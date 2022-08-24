Небензя показал в ООН найденную в Донбассе противопехотную мину «Лепесток»

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал на заседании Совбеза ООН, насколько незаметны противопехотные мины «Лепесток», используемые украинскими военными, в том числе против мирного населения Донбасса.

По его словам, это живое свидетельство садистского и изуверского характера киевского режима.

«Это мини-мина, вооруженные силы Украины разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности», – цитирует РИА «Новости» постпреда.

Небензя рассказал, что их обнаруживают дети, они нередко принимают эти мины за игрушки и берут в руку, после чего эти устройства взрываются. Он указал, что от «Лепестков» уже пострадали 47 человек.

«Мы настоятельно призываем осудить киевский режим за использование этих негуманных методов ведения войны», – подчеркнул Небензя.

О первом сбросе на Донецк украинских «Лепестков» стало известно в конце июля. Позднее обстрелы столицы ДНР с последующим сбросом «Лепестков» стали регулярными.

С тех пор поступают сообщения о гибели и ранениях мирных жителей и происшествиях в результате срабатывания этих мин. Так, в середине августа на мине «Лепесток» подорвалась и погибла российская журналистка Земфира Сулейманова.

Противопехотная фугасная мина ПФМ-1 «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Дистанционная установка производится при помощи реактивных систем залпового огня «Ураган». Мины малозаметны, а для мирного населения особенно опасны, так как из-за необычной формы люди не могут их опознать. «Лепестки» могут срабатывать и самопроизвольно, от нагревания на солнце.

Применение таких мин запрещено Оттавской конвенцией, которую Украина ратифицировала в 2005 году. Таким образом, Киев нарушает собственные международные обязательства.

В начале августа Москва направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН Чжан Цзюню информацию о минировании украинскими войсками гражданских объектов в Донбассе с использованием запрещенных мин «Лепесток».

Кроме того, в ООН обратились Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана.