Политолог объяснил выбор жителей Донбасса и Новороссии на референдуме о присоединении к РФ

Голосование жителей Донбасса, Запорожской и Луганской областей еще не завершилось, однако уже сейчас ни у кого, включая наших противников, нет никаких сомнений в их результатах. Народ Донбасса и освобожденных территорий выберет свое будущее – быть с Россией, заявил газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Он отметил, что данные социологии являются убедительным свидетельством подавляющей поддержки жителями Донбасса и освобожденных Россией территорий как решения о проведении референдумов, так и выбора в пользу российского будущего.

«И Донбасс, и Новороссия – это русская земля. На протяжении многих столетий она осваивалась переселенцами из России. Здесь жили и живут представители разных народов. Но языком общения всегда был русский язык, в культурном отношении Донбасс и Новороссия всегда идентифицировали себя в качестве части Большой России. В 1991 году народ Донбасса и Новороссии проголосовал за сохранение единой страны», – сказал Шаповалов.

«Нарушение прав русскоязычного населения, дискриминация по языковому и национальному признакам, этнические чистки, репрессии против жителей Донбасса и Новороссии – вот то, что получило население региона от Украины. Варварские атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру Донбасса и освобожденных территорий, теракты и диверсии против тех, кто поддерживает Россию», – добавил эксперт.

От России, отметил Шаповалов, народ Донбасса и освобожденных территорий получил поддержку как от государственных властей, так и от общественных организаций и простых граждан.

«Там, где появляется Россия, устанавливается порядок, начинается созидание мирной жизни, восстановление предприятий, инфраструктуры и жилого фонда. Миллионы россиян оказывают гуманитарную помощь, поддерживают всеми силами своих соотечественников. В этих условиях выбор очевиден», – заключил он.

Напомним, 23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о присоединении к России. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент России Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Референдумы в Херсонской и Запорожской областях уже признали состоявшимися.