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Приморского депутата приговорили за растление ребенка
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Во Владивостоке приговорил к 13 годам колонии строгого режима приморского депутата Артема Самсонова по делу о растлении ребенка: его признали виновным в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, сообщили в СУ СК по Приморскому краю.
«Следствием и судом установлено, что в один из дней в период времени с 1 июня по 31 июля 2018 года подсудимый во время пляжного отдыха, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним сыном своего знакомого демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Самсонов обвинялся по статье «иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Ранее депутат Артем Самсонов объявлял голодовку, заявив, что не признает вину и считает, что его оклеветали.
Михалков разъяснил разницу между «госпожой Галкиной» и «великими умами»
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Кинорежиссер и телеведущий Никита Михалков ответил певице Алле Пугачевой, которая сравнила себя с героиней его фильма «Раба любви» (1975) Ольгой Вознесенской.
В авторской программе «Бесогон», опубликованной на платформе «Смотрим», Михалков отреагировал на публикацию Аллы Пугачевой в его адрес. Вступившись за мужа, юмориста Максима Галкина, признанного в России иноагентом, певица опубликовала отрывок из михалковской «Рабы любви», написав: «Прекрасный фильм, прекрасный режиссер. Куда же исчез прекрасный человек Никита Сергеевич Михалков...»
«Вот и супруга господина Галкина вернулась в Россию. Во-первых, я ни слова никогда не говорил про нее дурного. Во-вторых: почему она использовала фрагмент из моего фильма «Раба любви»? Героиня Ольга Вознесенская в трамвае, который несется без водителя, догоняемый охранкой, говорит слова: «Вы звери, вы звери... вы будете прокляты своей страной...» Почему госпожа Галкина вставляет этот отрывок, видимо, отождествляя себя с этой героиней? Сравнение себя, госпожой Галкиной, с Ольгой Вознесенской – пошлое и ошибочное. Ольгу Вознесенскую преследует охранка за то, что она помогала террористам. А кто преследовал госпожу Галкину? Те, о ком мы говорим – их никто не изгонял», – отметил режиссер.
Михалков напомнил, что беглецы-артисты «самоизгнались – они уехали сами». «И пытаться сравнить себя с теми, кто был изгнан в 20-е годы – великими умами и талантами, которые не согласились с властью... Сравнивать себя с ними – это пошло, это несправедливо, потому что те ехали от смерти, от тюрьмы. А эти уезжали для того, чтобы сохранить свои счета, свою недвижимость», – подчеркнул режиссер.
Накануне Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.
Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью, и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.
Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать. При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.
В Калининграде предсказали проблемы из-за открытия Польшей судоходного канала
Власти Калининградской области опасаются, что открытие Польшей судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу может нанести вред экологии Калининградского залива, сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
«Мы очень переживаем за экологию Калининградского залива. Экологические организации не раз отмечали, что последствия строительства канала непредсказуемы, однако польская сторона продолжила его строительство», – передает РИА «Новости» слова Лыскова.
Отмечается, что Польша не имела оснований для строительства нового канала. По его словам, «это решение исключительно политическое».
Польские власти ранее заявляли, что канал, пересекающий Балтийскую косу, строится в соответствии с экологическими нормами и законодательством Евросоюза.
Он был открыт 17 сентября, соединяет канал портовый город Эльблонг с Балтийским морем и проходит в непосредственной близости от Балтийского городского округа Калининградской области.
Балтийская (Вислинская) коса – узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы – 65 км (35 из них принадлежат РФ).
NYT: Российская армия уничтожает американские гаубицы на Украине иранскими дронами
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Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции на Украине все чаще применяют новое, «пугающе эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства, пишет The New York Times со ссылкой на офицеров ВСУ.
Украинский военный чиновник, на которого ссылается NYT, сообщил, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября. При этом издание указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА.
Издание отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
Шеслер прокомментировала данные о бегстве главы Николаевщины в Одессу
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«Обстановка в Николаеве тяжелая как в гуманитарном, так и в военном плане. Идут репрессии. Однако напряженность еще не достигла того градуса, чтобы власти бежали оттуда. Не стоит выдавать желаемое за действительное», – сказала газете ВЗГЛЯД правозащитница Лариса Шеслер. Ранее подпольщики заявили о якобы бегстве главы Николаевской обладминистрации Виталия Кима в Одессу на фоне растущего масштаба репрессий в городе.
