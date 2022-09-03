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Газпром продолжил подавать газ в Европу через станцию «Суджа»
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Газпром подает газ для европейских стран через Украину в объеме 4,7 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка на «Сохрановку» отклонена, сообщил представитель Газпрома.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 42,7 млн куб. м на 3 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – передает ТАСС его слова.
2 сентября объем прокачки составил 41,3 млн куб. м. В Киеве заявляли, что транзит газа через территорию Украины 3 сентября может составить около 42,4 млн куб. м.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Миллер: Siemens не сможет регулярно ремонтировать турбины «Северного потока»
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Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
Он отметил, что Запад попал в свою же «санкционную ловушку».
«Компания Siemens на сегодняшний день практически не имеет никакой возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты наших газоперекачивающих агрегатов. Компании Siemens просто-напросто эти работы проводить негде», – сказал Миллер в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В соответствии с соглашением с Siemens Energy Газпром должен был сам забрать турбину после ее ремонта в Канаде, но канадские санкции не позволили это сделать. Siemens взяла на себя доставку, но при этом документацию оставили без изменений. В Газпроме заявили, что поставка двигателя 073 на КС «Портовая» для проекта «Северный поток» со стороны Siemens в настоящий момент невозможна из-за санкций Канады, ЕС и Британии.
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Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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Глава Газпрома объявил о выплате рекордных дивидендов
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Результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными, заявил глава компании Алексей Миллер на совещании, посвященном дню работников нефтяной и газовой промышленности.
«И вы знаете, что вчера состоялся совет директоров, который принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров по рассмотрению вопроса выплаты промежуточных дивидендов за 2022 год. Итоги работы за первое полугодие очень-очень-очень хорошие, и дивиденды будут выплачены рекордные», – цитирует его ТАСС.
Также Миллер рассказал, что «одновременно с той работой, которую мы ведем на внутреннем рынке, мы с вами последовательно наращиваем поставки по газопроводу «Сила Сибири» в Китай. И в этом году несколько раз обновляли рекорд суточных поставок газа, сверх контрактных обязательств по суточным контрактным количествам. Прирост объема поставок газа на китайский рынок за восемь месяцев 2022 года по сравнению с 2021 годом вырос на 60%», сообщает РИА «Новости».
«Энергетическая политика зарубежных регуляторов привела к снижению мирового спроса на газ. За восемь месяцев этого года мировой спрос на газ сократился на 40 млрд кубометров. Но давайте посмотрим, где это произошло. 29 млрд, или почти что 30 млрд кубометров газа – это снижение, которое дали 27 стран Европейского союза. Это 73% снижения мирового спроса. А вместе с Великобританией – 85%», – заключил он.
Рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.
«Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», – цитирует заявление «Интерфакс».
Вся коалиция будет определять потолок цен, он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. Планируется запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.
В заявлении сказано, что главы минфинов стран «семерки» призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.
Минфин Японии заявил, что ограничение цен на российскую нефть направлено на предотвращение резкого роста цен на энергоносители и сдерживание роста инфляции.
Американское министерство финансов считает, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам России и снизит инфляцию в США.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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Тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа
Тринадцать государств-членов Евросоюза в настоящее время полностью или частично отрезаны от поставок российского газа, сказала заместитель главы директората Еврокомиссии по энергетике в профильном комитете Европарламента Метильда Версдорфер на слушаниях в Комитете Европарламента по энергетике.
«Тринадцать стран частично или полностью отрезаны от российского газа», – передает РИА «Новости» слова Версдорфер.
По ее словам, риск перебоев в поставках «очень сильный и даже становится сильнее».
Ранее Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Новак: За введение потолка цен на нефть из России заплатят потребители ЕС и США
Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – цитирует ТАСС Новака.
При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти. «[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», – добавил он.
Новак отметил, что за данную меру заплатят те европейские и американские потребители, которые в настоящее время уже платят высокие цены за энергоресурсы.
«Это полностью разрушит рынок», – подчеркнул вице-премьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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Германия не захотела отказываться от импорта газа из России
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Германия не планирует отказываться от импорта газа из России, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, призвав «не усложнять себе жизнь».
Шольца спросили, почему Германия «просто не закроет «русский кран». Он ответил, что ЕС «не ввел санкции на импорт газа, прежде всего из-за западноевропейских стран, не в первую очередь из-за Германии». По его словам, «другие не могут так быстро найти для себя альтернативу», передает РИА «Новости».
Как заявил Шольц, Германия своевременно приняла решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ. В результате страна может «преодолеть» сложившуюся ситуацию с газоснабжением, но «это будет сложнее сделать» при отказе «от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает» из России.
«Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», – сказал он. По его словам, Германия должна расширять инфраструктуру для импорта, чтобы не быть зависимой, требуются трубопроводы из южной Европы. Так, «было бы гораздо проще, если бы был трубопровод, от которого многие годы отказывались», сказал Шольц, имея в виду трубопровод через Францию. Он рассчитывает, что такой трубопровод «будет».
«И тогда мы увидим изменения, если страны Южной Европы найдут новые источники (импорта газа) – из Африки, ближней Азии, откуда они могут получить газ, без участия России, это поддержит и мировой рынок, и нас», – сказал канцлер.
Напомним, Португалия не договорилась с Францией о новом газопроводе. Глава правительства Португалии Антониу Кошта заявил, что газопровод, который соединит Португалию с Центральной Европой, могут построить в обход Франции.
Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек заявил, что Берлин не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом. Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Миллер объяснил причины работы «Северного потока» на пятую часть мощности
Санкции, введенные против России, мешают нарастить мощность «Северного потока», западные страны устроили себе «санкционную запутанность», сообщил глава Газпрома Алексей Миллер в эфире «России 1».
«Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому – антироссийские санкции. Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность», – цитирует Миллера РИА «Новости».
Также в среду Миллер заявил, что Siemens сейчас не может регулярно ремонтировать агрегаты для «Северного потока», ей просто негде это делать.
Напомним, сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций возникли проблемы с турбинами Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток».
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В Германии заявили, что не рассчитывают на поставки российского газа зимой
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Германия не может рассчитывать на поставки газа по «Северному потоку» в зимний период и не ведет прямых переговоров с Газпромом, заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.
«Нам не следует рассчитывать на поступление газа по трубопроводу «Северный поток –1» зимой. <…> Я полагаю, что мы никоим образом не можем полагаться ни на Россию, ни на Газпром, остальное является чистой спекуляцией», – цитирует ТАСС Хабека.
По его словам, в настоящее время не ведутся прямые переговоры с Газпромом.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Еврокомиссия обиделась на «цинизм» России
Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер утверждает, что Газпром решил прекратить поставки газа по «Северному потоку» под надуманным предлогом.
Как сказал Мамер, заявление Газпрома «является подтверждением его ненадежности как поставщика». Кроме того, сложившуюся ситуацию он считает «подтверждением цинизма России, которая предпочитает жечь газ в факелах», а не исполнять «контрактные обязательства», передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
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Ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока», следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.
Сообщается, что к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п.п., передают «Ведомости».
При этом отмечается, что в целом Германия может поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п.п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET* и EWE.
По данным ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п.п. за 31 августа.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Глава Газпрома спрогнозировал рост цен на газ в Европе до 4 тыс. долларов
Цена газа в Европе в пике осенне-зимнего максимума может превышать 4 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров, сообщил глава Газпрома Алексей Миллер.
«И что мы сегодня с вами видим? Мы с вами видим в буквальном смысле слова «ценовое ралли». «Ценовое ралли» на газовых торговых площадках, на газовых хабах. Цена газа регулярно превышает уровень три тысячи долларов за 1 тыс. кубометров. Мы с вами в Газпроме сделали ценовые прогнозы на предстоящую зиму. И вы знаете, по консервативной оценке, при сохранении тех тенденций, которые есть на сегодняшний день на рынке, цена в пике осенне-зимнего максимума может превышать и четыре тысячи долларов за тысячу кубометров», – передает ТАСС его слова.
Миллер заметил, что в последние дни включился и азиатский сезонный фактор борьбы за СПГ с европейским рынком.
По словам главы российского газового холдинга, изменение всей мировой энергетической системы связано с фундаментально ошибочными решениями зарубежных, западных регуляторов и с санкционной политикой.
Так, в первую очередь он связал это с попытками отказываться от традиционной энергетики, отказываться от системы долгосрочных контрактов на поставки газа на рынки. «И как итог – это удар по надежности и стабильности поставок газа. Обращаю ваше внимание, что все эти ошибочные решения принимались под колоссальным давлением сторонников так называемой ускоренной декарбонизации, – подчеркнул Миллер.
Кроме того, по мнению главы Газпрома, экологическая повестка ЕС на сегодняшний день фактически просто-напросто отправлена в корзину.
«Мы видим, как резко в Европе растет потребление угля, потребление мазута. Что еще любопытно – ажиотажный спрос на дрова. Все решили запасаться дровами. И про экологическую повестку уже никто не вспоминает. Все думают, как пройти предстоящую зиму», – заключил Миллер.
В среду глава корпорации сообщил, что результаты работы Газпрома за первое полугодие «очень-очень-очень хорошие», благодаря чему дивиденды будут рекордными.
Напомним, рекордный рост цен на газ в Европе связывали с временной приостановкой поставок по «Северному потоку» на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Между тем Газпром не исключил, что цены на газ в Европе предстоящей зимой могут превысить рекордные 4000 долларов за 1 тыс. кубометров.
В Молдавии решили покупать электричество на Украине вместо Приднестровья
В случае прекращения поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, Кишинев намерен закупать электроэнергию у Украины, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в эфире кишиневского телеканала Prime.
«Мы рассматриваем разные сценарий возможных рисков в энергетическом секторе. Если Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра, мы готовы закупать электричество у Украины. В полном объеме, то есть 100%. Такая договоренность с Киевом у нас есть», – цитирует РИА «Новости» Спыну.
Говоря о поставках газа в зимний период, вице-премьер отметил, что Молдавия в этом плане сильнее уязвима перед кризисом, так как нет договоренностей с Газпромом.
«К сожалению, беседа, которую я провел на днях с главой Газпрома Алексеем Миллером, не все прояснила. Он обозначил сентябрьские объемы. У нас не будет проблем с поставками в сентябре. А что касается дальнейших месяцев, я надеюсь продолжить этот диалог и иметь больше ясности в ближайшие недели», – отметил он.
Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (принадлежит российской «Интер РАО») по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% – у украинского «Энергоатома» по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.
На прошлой неделе Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила госпредприятию «Энергоком» закупать электроэнергию за рубежом без проведения тендера.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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Венгрия договорилась с Газпромом о поставке дополнительных объемов газа
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что подписан договор с Газпромом, согласно которому с 1 сентября страна будет получать дополнительно 5,8 млн кубометров газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.
«В августе максимальное количестве дополнительных поставок достигало 2,6 млн кубометров в день. Сейчас удалось подписать договор, по которому с 1 сентября через южное направление, то есть через Сербию, сверх установленных контрактов максимальное количество газа, поставляемого ежедневно в Венгрию, составит 5,8 млн кубометров», – передает РИА «Новости» слова венгерского политика.
Он добавил, что «энергообеспечение Венгрии физически невозможно без российского газа». Сейчас контрактный объем соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки.
Ранее глава МИД Венгрии заявил о скором крахе энергетической политики ЕС.
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