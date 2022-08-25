Небензя назвал условие урегулирования ситуации на Украине через переговоры

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25 августа, четверг | Последнее обновление — 05:51 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Германия признала «абсолютный дефицит» вооружений
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В сравнении с другими государствами Европы, Швейцария сохраняет относительную независимость, и потому небольшое пространство для диалога с ней все-таки остается.
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Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах.
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Несмотря на растущую популярность юаня, говорить о стремительной дедолларизации финансовой системы России с последующей ее юанизацией пока рано. Тому есть несколько причин.
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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Небензя назвал условие урегулирования ситуации на Украине через переговоры
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Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, он хотел бы увидеть решение конфликта на Украине, установленное путем переговоров, но при условии, что цели спецоперации будут достигнуты.
Небензя заявил, что «хотел бы увидеть, что все цели и задачи военной операции, поставленные российским руководством, выполнены и у нас было бы решение, достигнутое в ходе переговоров, которое бы положило конец конфликту». «Но при условии, что цели, которые были поставлены, достигнуты», – подчеркнул он.
До этого на заседании СБ ООН Небензя указал, что цели спецоперации успешно выполняются, а если бы Киев исполнял минские соглашения, она бы не понадобилась. Как заявил Небензя, «война, уносившая жизни мирных жителей в течение восьми лет, могла бы закончиться», соблюдай Украина свои обязательства, передает РИА «Новости».
Напомним, на заседании Совбеза ООН Небензя продемонстрировал, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», используемые украинскими военными, в том числе против мирного населения Донбасса. Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными.
Украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в ВСУ
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Боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после артобстрелов, случаются настоящие «эпидемии паники», когда с позиций срываются целые подразделения, благодаря чему российские войска вклиниваются в позиции ВСУ, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
По словам украинского военного, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют на военнослужащих ВСУ деморализующе, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Ранее подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram.
При попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ
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В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате наступательных действий союзных войск, потери действовавших на Донецком направлении 68-й пехотно-егерской, 66-й механизированной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ составили более 600 человек. Кроме того, около 160 военнослужащих 66-й механизированной бригады отказались принимать дальнейшее участие в дальнейших боевых действиях. Командованием оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» принято решение о выводе данных соединений из-за потери боеспособности c занимаемых позиций в тыловые районы», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Ударами оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Артемовска уничтожено более 50% личного состава 20-го батальона 93-й механизированной бригады ВСУ. В связи с высокими потерями военнослужащие батальона самовольно оставили позиции и убыли в неизвестном направлении», – отметил Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России в районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) поражен пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено около 80 националистов и восемь единиц военной техники.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины», – сообщил Конашенков.
«За сутки поражены: семь пунктов управления, в том числе 66-й механизированной бригады в районе Новомихайловки, 15-го реактивного артиллерийского полка в районе Курдюмовки ДНР, 102-й бригады территориальной обороны в районе Гуляйполя Запорожской области, а также 47 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 212 районах.
Уничтожено: пять складов с боеприпасами в районах населенных пунктов Ильинка, Красная Гора ДНР, Новоалександровка Запорожской области, Широкое Днепропетровской области, Снигиревка Николаевской области, а также объединенный пункт материально-технического обеспечения ВСУ в районе населенного пункта Орехов Запорожской области.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены: реактивная артиллерийская батарея систем залпового огня «Ураган» в районе Дзержинска ДНР, взвод РСЗО «Смерч» в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
Кроме того, подавлены: четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Северск, Артемовское, Орловка ДНР и Бармашово Николаевской области, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Соледар, Опытное и Антоновка ДНР.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Чернянка, Белая Криница Херсонской области, Никольское, Волноваха и Трудовое ДНР.
Также в районе населенного пункта Каменка Харьковской области перехвачены два украинских снаряда реактивной системы залпового огня», – отчитались в Минобороны.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1803 беспилотных летательных аппарата, 369 зенитных ракетных комплексов, 4382 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3339 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5034 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны объявили о наступлении союзных войск в Николаевской области.
США предупредили Украину о риске потерять весь юг и левобережье Днепра
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Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра в случае затягивания конфликта из-за увеличения военной помощи Вашингтона, написал бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в статье для American Conservative.
Автор публикации раскритиковал открытое письмо, озаглавленное как «США должны вооружить Украину сейчас, пока не поздно», под которым подписались двадцать известных американцев-сторонников боевых действий. По его мнению, увеличение поставок вооружений приведет к росту эскалации конфликта, передает РИА «Новости».
«Боевые действия вошли в решающую стадию. Пора прекратить их. Вместо этого авторы письма пытаются закрепить провал. Они выступают за глубоко ошибочную стратегию, которая в лучшем случае приведет Украину к потере выхода к морю и превращение в отрезок между рекой Днепр и границей с Польшей», – подчеркнул Макгрегор. Он выразил уверенность, чем дольше продлится конфликт с Россией, тем вероятнее, что ущерб Украине окажется «непоправимым».
«Все это стало результатом ошибочной политики, которая зародилась в 1990-х при Билле Клинтоне, по политической изоляции России от Европы, что заложило основы союза Москвы и Пекина», – предположил автор.
Накануне стало известно, что США намерены объявить о новом пакете военной помощи Украине на миллиарды долларов.
Ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Глава администрации запорожской Михайловки погиб в результате теракта
Глава администрации Михайловки в Запорожской области Иван Сушко погиб в результате подрыва его автомобиля, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Сегодня в результате умышленного подрыва авто Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», – написал он в своем Telegram-канале.
Рогов выразил глубокие соболезнования родным и близким. «Царство Небесное убиенному Иоанну!» – говорится в его сообщении.
Также он призвал «уничтожить террористическое образование УГИЛ» («Украинское государство»).
Ранее неизвестные попытались сжечь машину сотрудницы администрации Новой Каховки в Херсонской области Ирины Махневой, возгорание удалось быстро потушить, никто не пострадал.
Объявлена награда за поимку двух командиров украинского нацбата
В России объявили награду за помощь в поимке двух командиров украинского нацбатальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в пытках российских военнослужащих, сообщили в МВД.
«Руководством МВД принято решение о назначении вознаграждения за помощь в задержании командиров украинского национального батальона Константина Немичева и Сергея Величко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ. В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица пытали российских военнослужащих и убивали их с особой жестокостью», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Там добавили, что подозреваемые объявлены в межгосударственный розыск, их заочно арестовали. За помощь в задержании каждого объявлено вознаграждение в размере 1 млн рублей.
Ранее Генпрокуратура России установила, что участники нацбатальона «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией) занимаются пытками и убийством мирных жителей, в том числе и детей.
В Донецке объяснили «эпидемию паники» в рядах ВСУ
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«Не удивительно, что бойцы теробороны и призывники бегут с поля боя. У них нет ни боевого духа, ни военной подготовки», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в рядах ВСУ.
«Те, кто в последнее время были мобилизованы, очень слабы духом. Кроме того, у них почти нет военной подготовки. Это же касается и бойцов территориальной обороны. Многие, оказываясь в условиях реальных боевых действий, готовы оставить позиции и просто сбежать», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Собеседник также отметил, что «эта тенденция наблюдается довольно долгое время, но украинцы об этом заговорили только сейчас». «Нельзя сказать, что это происходит повсеместно. В противном случае нам было бы значительно легче освобождать свои территории», – добавил он.
Депутат также обратил внимание на случаи, когда мужчины призывного возраста за деньги покидали Украину, направляясь в Россию. «Это уже отлаженная схема. Но меня она беспокоит. Как мне кажется, российская контрразведка должна пристально следить за такими уклонистами», – сказал собеседник.
«Дело в том, что наравне с пацифистами, которые просто не желают воевать в интересах Зеленского, Украину могут покидать и завербованные СБУ агенты. На освобожденных территориях подобные граждане отправляются на фильтрацию. Вероятно, нечто подобное стоит делать и по приезде в Россию», – заключил Бердичевский.
Ранее один из военнослужащих ВСУ рассказал, что боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после продолжительных и массированных артобстрелов Вооруженных сил России. Это, по словам военного, действует деморализующее, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.
«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».
Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.
При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.
Кроме того, в воскресенье стало известно, что мужчины призывного возраста за деньги покидают Украину, не желая идти в армию. Так, один из беглецов, которому удалось добраться до Мелитополя, рассказал, что в Россию можно выехать за несколько тысяч долларов. Ранее сообщалось, что правоохранители раскрыли в Одессе схему оформления врачебной комиссией поддельных заключений о непригодности к военной службе за 7 тыс. долларов.
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Росгвардейцы задержали сотрудничавших с ВСУ работников Запорожской АЭС
Военнослужащие Росгвардии задержали двоих сотрудников Запорожской АЭС, которые передавали ВСУ данные о местонахождении личного состава и техники на территории станции, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«Военнослужащие Росгвардии пресекли противоправные действия, угрожавшие безопасности Запорожской атомной электростанции. При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции. Также задержан нарушитель пропускного режима – пособник ВСУ, который передавал координаты передвижения колонн российской техники», – приводит сообщение ТАСС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Так, в большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.
Байден выделил Украине военной помощи на 3 млрд долларов
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Президент США Джо Байден «с гордостью» заявил о выделении крупнейшего пакета военной помощи Украине размером почти в 3 млрд долларов.
«Я с гордостью объявляю о нашем крупнейшем на сегодняшний день пакете помощи в области безопасности: оружие и снаряжение примерно на 2,98 млрд долларов, которые будут предоставлены в рамках инициативы помощи Украине в сфере безопасности», – говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает РИА «Новости».
Отмечается, что новый пакет военной помощи позволит Украине приобрести системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, системы защиты от БПЛА и радары, чтобы страна «могла продолжать обороняться в долгосрочной перспективе».
Ранее военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Небензя показал в ООН найденную в Донбассе противопехотную мину «Лепесток»
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Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал на заседании Совбеза ООН, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», используемые украинскими военными, в том числе против мирного населения Донбасса.
По его словам, это живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима.
«Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», – цитирует РИА «Новости» постпреда.
Небензя рассказал, что их обнаруживают дети, они нередко принимают эти мины за игрушки и берут в руку, после чего эти устройства взрываются. Он указал, что от «Лепестков» уже пострадали 47 человек.
«Мы настоятельно призываем осудить киевский режим за использование этих негуманных методов ведения войны», – подчеркнул Небензя.
О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными.
С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова.
Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.
Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.
В начале августа Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток».
Кроме того, в ООН обратились Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана.
Захарова назвала День независимости Украины Хэллоуином
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Представитель МИД России Мария Захарова назвала День независимости Украины Хэллоуином, а президента страны Владимира Зеленского – могильщиком украинского суверенитета.
«Сегодня Украина должна была бы отмечать День независимости, но вместо этого получился перформанс: Борис Джонсон украсил свою резиденцию подсолнухами и гортензиями, а сам приехал в Киев, Урсула фон дер Ляйен прокричала фашистский лозунг бандеровских коллаборационистов в своем видеообращении на фоне флага Незалежной, Олаф Шольц запостил праздничный твит, а Джо Байден посулил почти 3 млрд долларов на убийство украинцев», – написала она в своем Telegram-канале.
Захарова добавила, что «апогеем всего этого Хэллоуина стало обещание Зеленского не прекращать войну».
«Трагикомизм ситуации в том, что именно Зеленский стал могильщиком украинского суверенитета. Вместо праздничного салюта – обстрел крупнейшей атомной станции Европы. Вместо конфетти – противопехотные мины-лепестки в жилых районах Донецка», – добавила она.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа.
Посол Украины в Ватикане раскритиковал папу Римского за сочувствие Дугиной
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Посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес папы Римского Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствия «невинным жертвам» ситуации на Украине, среди которых назвал погибшую российскую журналистку Дарью Дугину.
«Выступление папы Римского разочаровало и заставило задуматься о многом. Нельзя причислять к одной и той же категории агрессора и жертву, насильника и изнасилованного», – передает ТАСС сообщение дипломата в Twitter (запрещен в России).
В сообщении Юраш назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
Ранее сообщалось, что папа Римский Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
Россия выступила против виртуального участия Зеленского в заседании СБ ООН по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН по Украине в видеоформате, сообщил постоянный представитель Китая при всемирной организации, председатель Совбеза в августе Чжан Цзюнь.
«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», – цитирует ТАСС Чжана.
Между тем постоянный представитель России в ООН Василий Небензя выступил против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН.
«Такое участие должно быть очным, то есть его физическим присутствием в зале Совета Безопасности. Это не наша прихоть, а правила, которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, это исключительно вопрос процедуры. К тому же он (Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) заявлен главой делегации Украины на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи, что может быть реализовано только очным участием», – подчеркнул Небензя.
За участие Зеленского в онлайн-режиме выступили 13 членов СБ ООН, Россия высказалась против, Китай воздержался.
Ранее Россия распространила в Совбезе ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов Запорожской АЭС украинскими военными.
Джонсон пообещал Киеву сотни военных микродронов
Прибывший в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новом крупном пакете помощи Украине, сообщили в канцелярии британского премьера.
В пакет входит 850 микродронов, сообщили в канцелярии, размер пакета составляет 63,7 млн долларов, передает ТАСС.
Эти дроны должны помочь улучшить возможности по дальнему обнаружению целей.
Джонсон прибыл в украинскую столицу на празднование Дня независимости Украины, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
Ранее британский уоррент-офицер Пол Карни заявил, что военнослужащие страны должны подготовить семьи к тому, что британцев могут направить воевать против России.
США пообещали позволить Украине самой планировать боевые действия
Соединенные Штаты предоставят Украине возможность самой намечать приоритеты в боевых действиях и выборе дальнейших военных задач, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал утверждения президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вернуть Крым любыми способами.
«Мы с самого начала говорили, что это его [Зеленского] война, он планирует ее, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить», – цитирует Кирби ТАСС.
По его словам, США со своей стороны «продолжат поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».
При этом, по мнению Кирби, боевые действия могли бы завершиться уже сейчас, если бы российская сторона «приняла правильное решение и вывела войска с Украины». По его утверждению, это было бы «лучше для украинского народа и <...> для европейской безопасности».
На форуме «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».
Пентагон назвал сумму военной помощи Украине с 2014 года
Соединенные Штаты с 2014 года предоставили Украине более 15,5 млрд долларов, говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Пэта Райдера.
«С января 2021 года США выделили Украине более 13,5 млрд долларов в виде помощи в сфере безопасности. В целом с 2014 года Соединенные Штаты выделили Украине более 15,5 млрд долларов на помощь в сфере безопасности», – отметил представитель оборонного ведомства, сообщает ТАСС.
Напомним, в среду Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
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