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В США назвали глобальными последствия для Запада при поражении Киева
Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева
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Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.
Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.
Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией.
При крушении вертолета под Киевом погибло руководство МВД Украины
При крушении вертолета под Киевом погиб глава МВД Украины Монастырский и его первый заместитель Енин
Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
По словам главы нацполиции Украины Игоря Клименко, при авиакатастрофе вертолета министерства внутренних дел в Броварах погибли 16 человек, включая двоих детей. Девять человек из числа погибших находились на борту вертолета, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Еще 22 человека пострадали, в том числе десять детей. Все раненые госпитализированы.
О крушении вертолета рядом с детсадом в Броварах Киевской области стало известно ранее в среду. На месте крушения произошел пожар. По данным СМИ, вертолет загорелся еще в воздухе.
Юморист Гальцев рассказал о прогулке по Львову в нацистской форме
Актер Гальцев рассказал, как жители Львова обрадовались его нацистской форме
Актер и юморист Юрий Гальцев, рассказывая о съемках художественного фильма «Гитлер капут!» во Львове в 2008 году, вспомнил, как переоделся в нацистскую форму и как позитивно отреагировали на это местные жители.
Гальцев в эфире программы «Эмпатия Манучи» на YouTube рассказал, что с актером Юрием Стояновым они облачились в нацистскую форму, но решили в перерыве поесть суши.
Артисты решили не переодеваться и приехали в ресторан в центре города прямо в костюмах. «Для шутки», по словам Гальцева, еще и изобразили немецкую речь. После этого в заведении воцарилась тишина, которую прервала одна пожилая женщина, заявившая, что рада «своим», передает РИА «Новости».
Отходя от темы, Гальцев сказал, что юмор на фронте уместен. «Шутят солдаты очень смешно. Это помогает им», – поделился артист.
Стало известно о проблемах вертолета погибшего главы МВД Украины
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Упавший на Украине вертолет с министром внутренних дел Денисом Монастырским закуплен у Франции в 2018 году, у машины наблюдались технические проблемы, сообщают украинские СМИ.
Вертолет был одним из нескольких, закупленных у французской стороны в 2018 году, у модели EC225 (или Н225), падение которой подтвердили власти, наблюдались технические проблемы, сообщает издание «Страна.ua», передает РИА «Новости».
К Airbus Helicopters подавались иски по поводу неисправностей этих моделей.
В полете эти вертолеты иногда теряют несущий винт, у них может произойти «потенциально катастрофический сбой» в конструкции, указало издание.
В 2016 году об этом сообщали СМИ, они упоминали падение у берегов Шотландии в 2009-м вертолета, тогда там погибли 14 человек. По этим данным, в коробке передач вертолета есть проблема с подшипниками. Это же может быть и причиной крушения вертолета в 2016 году, когда погибли 12 человек, и в нескольких других случаях с 1980 года.
После одной из катастроф с таким вертолетом в Норвегии Польша решила выйти из переговоров по закупке 50 экземпляров военной версии такого воздушного судна.
У моделей Super Puma EC225 LP и AS332 L2 также были временные запреты на полеты из-за подобных проблем. Предполагалось, что необходима полная модернизация, требующая порядка пяти лет. До 2017 года запреты на полеты в нескольких странах убрали.
Напомним, при падении вертолета на Украине погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый зам Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Воздушное судно рухнуло в Броварах Киевской области рядом с детсадом. По последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
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Киссинджер изменил позицию по нейтральному статусу Украины
Киссинджер: Идея нейтральной Украины больше не имеет смысла
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В нынешних условиях идея нейтральной Украины «не имеет смысла», заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, назвав «оправданным исходом» конфликта членство этой страны в Североатлантическом альянсе.
Киссинджер в ходе выступления по видеосвязи на специальной сессии Всемирного экономического форума в Давосе напомнил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью. Однако теперь, считает политик, идея нейтральной Украины «больше не имеет смысла», передает ТАСС.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер.
Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией. «Это страна, протянувшаяся на 11 часовых зон, располагающая ядерным оружием на своей территории», – отметил он. Он призвал обсуждать прекращение боевых действий и санкции.
Киссинджер при этом выразил мнение, что Европа должна быть открыта к России, «если будут выполнены требуемые условия участия в европейских процессах».
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Певица Монеточка на концерте в Литве выкрикивала украинские лозунги
Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) во время концерта в Литве выступила в поддержку Киева и стала выкрикивать националистические лозунги.
Гырдымова предложила фанатам повторять эти лозунги. Некоторые зрители поддержали инициативу артистки громкими возгласами и аплодисментами, сообщает канал «360».
В руках у исполнительницы был бело-сине-белый флаг, используемый протестующими против спецоперации на Украине.
Певица вместе с супругом покинула Россию в мае прошлого года. Накануне сообщалось, что Гырдымова решила продать квартиру в Москве. Артистка просит за жилье 30 млн рублей.
В декабре прошлого года Монеточка оказалась в центре скандала после того, как посоветовала критикующим ее вокал зрителям сходить на концерт умершего в 2018 году эстрадного певца Иосифа Кобзона.
Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД
Политолог Шеслер: После гибели руководства МВД на Украине начнется борьба кланов за этот пост
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На Украине сразу несколько кланов заинтересованы в том, чтобы взять под контроль место главы МВД. И сейчас они начнут ожесточенное противостояние за этот пост, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее под Киевом при крушении вертолета погибло руководство силового ведомства Украины.
«В руководстве МВД Украины, равно как и во всем военно-политическом руководстве страны, нет никаких намеков на то, что изменение командного состава любой из структур приведет к переменам», – сказала политолог Лариса Шеслер.
«Однако МВД Украины, начиная с Арсена Авакова и госпереворота в 2014 году, стало инструментом националистического государства. Сегодня это еще и винтик военной машины. Сейчас внутри страны начнется активная борьба кланов за возможность получить место министра», – продолжила эксперт.
«Примечательно, что Арсен Аваков до сих пор не потерял свою роль. В Раде также есть группы, которые стремятся занять высокие позиции в силовых структурах. Приближенные к олигарху Игорю Коломойскому люди тоже вступят в это противостояние. В качестве противовеса, вероятно, выступит военный блок в лице некоего представителя главкома ВСУ Валерия Залужного», – перечислила собеседница.
«Также не стоит думать, что на фоне ухода Арестовича и гибели Монастырского как-то ослабнет влияние Андрея Ермака на политические процессы внутри Украины. Его позиции может пошатнуть только недовольство со стороны Лондона и Вашингтона», – объясняет политолог.
«Поэтому какой бы ожесточенной не была борьба кланов, всем в итоге придется договариваться именно с Ермаком. И можно с уверенностью сказать, что ему будет крайне невыгоден человек, усиливающий позиции Залужного», – заключила Шеслер.
В среду в результате крушения вертолета погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал в Броварах Киевской области рядом с детским садом. По последним данным, погибли 18 человек, включая троих детей, сообщили в МВД Украины. Ранее сообщалось о гибели 16 человек, включая двоих детей.
Официально причины авиакатастрофы пока не озвучены. Однако издание «Украинские новости» пишет, что всему виной ошибка пилота, передает РИА «Новости». Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил ранее, что в качестве причин крушения вертолета рассматриваются диверсия, неисправность техники и нарушение правил безопасности.
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Кадыров показал взятый штурмом опорный пункт ВСУ
Кадыров сообщил о взятии штурмом спецназом «Ахмат» украинского опорного пункта на Марьинском направлении
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На Марьинском направлении бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров опубликовал в Telegram видео с захваченных чеченскими бойцами позиций. Он рассказал, что укрепленные позиции противника «состояли сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений». По его словам, стратегически важный опорный пункт находился «в выгодной для врага местности».
Сообщается, что бойцы спецназа уничтожили «большую часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен». Захват опорного пункта «является существенным успехом» на данном направлении, отметил глава Чечни.
Кадыров подчеркнул, что «под неприятельским артобстрелом чеченцы оказывали первую помощь пленным», которые еще несколько минут назад стреляли по ним.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе.
СБУ назвала версии крушения вертолета с главой МВД
Служба безопасности Украины (СБУ) допускает версию того, что вертолет, при крушении которого под Киевом погиб глава МВД Украины Денис Монастырский, был уничтожен умышленно.
Всего следователи рассматривают три версии случившегося: нарушение правил полета; техническая неисправность; умышленные действия, передает ТАСС.
Между тем число пострадавших при падении вертолета в Браварах возросло до 30 человек, среди которых 12 детей, сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее сообщалось, что при крушении вертолета в Киевской области погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.
Вертолет упал около детского сада, по последней информации, погибли 18 человек, включая троих детей.
