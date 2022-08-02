Москва направила генсеку ООН данные об использовании ВСУ мин «Лепесток»

Эксперт: Украина запишет в предатели отказавшихся от эвакуации жителей Донбасса

«Украинские «нацики» и так постоянно говорят, что вообще почти все жители, которые остались на занятой российскими войсками территории, – это предатели. Такое же отношение к этим людям и у киевской власти», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Киев заявил, что снимает с себя ответственность за социальное обеспечение жителей прифронтовой зоны.

«Киев не хочет брать на себя ответственность за тех, кого он на самом деле давно уже не считает своими гражданами. Спецоперация длится с февраля, все это время на Юго-Востоке Украины идут бои. И тут вдруг Киев вспомнил о том, что там есть местные жители. При этом Украина продолжает относиться к ним, как к людям второго сорта. Известны случаи, когда ВСУ заходили в донецкие деревни и запрещали местным прятаться в единственном на всю округу бомбоубежище, превратив его в свой штаб», – рассказал политолог Владимир Корнилов.

«Те, кто хотел уехать в тыл, уже преимущественно сделали это сами, за свой счет. Те, кто остался, в большинстве своем ждут прихода российских войск. Не стоит забывать и тех, кто хотел бы переждать бои на территории России, но их туда попросту не пускают боевики», – перечислил собеседник.

«Впрочем, по мере приближения линии фронта будут и те, кто захочет эвакуироваться в украинский тыл. В основном, это жители Донбасса, которые надеются переждать острую фазу в тихом месте, чтобы потом вернуться домой. Но о какой материальной помощи этим «временно перемещенным» может идти речь, когда Киеву не везде сейчас хватает денег даже на зарплату для работающих людей?» – задается эксперт риторическим вопросом.

Украинцы, которые подпишут официальный отказ от эвакуации, о котором упоминала Верещук, в глазах киевских властей станут предателями, уверен Корнилов. «Украинские «нацики» и так постоянно говорят, что вообще почти все жители, которые остались на занятой российскими войсками территории, – это предатели. Такое же отношение к этим людям и у киевской власти, правда, власть не решается говорить об этом вслух. Но известно, что Служба безопасности Украины получила право применять к таким людям такие меры, как обыск, санкции и так далее», – уточнил Корнилов.

Такое происходит не только в Донбассе, но и в других прифронтовых регионах, напоминает эксперт. «Посмотрите, что происходит в Николаевской области. Тамошний губернатор Виталий Ким объявил под подозрением практически каждого жителя. Проверяют социальные сети всех жителей области. За донос платят сто долларов. Я предполагаю, что такую практику перенесут на все территории, которые оказались поблизости от фронта», – сказал Корнилов.

«Когда придет российская армия, граждане Украины в подавляющем большинстве примут российские паспорта, – предрекает эксперт. – Правда, еще вопрос, откажутся ли они от украинских паспортов. Ведь у них родственники останутся на территории, подконтрольной Киеву».

В субботу президент Владимир Зеленский заявил об обязательной эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса. «Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь – и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Езжайте, мы поможем», – пообещал Зеленский.

В свою очередь, вице-премьер Ирина Верещук уточнила, что в данных районах отсутствует газо- и надлежащее электроснабжение. «33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная», – цитировал Верещук ТАСС. По ее словам, «если человек отказывается, он должен будет подписать, что он понимает и осознает все последствия и несет персональную ответственность за свою жизнь».

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в том, почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл. Из уст киевских политиков при этом звучат подозрения, что жители Донбасса «лояльно относятся к противнику» и ждут прихода российской армии.

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