Новейший беспилотник «Орион» с бортовой РЛС начал летные испытания

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18 августа, четверг | Последнее обновление — 09:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны предупредило о подготовке Киевом резонансной провокации на Запорожской АЭС
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Оставлять в руках Зеленского украинские АЭС весьма рискованно. Поэтому демилитаризировать надо не Запорожскую АЭС, а атомные электростанции, контролируемые Киевом.
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Расход боеприпасов и даже уничтожение техники и оружия очень нравится производителям из западного ВПК, потому что они получают новые большие заказы и зарабатывают все больше, при том что стоимость их продукции безбожно завышена.
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Португалия при соответствующей работе с ней вполне может стать «голосом разума» в Евросоюзе и НАТО. Возможности для этого есть. Просто России для начала надо обратить внимание на страну, о которой в политическом плане у нас не говорят почти ничего.
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Новейший беспилотник «Орион» с бортовой РЛС начал летные испытания
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Компания «Кронштадт» проводит летные испытания беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Орион» с радиолокационной станцией (РЛС) на борту, сообщили в пресс-службе предприятия на форуме «Армия-2022».
«Действительно, бортовая радиолокационная станция – одна из предусмотренных целевых нагрузок. На данный момент этот БЛА находится на стадии летных испытаний», – передает ТАСС ответ пресс-службы на вопрос о том, на какой стадии находится проект «Ориона» в версии с бортовой РЛС.
«Орион» – российский средневысотный БЛА большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». На беспилотнике предусматривается установка до четырех ракет «воздух-земля», крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/ч, максимальная высота полета – 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки – до 250 кг.
Специалисты АО «Кронштадт» ведут работу по оснащению беспилотников «Орион» системой радиоэлектронной борьбы. Экспортный вариант БЛА называется «Орион-Э», а для российской армии – «Иноходец».
Ранее Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БЛА в воздухе.
Эксперт объяснил суть провокации Британии с заявкой на пролет разведчика над Россией
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«Заявкой на пролет самолета-разведчика через территорию России Британия хочет в глазах Запада легализовать будущие нарушения нашего воздушного пространства», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика над территорией России.
«Действия Британии привычны – она понимает, что мы не одобрим полеты ее военных самолетов над Россией, но своим пониманием прецедентного права она хочет «задним числом» легализовать предыдущее нарушение российского воздушного пространства и привести это к норме. А затем и действовать согласно этой «норме» – залетать на территорию России», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
Говоря о том, куда в идеале хочет отправить свои самолеты-разведчики Британия, эксперт сказал, что, скорее всего, Лондон хочет разведать обстановку в Центральной России. «Если их пустить на нашу территорию, то они, конечно, нарушат заранее оговоренный маршрут и будут пытаться подлететь ближе к Центральному экономическому району. А потом в ответ на наши претензии «включат дурочку» и скажут, что все перепутали», – добавил собеседник.
Не исключено, что британский самолет-разведчик хочет что-то сфотографировать на нашей территории, но вероятнее, что таким образом Запад британскими руками прощупывает ситуацию на предмет возобновления с нами взаимных наблюдательных полетов – пусть и не в том масштабе, что раньше, считает в свою очередь летчик-инструктор майор ВВС Андрей Красноперов.
«То есть Запад, вероятно, ищет точки налаживания с нами диалога и сотрудничества в целом. Москва может пойти навстречу Лондону и дать разрешение на пролет самолета-разведчика через территорию России при условии одобрения аналогичной заявки уже британской стороной», – указал он.
Ранее в Минобороны России сообщили, что Британия подала заявку на пролет самолета-разведчика через российскую территорию, а ВКС РФ поставлена задача не допустить нарушения границы. «Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией России. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию», – приводит сообщение ведомства РИА «Новости».
Все возможные последствия от этой преднамеренной провокации будут лежать исключительно на стороне Великобритании, добавили в МО.
Накануне сообщалось, что самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос. «Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании. Воздушная цель нарушила государственную границу России в районе мыса Святой Нос», – сообщило Минобороны РФ. Экипаж российского самолета вытеснил RC-135 из российского воздушного пространства.
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Российские связисты передали инструкции отправленным Киевом «на убой» украинцам
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Минобороны показало кадры боевой работы специалистов мобильного радиокомплекса Западного военного округа, выполняющих задачи по ретрансляции радиосигналов для жителей освобожденных населенных пунктов в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
«Мобильный радиокомплекс на базе бронеавтомобиля «Тигр» слышен в радиусе как минимум 15 километров. В эфире радио «Жизнь» – популярная музыка, актуальные новости и главное – подробные инструкции как выжить. Адресованы они военнослужащим Украины: «Радио «Жизнь», инструкция! Солдаты и офицеры ВСУ, ваше сопротивление бесполезно»», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Связисты уверены, радио «Жизнь» слышат и слушают за линией фронта. «А еще боятся те, кто ведет украинских солдат на убой. Глушат, выслеживают с беспилотников, пытаются уничтожить», – сказано в сообщении.
