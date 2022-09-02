Шойгу заявил о больших потерях ВСУ ради создания у Запада иллюзии наступления

Украинские войска продолжают попытку наступления на николаево-криворожском и других направлениях, чтобы создать у Запада иллюзию способности вести наступление, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании.

«Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криворожском и других направлениях, противник несет значительные потери», – передает его слова ТАСС.

Шойгу заявил, что попытка наступления была спланирована офисом президента Украины Владимира Зеленского с целью «создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление».

Он добавил, что своим молчанием США и ЕС поощряют провокации Киева вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом. США и Евросоюз умышленно замалчивают ситуацию вокруг станции, тем самым поощряя подобные безрассудные действия. В свою очередь Россия делает все, чтобы обеспечить безопасное функционирование Запорожской АЭС», – сказал глава Минобороны.

По словам Шойгу, военное ведомство рассчитывает, что объективные результаты деятельности миссии МАГАТЭ на ЗАЭС будут доведены до мировой общественности.

Накануне миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, которую уже несколько недель обстреливают ВС Украины. Специалисты миссии назвали самоотверженной работу персонала станции, учитывая сложную ситуацию и вокруг АЭС, и в самом Энергодаре. По словам главы агентства Рафаэля Гросси, «они профессионально выполняют свою работу. И это очень важно. И мы должны знать, что весь мир это знает».

При этом жители Энергодара передали главе МАГАТЭ требование прекратить обстрелы со стороны ВСУ. Письмо подписали более 20 тыс. человек. Один из жителей города подарил Гросси осколок снаряда, упавшего на его дачный участок. Гендиректор МАГАТЭ в ответ пообещал сделать все возможное. Кроме того, Гросси поблагодарил Россию за организацию безопасности миссии.

Вместе с тем ВСУ предприняли несколько попыток сорвать визит миссии. Десант, который ВСУ пыталися высадить утром 1 сентября у Запорожской АЭС, окрестили самоубийственным. Вместо того чтобы захватить важный объект во время визита миссии МАГАТЭ, диверсанты оказались блокированы на дачах Энергодара в километрах от цели. Баржи с подкреплением были потоплены. Есть данные, что операция ВСУ была подготовлена британскими спецслужбами.

При этом украинское руководство осталось крайне недовольным результатами визита миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Так, президент Украины Владимир Зеленский огорчен тем, что Гросси не приобщил к работе делегации МАГАТЭ украинских и международных журналистов. «И главное, что должно состояться, – это демилитаризация территории станции. Именно это цель украинских и международных усилий. И плохо, что мы пока не услышали ответных призывов от МАГАТЭ», – добавил он.