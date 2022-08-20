В МИД Кипра предупредили о последствиях запрета выдачи виз россиянам

Введение запрета на выдачу туристических виз гражданам РФ нанесло бы ущерб русским общинам, проживающим в странах Евросоюза, заявил в субботу постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу.

«На Кипре и в других странах ЕС есть русские общины, и такой мерой мы воспрепятствовали бы контактам этих россиян с их семьями и друзьями», – цитирует ТАСС Корнелиу.

По его словам, такой же позиции по этому вопросу, как и Кипр, в составе ЕС придерживаются еще две страны – Германия и Греция.

Ранее Греция и Кипр не поддержали запрет на выдачу туристических виз гражданам России.

Стало известно, что главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.

В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

С 18 августа Эстония вводит санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.

В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».