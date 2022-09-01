Ющенко заявил о попытках ЕС уговорить Зеленского пойти на переговоры

Лидеры стран ЕС безуспешно пытались уговорить президента Украины Владимира Зеленского начать дипломатическое урегулирование ситуации в стране, заявил бывший глава государства Виктор Ющенко.

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали [в Киев] толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол (переговоров), потом разберемся», – передает РИА «Новости» слова Ющенко в беседе с «Украинской правдой».

Кроме того, бывший президент Украины напомнил и о призывах к дипломатии со стороны отставных политиков, например, экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера и бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера.

При этом Ющенко отверг возможность того, что Украина согласится на дипломатическое решение ситуации.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сам факт таких переговоров будет означать победу России над Европой и Украиной, цивилизационную катастрофу, а также падение всей глобальной системы безопасности.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «последняя черта», после которой Киев откажется от переговоров с Москвой. Речь идет о судебном процессе над нацистами, которые издевались над мирными жителями в Мариуполе. Зеленский заявил, что реакция Киева на это будет однозначной.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявлял, что в сложившейся ситуации переговоры России с Украиной не имеют смысла.

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя говорил, что он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации РФ будут достигнуты.