Стало известно о тайных поставках Болгарии дизтоплива ВСУ с российского завода
Die Welt: Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом после начала спецоперации
Болгария тайно снабжала ВСУ дизельным топливом производства (НПЗ) «Лукойл нефтохим Бургас» после начала спецоперации России, сообщила германская газета Die Welt со ссылкой на экс-министра финансов Болгарии Асена Василева.
По словам Василева, Болгария после начала СВО покрывала до 40% потребностей Украины в дизельном топливе. Политик рассказал, что просил руководство НПЗ отправлять излишки дизеля на нужды ВСУ, причем поставки производились негласно через фирмы-посредники, передает ТАСС.
Как сообщает издание, Болгария перестала скрывать поставки после перехода НПЗ под управление Софии, при этом руководство страны еще в ноябре «направила запрос в Еврокомиссию о выдаче ей разрешения на использование нефти из России, импортируемой по морю, для производства и последующего экспорта дизеля», в том числе на Украину.
Ранее Конституционный суд Болгарии решил проверить на соответствие основному закону страны решение парламента об оказании военно-технической помощи Украине.
В ДНР рассказали, как ВСУ подставили польских наемников в Соледаре
Советник Гагин: ВСУ выдают в радиоэфире позиции польских наемников
Военные ВСУ говорили в радиоэфире о позициях польских наемников в Соледаре, что позволило наносить по ним точные удары артиллерии, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, в Соледаре часть серьезных потерь польских наемников произошла благодаря обсуждению военными ВСУ в открытом эфире позиций «коллег», передает РИА «Новости». Гагин добавил, что украинцы постоянно подставляют поляков на самые опасные участки и в целом их не любят. При этом он напомнил, что Польша хочет забрать западную часть Украины, которая, в свою очередь,« хочет какой-то независимости», плюс к этому никто не забыл про опыт взаимного геноцида – Волынскую резню, что в сумме «напоминает натуральную шизофрению».
Ранее ВКС России ударили по дислокации подразделений «Иностранного легиона» в ДНР и Харьковской области, в результате чего были ликвидированы более 70 иностранных наемников, еще более ста были ранены.
Россия заверила в отсутствии намерения уничтожать Украину как государство
Небензя заявил об отказе России мириться с попыткой превратить Украину в русофобскую диктатуру
Россия никогда не ставила перед собой цель уничтожения Украины как государства, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН.
Небензя подчеркнул, что Россия при этом не могла и не собирается мириться с попыткой создать у ее границ «человеконенавистническую, русофобскую и антихристианскую диктатуру», передает ТАСС.
Он заявил, что насаждать авторитаризм на Украине принялись задолго до российской специальной военной операции. Как сказал Небензя, странам Запада не удастся списать все действия Киева на необходимость «защиты» от России.
Напомним, по словам постпреда, Москва надеется, что власти Украины «будут более реалистичными» и сядут за стол переговоров. Кроме того, он подчеркивал, что Россия готова при необходимости добиться целей спецоперации военными средствами.
Захарова спросила у фон дер Ляйен о поставках ядерного оружия Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен предоставить Киеву любое вооружение, которое Украина сможет использовать.
«Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.
Напомним, фон дер Ляйен предложила предоставить Киеву все военные возможности, которые Украине нужны и которые та может использовать.
Отметим, что одной из причин начала специальной военной операции России на Украине стала угроза украинского президента Владимира Зеленского пересмотреть безъядерный статус страны.
Арестович внесен в базу «Миротворца»
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Ушедший в отставку с должности внештатного советника офиса президента Украины Алексей Арестович внесен в базу «Миротворца».
На заглавное фото в «Миротворце» помещена фотография Арестовича в образе «девочки-конфетки».
«Осуществление публичных информационных диверсий в пользу российской армии. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Сознательное участие в мероприятиях, подрывающих обороноспособность Украины путем деморализации вооруженных сил Украины», – говорится в карточке с обвинениями в сторону Алексея Арестовича, размещенной на сайте «Миротворца», передает Ura.ru.
Ранее офис украинского президента удовлетворил прошение Арестовича об уходе с должности внештатного советника.
Арестович объявил, что подал в отставку после того, как заявил о разрушении жилого дома в Днепропетровске после падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. Это заявление вызвало негодование ряда должностных лиц на Украине.
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Политолог: На встрече в Рамштайне страны НАТО повысят ставки в конфликте на Украине
Политолог Кортунов: Любой успех России подталкивает Запад к увеличению поставок оружия Украине
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Запад вновь повышает ставки. И Украина попробует этим воспользоваться на встрече в Рамштайне, попросив еще больше наступательного оружия, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее в ЕС призвали передать Украине любое необходимое вооружение, а Госдеп отказался от переговоров на условиях Москвы. Это произошло в преддверии встречи представителей стран НАТО в Рамштайне по украинскому вопросу.