«На мой взгляд, информация о том, что Ким убежал из Николаева, не совсем корректна. Да, он может находиться сейчас в Одессе, но не нужно выдавать желаемое за действительное. Пока военная ситуация в Николаевской области не настолько плохая для ВСУ, чтобы он, а также мэр Николаева Александр Сенкевич, удирали из города», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«При этом город находится в тяжелом положении. Огромные проблемы с водой, совершенно непонятно, как будет проходить отопительный сезон. Совсем недавно Ким призвал уезжать из Николаева мирных жителей, кроме тех, кто помогает военным или имеет работу. Подавляющее большинство горожан, то есть порядка 80%, потеряли работу. Это огромная проблема. Кроме того, в городе большие проблемы с подвозом питьевой воды и гуманитарной помощью. Люди действительно голодают», – отметила правозащитница.
«Из-за того, что в городе сосредоточено большое количество военных объектов, стянуты различные воинские соединения, дислоцируются HIMARS, Николаев подвергается регулярным ракетным ударам. Поэтому для мирного населения оставаться в городе становится все опаснее», – добавила она.
«Вместе с тем непонятно куда уезжать. Николаевцев нигде не ждут, ни в других областях Украины, ни в Европе, а в Россию они выехать не могут. Помощь беженцам сейчас везде сокращают и люди находятся просто в безвыходном положении», – подчеркнула собеседница.
«В то же время Николаев уже несколько месяцев считается одним из крупнейших центров репрессий против пророссийского населения. Это русский город, там многие люди поддерживают Россию, ждут прихода России, но они вынуждены скрывать свои взгляды. Настроения горожан вызывают озлобленность у украинских спецслужб, руководства города и области, а также у военных, которые там размещаются», – полагает Шеслер.
«Акции по устрашению населения и подавлению инакомыслия рекламировали и местные власти, включая Кима. Действительно, обычных людей останавливают на улицах, просматривают телефоны, многие из них попадают в застенки», – рассказала эксперт.
«Я лично знаю двух пожилых женщин, которым больше 70 лет, и которые находятся под уголовным преследованием за свои взгляды, которые они высказывали 10 лет назад. Против них возбуждены уголовные дела, хотя совершенно понятно, что эти женщины никакой угрозы для существующего режима не представляют», – добавила она.
Ранее николаевские подпольщики заявили, что глава областной администрации Виталий Ким сбежал в Одессу, видимо, из-за российских ударов по позициям украинских войск в регионе.
Активисты сообщили, что «Кима сейчас нет в Николаеве, он уехал в Одессу». «Видимо, боится прилетов по местам, где он употребляет кокс и бухает», – заявили они. Подпольщики подготовили листовки с фотографией Кима и надписью на английском языке «Wanted» («Разыскивается»), которые собираются «развешивать по всему городу». Свое последнее видеообращение из Николаева Ким опубликовал в Telegram-канале 11 сентября, с тех пор в канале видеоролики он не выкладывал.
Активист подполья рассказал, что украинские власти устроили в Николаеве фильтрационные мероприятия, на улицах останавливают людей и проверяют их мобильные телефоны и другую технику на предмет возможных связей с Россией. Он призвал горожан придерживаться правил безопасности, чтобы не дать повода для задержания, поскольку «любые фильтрационные без поимок не обойдутся», передает РИА «Новости».
Напомним, по данным Минобороны, авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки около 180 целей ВСУ, в том числе пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в Николаевской области. Высокоточными ударами ВКС России в районе города Николаева поражены пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.
Ранее в Николаеве для жителей ввели карточки на получение бесплатного хлеба. Об этом сообщила координатор продовольственной программы ООН в Николаевской области Наталия Горбенко в эфире украинского национального телемарафона.
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Стала известна одна из причин требования ликвидации «Сохнута»
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Одной из причин требования Минюста о ликвидации еврейского агентства «Сохнут» стало нарушение организацией закона о персональных данных, сообщил на заседании Басманного суда, где рассматривается соответствующий административный иск, представитель организации Андрей Гришаев.
«Одним из оснований требования Минюста о ликвидации, как следует из документов, является нарушение закона о персональных данных. В частности, в материалах искового заявления есть справка УФСБ по Саратовской области о том, что отделения «Сохнут» используют нелицензированную информационную систему в своих отделениях в Саратове и Новосибирске», – передает ТАСС слова Гришаева во время выступления в суде. По его словам, организация обратилась за независимым аудитом в IT-компанию «Айдеко», чтобы понять, какие именно нарушения закона о персональных данных допущены и как устранить их.