Напомним, Минобороны России продемонстрировало кадры боевой работы армейской авиации в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщало ведомство, пока «пара вертолетов Ка-52 наносит удар, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ с группой огневого прикрытия на борту страхуют боевую работу «Аллигаторов».
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Шойгу уличил Киев в сокрытии реальных потерь ВСУ
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Потери украинских войск и теробороны огромные, реальные цифры киевское руководство скрывает, но показания военнопленных дают представление о реальной картине в рядах украинских вооруженных формирований, заявил министр обороны Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».
Шойгу подчеркнул, что роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала.
«Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных так называемых сил территориальной обороны скрываются киевским руководством. Однако со временем эти данные станут достоянием общественности», – передает РИА «Новости» слова министра.
Он уточнил, что сформировать реальное представление о происходящем по ту сторону фронта позволяют показания украинских военнопленных.
По его словам, поставки натовского оружия Киеву означают, что ответственность за его негуманное применение против мирного населения в Донбассе и на освобожденных территориях лежит на странах Запада.
«Операции вооруженных сил Украины планируются в Вашингтоне и Лондоне. Не только координаты целей для нанесения ударов предоставляются западными разведками, но и ввод этих данных в системы оружия проводится под полным контролем западных специалистов», – заявил Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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Белых мужчин перестали принимать в ВВС Британии
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Чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, Королевские ВВС Великобритании приостановили прием белых рекрутов-мужчин, сообщили источники в военной сфере.
Sky News сообщает, что источники обеспокоены позицией главного маршала авиации Майкла Уингстона в свете якобы исходящих от России и Китая угроз. Один из источников заявил, что глава ВВС «готов нарушить производственные требования к воздушным силам лишь для того, чтобы добиться разнообразия».
«Я думаю, что его должны вызвать в министерство обороны и сказать: «Вот повестка в области обороны, выполняйте ее», – приводит ТАСС слова источника.
В самих ВВС заверили, что никакой паузы на прием белых рекрутов-мужчин не объявлялось. Однако другой источник Sky News подтвердил приостановку их приема на службу. Он счел поставленные цели «совершенно сумасшедшими», заметив, что у них нет «никакого научного или культурного обоснования».
В феврале министерства обороны США, рассуждая о ценностях американской армии, заявило, что вооруженным силам США «необходимы разнообразие, равенство и инклюзивность».
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Названа дата выпуска полностью импортозамещенного МС-21
Полностью импортозамещенная версия самолета МС-21 будет готова к концу 2024 года, также к концу 2023 года должна быть готова импортозамещенная версия Sukhoi Superjet, сообщил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Россия-24».
«Мы от тех графиков, которые заявлялись, не отходим. До конца следующего года мы должны получить полностью импортозамещенную версию Sukhoi Superjet, а в конце 2024 года то же самое должно произойти по самолету МС-21», – приводит слова Мантурова ТАСС.
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аврора» теперь имеет допуск на оперативное техническое обслуживание Sukhoi Superjet 100.
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Шойгу: Спецоперация развеяла миф о «супероружии» Запада
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Специальная военная операция ВС России развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое якобы способно переломить ситуацию на фронте, заявил на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» министр обороны Сергей Шойгу.
«Специальная военная операция развеяла миф о «супероружии», которое Запад поставляет Украине и которое способно коренным образом изменить ситуацию на фронте. Изначально речь шла о поставках противотанковых комплексов Javelin, неких «уникальных» беспилотников. В последнее время на роль супероружия западниками продвигаются реактивные системы залпового огня HIMARS и дальнобойные гаубицы. Однако и эти вооружения перемалываются в боях», – цитирует РИА «Новости» Шойгу.
По его словам, существенного влияния на ситуацию эти вооружения не оказали.
«Российское оружие в свою очередь в боях подтвердило свои лучшие качества», – сообщил министр.
Шойгу отметил, что Россия изучает захваченное западное оружие: «Мы внимательно изучаем трофейные образцы западных вооружений. Особенности и их специфические качества учитываем в целях совершенствования способов ведения боевых действий и повышения эффективности российских вооружений», – заявил Шойгу.
Министр заявил также, что на Украине России противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне.
Он добавил, что наращиваются поставки вооружения и военной техники Украине, проводится обучение личного состава украинской армии, передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима.
«Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники. Разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации. Применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов», – сказал Шойгу.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, куда войдут боеприпасы для HIMARS, NASAMS и Javelin. Колин Каль заявил, что Украина получит современные западные зенитно-ракетные комплексы NASAMS в ближайшие месяцы.
Позже замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Украина получила достаточное число РСЗО HIMARS, сейчас следует сосредоточиться на поставках боеприпасов.
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Путин заявил о значительном превосходстве российских перспективных вооружений над зарубежными
Многие образцы перспективных вооружений России на годы и десятилетия опережают зарубежные аналоги, значительно превосходят их по характеристикам, заявил президент Владимир Путин на открытии форума «Армия-2022» в парке «Патриот».
«Особый интерес представляют перспективные образцы и системы, которые ориентированы на будущее и будут определять завтрашней день вооруженных сил. Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах. Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах.
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ЦНИИточмаш модернизировал законсервированную после распада СССР спецлабораторию
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников» Ростеха) модернизировал испытательную базу спецлаборатории по испытанию оружия и боевой экипировки, законсервированную после распада СССР, сообщили в пресс-службе института.
«ЦНИИточмаш провел модернизацию испытательной базы. Сегодня испытательная база включает в себя: комплекс натурных и стендовых испытаний, комплекс климатических и механических испытаний, а также баллистический испытательно-измерительный комплекс», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.
Там также отметили, что имеющееся оснащение и оборудование позволяют проводить полномасштабные испытания боевой экипировки военнослужащих, стрелковых комплексов (оружие-патрон-прицел), малокалиберного пушечного вооружения, противопехотных средств ближнего боя, а также других боеприпасов и вооружений.
Напомним, в 2020 году ЦНИИточмаш восстановил работу закрытой после распада СССР спецлаборатории для испытаний гранатометного и малокалиберного стрелково-пушечного вооружения в экстремальных условиях.
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Выставка захваченной у украинских националистов техники открылась в парке «Патриот»
В парке «Патриот» открылась выставка вооружения и военной техники украинских националистов, захваченной российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Министерстве обороны.
Сейчас выставка доступна для посещения делегаций, а для широкого круга посетителей начнет работу после 20 августа. Всего представлено более 450 экспонатов, передает ТАСС сообщение Минобороны.
Как пояснили в ведомстве, большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными.
Ранее Минобороны показало кадры с брошенной украинской техникой.
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Шойгу: Никто в НАТО не сомневается, что Россия достигнет целей спецоперации
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Сомнений в том, что Москва достигнет поставленных целей в ходе спецоперации на Украине, ни у кого в НАТО нет, заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе Московской конференции по международной безопасности.
«Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты», – цитирует ТАСС Шойгу.
По словам министра обороны, планы Запада добиться стратегического и экономического ослабления России терпят крах. «Доллар не достиг потолка в 200 рублей, как это прогнозировал президент США, российская экономика выстояла», – указал Шойгу.
Он отметил, что объединенные силы Запада управляют руководством Украины в ходе гибридной войне против России.
«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», – сказал Шойгу.
По словам министра, наращиваются поставки вооружений и военной техники Киеву, Запад проводит обучение личного состава украинских вооруженных сил. «Передаются огромные финансовые средства на поддержание жизнеспособности националистического режима», – подчеркнул Шойгу.
Ранее во вторник Шойгу заявил, что развертывание дополнительных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на «восточном фланге» блока стартовало еще до начала специальной военной операции России на Украине.
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Шойгу обсудил с генсеком ООН условия безопасности Запорожской АЭС
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил во время телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем условия безопасного функционирования Запорожской АЭС.
«15 августа 2022 года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем для обсуждения условий безопасного функционирования Запорожской АЭС», – говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.
Также они обменялись мнениями по поводу функционирования «миссии по установлению фактов» в отношении инцидента в СИЗО в н. п. Еленовка. Кроме того, обсуждены инициативы ООН относительно порядка упрощения экспорта российских продуктов питания и удобрений.
Ранее постпред при ООН указал на отсутствие препятствий со стороны России для визита МАГАТЭ на ЗАЭС.
Власти Энергодара заявили, что украинские военные ведут массированный обстрел по городу, где располагается Запорожская атомная электростанция.
Напомним, ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные.
Постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к демилитаризации ЗАЭС, заявил, что в этом случае станция стала бы уязвимой для провокаций и террористических атак.
В МАГАТЭ отметили, что сейчас непосредственной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС нет, но призвали прекратить любые военные действия, угрожающие станции.
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Созданный с учетом опыта спецоперации броневик «Ахмат» показали на «Армии-2022»
Предприятие «Ремдизель» презентовало на форуме «Армия-2022» бронеавтомобиль «Ахмат», разработанный с учетом опыта спецоперации на Украине.
