В ходе российской спецоперации техническую оснащенность украинских войск удалось снизить в десятки раз, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».

По его словам, уровень оснащения украинских военных беспилотниками, тепловизорами и другими устройствами был очень высоким.

«Доходило до того, что в поле зрения до 20 штук можно было насчитать... Прямо роями летали. По поводу тепловизоров и ночной оптики. Очень тоже было высокое оснащение. Доходило до того, что на позициях у них даже часовых не было, стояли в окопах Wi-Fi, беспроводная связь, стояли тепловизионные камеры вместо часовых», – передает РИА «Новости» слова Новикова.

Командир отряда добавил, что украинские военные использовали в посадках и лесах фотоловушки и замаскированные видеокамеры.

«Сейчас, естественно, этого намного меньше, можно сказать – в десятки раз, но оно тоже присутствует», – добавил он.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.