Зеленский похвастался «дипломатической мобилизацией» стран для поддержки Киева

Происходит дипломатическая мобилизация всего международного сообщества для поддержки Украины, утверждает украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что Украину поддерживают не только ее «традиционные партнеры и те, кто открыто поддержал после 24 февраля». «Нас поддерживают сейчас почти все», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский считает, что проведение частичной мобилизации в России и организация референдумов по вопросу о вхождении в состав России ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей мешает переговорам между Киевом и Москвой.

Напомним, Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области с 23 по 27 сентября проведут референдумы о присоединении к России. Глава российского государства Владимир Путин объявил частичную мобилизацию и поддержал проведение референдумов не только в республиках Донбасса, но и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что добиться изоляции России практически невозможно. Глава военного ведомства отмечал, что друзья нашей страны остались друзьями, несмотря на санкционное давление, которое оказывается западными странами на Россию.

Даже в тех странах, власти которых поддерживают Украину, признают, что эта поддержка не повсеместна. Так, в Польше признали поддержку России половиной человечества. Большинство жителей Словакии пожелали победы России над Украиной. СМИ сообщали о росте уровня поддержки Путина в Германии и Австрии.