«Еще одной причиной требования о ликвидации стали нарушения в уставных документах: отсутствие наименования в ЕГРЮЛ на английском языке, неточности в сведениях о юридическом адресе «Сохнут» в Москве и некоторые другие», – отметил Гришаев. Он добавил, что ответчик уже занимается вопросом устранения этих нарушений и заявил ходатайство об отложении заседания для того, чтобы успеть их устранить
В июле стало известно, что в Бассманный суд Москвы поступил иск от Минюста РФ с требованием ликвидировать агентство «Сохнут», имеющее в России статус автономной некоммерческой организации.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил в связи с этим, что еврейское государство дорожит связями с Россией и готово вести диалог по поводу юридических аспектов деятельности «Сохнут» на российской территории. При этом премьер подчеркнул, что ликвидация агентства имела бы серьезные последствия для отношений между двумя странами.
В Кремле призывали не проецировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» на весь комплекс отношений Тель-Авива и Москвы.
28 июля Басманный суд провел подготовительную беседу перед рассмотрением иска по существу. По ее итогам была назначена дата следующего заседания – 19 августа.
«Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.
Эксперт оценил данные об использовании Россией в Донбассе иранских дронов
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«Запад преследует сразу несколько целей, делая вбросы о сотрудничестве между Россией и Ираном по беспилотникам. Но подобные аппараты действительно могли бы временно решить проблему нехватки БПЛА», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, комментируя сообщения западной прессы об использовании Россией иранских «дронов-камикадзе» Shahed-136 в рамках спецоперации на Украине.
«Достоверной информации о том, что мы используем подобные беспилотники – нет. Нельзя исключать возможность того, что сообщения западной прессы могут быть просто дезинформацией», – сказал эксперт по БПЛА Денис Федутинов.
Эксперт отметил, что сфабриковать «доказательства» российско-иранского сотрудничества довольно просто. «Фрагментов таких беспилотных аппаратов заинтересованные стороны могли с запасом набрать в регионах их применения. Например, в Саудовской Аравии, или Йемене, где они использовались местными хуситами», – пояснил он.
Мотивов таких действий может быть несколько. «Во-первых, это могло бы послужить основанием для подкрепления доверия к американским источникам, которыми изначально в публичное поле была вброшена информация относительно возможности сотрудничества России и Ирана в сфере беспилотной техники», – заметил собеседник.
«Во-вторых, Запад может воспользоваться этим информационным поводом, чтобы обосновать не только продолжение, но и увеличение поставок вооружений Украине. Причем увеличения как количественного, так и качественного», – продолжил эксперт.
«В-третьих, это имеет медийный эффект. В СМИ начнут раскручивать историю о возможном масштабном военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Подаваться же это будет максимально негативно», – перечислил Федутинов.
«Если же допустить, что использование сделанных в Иране систем БЛА действительно имеет место на Украине, – продолжает собеседник, – то это может иметь несколько объяснений. В ходе боевых действий неизбежно выбывание из строя имеющихся у России БЛА. Принимая во внимание трудности с быстрым восполнением потерь, актуальной становится задача по поиску альтернативных путей решения проблемы».
«Импорт из Ирана или из какой-либо иной страны, имеющей необходимые российским военным системы и выражающей готовность их поставлять, является одним из возможных решений задачи. Подчеркну, решений временных, не направленных на замещение отечественных образцов, а вызванных необходимостью недопущения дефицита техники», – рассуждает эксперт.
Ситуация усложняется тем, что у России нет аналогов иранских «беспилотников-камикадзе» Shahed-136. «Основным разработчиком и производителем систем барражирующих боеприпасов в России является входящая в состав Группы «Калашников» компания ZALA Aero. Разработанные ею системы семейства «Ланцет» довольно неплохо зарекомендовали себя еще в Сирии, и, судя по всему, не менее эффективно используются на Украине. Однако они относятся к аппаратам существенно меньшей размерности, чем иранские Shahed-136», – заключил Федутинов.
Ранее издание The New York Times сообщило, что ВС России якобы используют «новое, пугающее эффективное оружие» – ударные беспилотники иранского производства. Так, украинский военный чиновник сообщил NYT, что обломки ударного беспилотника Shahed-136 были обнаружены на земле после начала так называемого контрнаступления ВСУ на северо-востоке в начале сентября.
При этом газета указывает, что Россия и Иран не признают заключение сделки по этим БПЛА. Издание также отмечает, что иранские «дроны-камикадзе» являются «мощным оружием». «Он взрывается при ударе, неся боеголовку весом около 80 фунтов (около 37 кг – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в статье.
Автор публикации отмечает, что возможное применение беспилотника на Украине стало бы первым случаем использования Shahed-136 за пределами Ближнего Востока.
Как утверждает официальный представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон, Иран якобы продал России два типа беспилотных летательных аппаратов. По ее словам, они были переданы российской стороне на аэродроме в Иране в августе.
Хотя Уотсон утверждает, что Россия прибегла к закупкам у «ненадежной страны» и что, по данным разведки США, на поле боя у иранских дронов якобы отмечались «многочисленные сбои», The New York Times отмечает, что Shahed-136 «пугают» украинских военнослужащих.
Так, полковник вооруженных сил Украины Родион Кулагин, командующий артиллерийскими операциями на Харьковском направлении, заявил NYT, что во время своего применения на Украине иранский беспилотник уничтожил поставленную американцами гаубицу M777. По его словам, полдюжины ударов уничтожили гаубицы и бронетехнику, убив четырех солдат и ранив 16.
По словам полковника Кулагина, беспилотники Shahed-136 пока были развернуты только на северо-востоке Украины. Он утверждает, что ВС России в настоящее время испытывают иранские дроны.
Украинский офицер Владимир Данченко, слова которого также приводит американское издание, заявляет, что был свидетелем атаки иранского дрона по самоходной гаубице. Он рассказал, что беспилотник пронесся мимо и уничтожил оружие. «Это было не похоже на артиллерию, которая била по нам раньше. Я никогда раньше не встречал ничего подобного», – сказал офицер ВСУ.
Ранее официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Иран, как уверены в Вашингтоне, якобы отправил в Россию первую партию беспилотных летательных аппаратов. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило санкции против Ирана за якобы имевшие место поставки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Россию.
При этом российские власти называют слухи о поставках Ираном ударных беспилотников вбросами.
Постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности международной организации призвал представителей США и Британии привести доказательства в пользу своих утверждений о том, что Россия якобы закупает вооружения у Ирана и КНДР. Представители Вашингтона и Лондона промолчали, не найдя ответа.
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В Евросоюзе резко подорожал хлеб
Хлеб в ЕС еще никогда не стоил так дорого, как осенью 2022 года, в среднем в августе рост составил 18% по сравнению с прошлым годом, сообщили в европейском статистическом агентстве Евростат.
Максимальное подорожание зафиксировали в Венгрии – 60%, передает РИА «Новости».
Сообщается, что рост цены на хлеб в ЕС превысил инфляцию, которая в августе поднялась до 10%.
Меньше всего повышение стоимости ощутили во Франции – там оно составило 10%, в Бельгии – 13%.
В Евросате инфляцию объясняют ситуацией на Украине, кризисом с украинским зерном, а также энергетическим кризисом.
Ранее депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт заявила, что санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь.
В Германии резко раскритиковали планы Турции стать членом ШОС
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Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не должно остаться без последствий, заявил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин.
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», – приводит его слова Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на интервью политика газете Die Welt.
Триттин отметил, что исключить из НАТО ни одну страну невозможно, а потому призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».
«НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос», – добавил он.
При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС – лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что «Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию», а также «бурит [нефтяные скважины] в экономической зоне Греции».
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил «зеленый» политик. По его мнению, ответом на все это должна стать «крепкая политика в отношении Турции».
В свою очередь спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с «Зелеными» и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид также раскритиковал намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС. «С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей – тяжкая политическая ошибка для будущего Турции», – считает он.
17 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
США признали биологические исследования на Украине на малоимущих и пациентах психбольниц
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Соединенные Штаты признали факт вывоза образцов патогенных штаммов и биоматериалов граждан с Украины, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Крайне неубедительно выглядели объяснения США и Украины относительно вывоза штаммов и биоматериалов украинских граждан и соблюдения этических норм при проведении исследований на военнослужащих, малообеспеченных гражданах, а также на одной из наиболее незащищенных категорий населения – пациентах психиатрических больниц», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Как сообщил Кириллов, при обсуждении этого вопроса американская делегация признала подобные факты, «отметив при этом, что передача образцов патогенных биоматериалов в США «была нечастой».
По словам Кириллова, ни у одной из делегаций не возникло сомнений в подлинности представленных Россией документов, в том числе в части накопления патогенных материалов в украинских лабораториях. Кроме того, Россия представила доказательства, что США наращивают военно-биологический потенциал, строя лаборатории у чужих границ и собирая штаммы особо опасных микроорганизмов.