«Очевидно, что на Западе растет обеспокоенность положением дел на фронте. В связи с этим у них формируется ощущение, что увеличение поддержки позволит изменить ситуацию на поле боя. Вместе с тем существуют бюрократические препятствия для поставок Киеву более современного и технологичного вооружения», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«На встрече в Рамштайне, которая намечена на 20 января, мы увидим определенный торг. С одной стороны, представители Украины будут настаивать на необходимости расширения поддержки. Но, с другой стороны, Запад будет всячески демонстрировать, что есть та черта, которую переходить просто нельзя. Результатом, как всегда, будет некий компромисс», – полагает эксперт.
«Однако доля поставляемого на Украину более разрушительного, точного и современного вооружения будет все время нарастать. Уже сейчас рассматриваются системы Patriot, танки Challenger и Leopard. И на этом Запад не остановится», – продолжил собеседник.
«Насколько серьезно будет эскалироваться ситуация, во многом зависит от российской позиции. Москва должна не только четко обозначить допустимые рамки, но и последовательно защищать свои интересы. Например, введение бесполетной зоны над частью Украины будет расценено как прямое вмешательство НАТО в конфликт», – отмечает политолог.
«Также многое будет обусловлено положением дел на фронте. Стратегические успехи России и угроза поражения Украины будут подталкивать Запад к еще большему наращиванию поставок оружия Киеву», – говорит эксперт.
«Вместе с тем я бы не стал на данном этапе переоценивать масштабы иностранной военной помощи Украине. Например, Великобритания заявила о готовности отправить 12-14 танков. Но Зеленский ранее заявлял, что ему надо минимум 300 машин. Из этого и надо исходить», – заключил Кортунов.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен усомнился в возможности переговоров по Украине на условиях Москвы. В частности, он не согласился с заявлениями России о том, что Москва готова вести переговоры по урегулированию ситуации на Украине, а вот Киев и его союзники – нет.
Как заявил Блинкен, Россия ждет, что Украина «примет новые территориальные реалии», то есть согласится, что воссоединившиеся с Россией регионы под контроль Киева «не вернутся». По его мнению, «это, разумеется, само по себе не имеет шансов на успех» с точки зрения начала переговоров.
«В конечном итоге мы настроены на то, чтобы Украина имела все необходимое для достижения успеха на поле боя», – цитирует его ТАСС. Он отметил, что помощь Украине со стороны западных государств изменялась по ходу специальной военной операции России.
На фоне этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала передать Украине любое орудие, «которое ей необходимо». Она также выразила надежду на то, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.
В ответ на высказывание евробюрократа иронично отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова. «Ядерное, что ли?» – спросила Захарова в Telegram.
Примечательно, что бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою позицию по нейтральному статусу Украины, заявив, что эта идея сейчас «не имеет смысла». Он отметил, что до начала российской спецоперации выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет к событиям, которые сегодня уже стали реальностью.
В конце концов Украина должна получить гарантии от НАТО – в любой форме, считает он. «И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным исходом», – сказал Киссинджер. Экс-госсекретарь США добавил, что выступает за продолжение диалога с Россией.
Отметим, что 8 января в западных СМИ вышла рецензия на новую книгу Киссинджера. В частности, сообщалось, что, по мнению политика, именно нахождение Украины вне НАТО позволит разрешить конфликт с Россией. В своей книге Киссинджер писал, что если Украина вступит в альянс, то граница блока будет в пределах 500 километров от Москвы, что лишит Россию стратегической глубины, на которую она всегда по праву рассчитывала.
Сенатор Алексей Пушков, комментируя идеи Киссинджера по завершению конфликта на Украине, отметил, что в администрации действующего президента США Джо Байдена нет людей, способных реализовать эти предложения.
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Выросло число жертв крушения вертолета под Киевом
МВД Украины: При крушении вертолета в Броварах погибли 18 человек, в том числе трое детей
В результате крушения вертолета возле детского сада в Броварах Киевской области, по последним данным, погибли 18 человек, включая троих детей, сообщили в МВД Украины.
По данным украинского издания «Цензор.нет», пострадали 29 человек, включая 15 детей.
Ранее сообщалось о гибели 16 человек, включая двоих детей.
В результате авиакатастрофы погибли глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович.