Газпром продолжил подавать газ в Европу через станцию «Суджа»

Газпром подает газ для европейских стран через Украину в объеме 4,7 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявка на «Сохрановку» отклонена, сообщил представитель Газпрома.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», - 42,7 млн куб. м на 3 сентября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», – передает ТАСС его слова.

2 сентября объем прокачки составил 41,3 млн куб. м. В Киеве заявляли, что транзит газа через территорию Украины 3 сентября может составить около 42,4 млн куб. м.

Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.