Общественники попросили Генпрокуратуру проверить сбор Галкиным средств украинским беженцам

Общественники предложили Генпрокуратуре проверить сбор средств пародистом Максимом Галкиным украинским беженцам, следует из обращения организации «Офицеры России».

«Просим провести проверку по изложенным фактам. В случае выявления нарушения действующего законодательства, принять меры реагирования с целью привлечения Галкина к уголовной ответственности. Провести проверку реального расходования средств, собранных и переданных Галкиным якобы в фонд помощи украинским беженцам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.

В частности, указывается, что средства из подобных фондов могут пойти на финансирование враждебных действий в отношении России, способствовать росту терроризма и экстремизма, следует из документа, направленного председателем президиума «Офицеров России» Сергеем Липовым генпрокурору Игорю Краснову.

Общественники возмутились тем, что в День Государственного флага России на концерте в Варшаве артист вышел в сценическом костюме цветов украинского флага. Также некоторые выступили против его возможного возращения в Россию вслед за супругой Аллой Пугачевой.

Напомним, после отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».