Также в Минобороны отметили, что Киев и Вашингтон не доказали, что их сотрудничество улучшило санитарную обстановку на Украине, более того, она ухудшается 15 лет подряд. Кириллов отметил, что из-за давления США в заседании по Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия в Женеве участвовало только 89 стран из 184.
«Россия выдвинула инициативы по укреплению конвенции о запрете биооружия: механизм проверки, научный комитет и отчетность о зарубежной биодеятельности. Российские выступления заставили многие государства задуматься о рисках, которые несет взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере», – отмечается в сообщении Минобороны.
С 5 по 9 сентября в Женеве состоялось совещание государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, которое было инициировано Россией в связи с нарушением США и Украиной статей I и IV конвенции.
Ранее комиссия ученых журнала Lancet не исключила лабораторного происхождения COVID.
В Пентагоне заявили, что за 20 лет США в мирных целях оказали поддержку 46 гражданским лабораториям, учреждениям здравоохранения и центрам диагностики заболеваний на Украине.
Напомним, Следственный комитет России решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
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Адвокат назвал возможный срок для написавшего сотни ложных сообщений о терактах школьника
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18-летнему школьнику, который год назад отправил по электронной почте более 200 ложных сообщений о минировании различных зданий, скорее всего, не удастся избежать лишения свободы, поскольку эпизодов слишком много, а ущерб от них превышает один миллион рублей, сказал газете ВЗГЛЯД адвокат Максим Калинов.
В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего школьника, который в 2021 году послал 218 ложных сообщений о терактах в различные учреждения 33 городов России, передает Газета.ру. Юноша использовал фейковые аккаунты родителей одноклассников, которые его обижали, а также скрывал свой IP-адрес с помощью специальной программы, из-за чего его некоторое время не удавалось вычислить. На момент совершения преступления ему было 17 лет.
«Действия сообщавшего неоднократно об актах терроризма будут квалифицировать по статье 207 ч. 3 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры) по количеству эпизодов. Согласно данной статье, за каждый эпизод ему светит наказание от 3 до 5 лет лишения свободы либо штраф от 500 до 700 тысяч рублей», – говорит Калинов.
Кроме того, он отмечает, что поскольку ущерб от незаконных действий школьника составил 2 млн 668 тыс. рублей, юноше вряд ли удастся получить условный срок, так как крупным ущербом по данной статье является ущерб более одного миллиона рублей.
«Ему на момент преступления было 17 лет, а значит его несовершеннолетие будет являться смягчающим обстоятельством наряду с другими возможными смягчающими обстоятельствами (положительные характеристики, первое преступление). Таким образом, на мой взгляд, окончательное наказание ему будет варьироваться в виде реального лишения свободы порядка пяти лет, учитывая количество эпизодов и общественный резонанс», – считает адвокат.
Однако если молодой человек или его родители смогут компенсировать ущерб в размере более 2 млн рублей, то эксперт не исключает, что ему все-таки может быть назначен условный срок. Также к административной ответственности могут быть привлечены родители школьника за невыполнение своих родительских обязанностей. В таком случае им грозит штраф до 5000 тыс. рублей.
В конце июля в Москве с Останкинской телебашни эвакуировали более 200 человек после того, как в экстренные службы поступил анонимный звонок, сообщающий об угрозе взрыва в здании.
Снарядом ВСУ на транспортной остановке в Донецке убиты не менее 13 человек
На площади Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрелов украинских войск погибли минимум 13 человек, сообщил руководитель городской администрации Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, в результате карательного обстрела на пл. Бакинских Комиссаров в Куйбышевском районе 13 погибших мирных граждан. Количество раненых уточняется», – передает его слова «Донецкое агентство новостей».
По предварительным данным, среди погибших двое детей.
Очевидцы сообщают, что снаряд попал в остановку общественного транспорта.
Накануне сообщалось, что в результате украинского обстрела территории ДНР погибли пять мирных жителей, еще 15 человек пострадали.
В московском Институте органической химии произошел взрыв
Колба с реагентами взорвалась в кабинете Института органической химии в Москве, есть пострадавшие, сообщили в экстренных службах.
«В Институте органической химии на Ленинском проспекте произошел взрыв колбы с реагентами. Есть пострадавшие», – приводит слова источника ТАСС.
На месте ЧП уже работают спасатели, медики осматривают пострадавших. Устанавливается, что за вещество было в колбе.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва на Васильевском острове в Санкт-Петербурге пострадал 17-летний студент первого курса химического факультета технологического университета.
Канаде заявлен протест из-за нападения на российское посольство
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Посол Канады в Москве Элисон Ле Клэр была вызвана в российский МИД, ей заявлен решительный протест после того, как неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в российское посольство в Оттаве, а демонстранты блокировали вход в консульский отдел, сообщили в российском ведомстве.
«19 сентября вызванной в МИД России послу Канады в Москве Ле Клэр был заявлен решительный протест по поводу преступных действий неустановленного лица, бросившего бутылку с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Оттаве, а также блокирования агрессивно настроенными демонстрантами при попустительстве прибывшего наряда полиции служебного входа в консульский отдел роспосольства», – говорится в сообщении на сайте МИД.
Москва потребовала незамедлительного принятия мер по обеспечению надлежащей охраны российских загранучреждений, а также сотрудников и членов их семей в соответствии с обязательствами канадской стороны по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
Ранее в МИД России заявили, что в странах Запада нарушения прав россиян стали массовыми, затронув как обычных граждан России, так и российских дипломатов.
В ЛНР рассказали о подготовке к возможному наступлению ВСУ
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«Мы укрепили линию обороны со стороны Харьковской области. И в случае атаки ВСУ противнику будет дан жесткий отпор», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя развитие военной ситуации в приграничных с республикой районах.
«Ситуация в ЛНР довольно напряженная за счет боев, которые проходят вблизи наших границ. Но территория республики нами полностью контролируется. Буквально недавно я разговаривал с главами районов и городов, они активно готовятся к отопительному сезону, восстанавливают тепловые контуры в разрушенных зданиях», – рассказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
Дипломат также отметил, что на протяжении длительного времени идет непрекращающийся поток дезинформации со стороны Украины. «Нам постоянно приходится бороться с потоком лжи. В частности, ВСУ уже неоднократно заявляли о взятии под контроль Лисичанска. Вот только глава города почему-то не в курсе того, что населенный пункт взят», – сыронизировал он.
«Сейчас обстрелам подвергаются города Стаханов, Сватово, Кременная и Лисичанск. Причем удары наносятся из дальнобойных РСЗО HIMARS. Очевидно, что основная цель этого – посеять панику среди местного населения и показать, что украинские боевики находятся где-то рядом», – сообщил собеседник.
Мирошник отметил, что наибольшую опасность для республики представляет потенциальная атака ВСУ с территории Харьковской области. «Особенно это касается ситуации в районах реки Оскол. Там нами сформирована довольно серьезная линия обороны. Другие направления нам не пришлось оголять. Поэтому в случае необходимости мы способны дать серьезный отпор противнику», – заключил Мирошник.
Ранее стало известно, что ряд городов ЛНР вновь подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Сообщается, что удары были нанесены с применением американских РСЗО HIMARS.
«Ранения получил журналист «Федерального агентства новостей», разрушена гостиница «Ватра», повреждено семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли», – приводит сообщение представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины ТАСС.
Там также сообщили, что украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Сватово. По данным центра, число пострадавших при обстреле украинскими войсками города Кременная в ЛНР возросло до двух.
Глава ДНР Денис Пушилин накануне сообщил, что Краснолиманское направление остается самым сложным участком боев с вооруженными силами Украины.
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Кремль призвал «покопаться» в истории и найти, «за что спросить с поляков»
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Российским историкам можно «покопаться в XVI веке», чтобы найти, «за что спросить с поляков», заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя намерение президента Польши Анджея Дуды требовать у России «репараций». Представитель Кремля указал на «нездравый политический экстремизм» политиков в Варшаве.
«Если шутить над такой оголтелой русофобией, то, может быть, нашим историкам надо покопаться в XVI веке, может, тоже что-нибудь найдем, что можно с поляков спросить», – приводит его слова РИА «Новости».
«В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходится в каком-то нездравом политическом экстремизме, по-другому это вряд ли можно назвать, они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны не только с Россией, там уже трудно что-то усложнить, там все предельно усложнилось, но и усложняют свои интересы со своими союзниками, я имею в виду ситуацию с Германией», – добавил Песков.
На прошлой неделе Дуда заявил, что республика должна потребовать «репарации» не только от Германии, но и от России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал оценить высказывания Дуды и привлечь его к ответственности.
Напомним, польские власти требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
Польские власти уже давно обвиняют Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход неоднократно называли попыткой искажения истории.