В Совфеде предложили использовать зеркальные правила выдачи виз иностранцам

Сенатор Андрей Клишас в ответ на дискриминацию предложил ввести зеркальные правила выдачи виз иностранцам

Для защиты россиян от открытой дискриминации нужно ввести зеркальные правила выдачи российских виз иностранцам, даже если они будут невыполнимы, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас.

В своем Telegram-канале он отметил, что, по информации МИД, европейские страны выдвигают невыполнимые требования для россиян для получения визы. Сенатор предлагает ввести ответные меры на такое проявление дискриминации к россиянам.

По мнению Клишаса, такая политика стран Запада проводится достаточно давно, однако до сих пор не становится понятным, какие меры Москва готова принять в качестве ответа по отношению к этим странам.

Сенатор добавил, что настало время вводить невыполнимый перечень требований для получения гражданами ЕС визы.

«От слов и бесплодных сожалений нужно переходить в этой сфере к жестким ответным действиям», – подчеркнул он.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с МИД, МВД и ФСБ подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранных граждан без соблюдения принципа взаимности.

В начале июля Евросоюз разорвал соглашение об облегченном визовом режиме с РФ. При этом республики Прибалтики и Польша договорились вообще не пускать к себе россиян с шенгенскими визами (за рядом исключений).

Ожидалось, что Россия ответит «зеркально», но глава государства выступил против этого.