Венгрии, так как ранее был принят правовой акт, позволяющий это сделать.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС. 

    Коментарии (7)
    ПВО Брянской области отразила ночной ракетный удар Украины
    Губернатор Богомаз: ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области, никто не пострадал
    		    19 января 2023, 10:41
    Фото: Виталий Невар/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Средства ПВО в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

    По его словам, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по территории Брянской области, который был отражен силами ПВО, разрушений и пострадавших нет, передает РИА «Новости».

    Ранее Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ.

    Коментарии (10)
    Авиация ВКС России сбила украинский Су-25

    19 января 2023, 13:52

    Истребительной авиацией ВКС России у Полтавки Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО за последние сутки уничтожены пять украинских беспилотников у пунктов Червонопоповка, Житловк и Кременная Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего же с начала СВО уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2,9 тыс. беспилотников, 400 ЗРК, более 7,5 тыс. танков и других бронемашин, почти 1 тыс. боевых машин РСЗО, отчитались в оборонном ведомстве.

    Коментарии (0)
    Пушилин опроверг запрет бород на передовой
    Пушилин опроверг сообщения о якобы вводимых запретах бород и личного автотранспорта среди военных

    17 января 2023, 22:43

    Текст: Антон Антонов

    Военным ДНР не запрещается носить бороду на передовой, а также использовать личный транспорт, никто с подобными «проверками» в подразделения не приезжал, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    О том, что военным хотят запретить носить бороды, использовать планшеты и личный транспорт, сообщали общественники и военные корреспонденты в соцсетях. Пушилин заявил, что такие запреты, по его мнению, были бы «абсурдны», они «ничего хорошего бы не прибавили», в том числе «в плане воинской дисциплины», а только «вызвали бы недопонимание».

    В видеообращении, опубликованном в Telegram, Пушилин заявил, что обратился с соответствующим вопросом в военную комендатуру ДНР. Как сообщает врио главы ДНР, выяснилось, что «никаких проверяющих с такими «гениальными» идеями» не было. Также не поступало «никаких команд» на эту тему. Пушилин, который сам носит бороду, заявил, что его лично бы особенно возмутил запрет на нее, передает ТАСС.

    Напомним, в декабре президент России Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции.

    Коментарии (8)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •