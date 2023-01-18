Укравших кабель с автобана на 2 млн рублей задержали в Хабаровском крае

Подозреваемых в краже кабеля с платной автодороги «Обход Хабаровска» в сентябре 2022 года арестовали в Хабаровском крае, сообщили в региональном управлении МВД.

Представитель строительной компании сообщил о краже в сентябре 2022 года, по его словам, украли свыше 600 метров медного кабеля стоимостью около 1 млн рублей, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Позже были задержаны подозреваемые, ранее судимые безработные жители Хабаровска 30 и 39 лет.

Общий ущерб от шести эпизодов противоправной деятельности подозреваемых превысил 2 млн рублей. Они сообщили правоохранителям, что с июля по сентябрь 2022 года крали с будущего автобана «Обход Хабаровска» провод.

Их заключили под стражу.

Отмечается, что мужчины крали кабель, проложенный вдоль дороги по путепроводу и в канализационных шахтах. Позже они сдавали все это в металлолом. Им грозит до шести лет заключения.

Тестовое бесплатное движение по скоростной трассе «Обход Хабаровска» открывали на два месяца в июле 2022 года. Ее построили в условиях концессии с привлечением внебюджетных инвестиций.