«Машина сделана на серийном шасси для того, чтобы насытить сейчас максимально войска защищенной техникой. В очень короткие сроки мы разработали эту машину, 25 дней у нас заняла разработка... Концепция заключается в том, что мы используем серийное шасси и делаем надстройку, аналогичную по классу защиты как у «Тайфуна» (бронеавтомобиль производства «Ремдизеля»). Получается такая машина, которую быстро можно изготавливать и которая имеет очень высокий класс защиты», –рассказал главный конструктор «Ремдизеля» Игорь Зарахович.
Он подчеркнул, что «Ахматы» собираются исключительно из российских комплектующих, их преимущество заключается в простоте эксплуатации, передает РИА «Новости». «Не требуется никакого сложного обучения, она не имеет какой-либо сложной электроники», – пояснил Зарахович.
Главный конструктор «Ремдизеля» заявил, что броневик будет производиться крупными партиями в интересах ВС России.
«Если у «Тайфунов» цикл изготовления был длительный, то у этих машин – в 7-10 раз быстрее производится. Ее задача – производиться быстро и много», – добавил Зарахович.
Ранее информированный источник сообщал, что бронеавтомобиль «Ахмат», при разработке которого были учтены вызовы, с которыми сталкиваются оборонно-промышленный комплекс и военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине, создан в России, первым к нему проявил интерес глава Чечни Рамзан Кадыров. Впервые эти машины были замечены на параде 9 мая в Грозном.
Глава «Рособоронэкспорта» призвал развивать оружие на новых физических принципах
Россия сегодня должна развивать высокоточное оружие, оружие на новых физических принципах, беспилотные системы и системы сетецентрического управления войсками, заявил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
«Нам нужно высокоточное оружие, нам нужны системы, основанные на новых физических принципах, и лазерная техника, и высокомощные лазеры, многосредная робототехника, необитаемые подводные аппараты, авиационные беспилотные средства, оперативно-тактические, тяжелые, разведывательные. Системы сетецентрического управления в рамках боевого звена, искусственный интеллект, система управления войсками, <...> вот это направление – один из трендов, который заложен на ближайшие два-три года», – передает его слова ТАСС.
Михеев пояснил, что такие выводы сделаны на основе анализа прошедших конфликтов.
Напомним, бывший глава Генштаба ВС России Юрий Балуевский заявил, что прямо сейчас в военном деле происходит настоящая революция, и происходит это благодаря беспилотникам.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как беспилотники открыли новую эпоху в военном деле.
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Разработчик нашел способ сделать подлодку «Арктур» более скрытной
Стратегическая атомная подводная лодка (АПЛ) будущего поколения «Арктур» станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики, сообщил представитель центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин».
«Рубин» показал на выставке «Армия-2022» свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения: концепт-проект АПЛ «Арктур».
«Новая граненая форма обводов «Арктура» вместе с уменьшением размеров корабля и перспективным активным покрытием снижает отражаемый сигнал гидролокатора и уменьшает дальность обнаружения лодки. Применение распределенной безвальной энергетической установки с полным электродвижением способствует снижению шумности, а наличие двух движителей повышает маневренность и надежность ракетоносца», – сообщил источник РИА «Новости».
Он подчеркнул, что скрытность останется главным свойством подводных крейсеров, но способы обнаружения подводных лодок непрерывно развиваются, а значит, должны меняться и способы обеспечения скрытности. Снижение шумности приводит к тому, что все большую роль в обнаружении играют активные низкочастотные системы.
«Эти решения важны и с точки зрения самого перспективного района применения «Арктура» – высокоширотной Арктики. Интерес к этому району в ближайшие десятилетия будет только расти. Граненая форма обводов упрощает взламывание льда при всплытии и не позволяет ему задерживаться на крышках шахт, а лучшая управляемость важна для занятия позиции в полыньях», – заключил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ЦКБ МТ «Рубин» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» впервые представит морской мобильный подводный аппарат «Юнона» и научно-исследовательский автономный необитаемый подводный аппарат (АНПА) «Клавесин-2Р».
Модернизированная СПРН заступила на опытно-боевое дежурство
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Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) заступила на опытно-боевое дежурство, заявил главный конструктор СПРН, генеральный директор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.
«Что касается модернизации системы в целом, то она успешно завершена, в прошлом году были завершены государственные испытания. Уже модернизированная система сегодня готова встать на дежурство. Сейчас успешно ведется опытно-боевое дежурство», – приводит слова главного конструктора СПРН ТАСС.
По словам Боева, в настоящее время, согласно утвержденному графику, идет модернизация уже существующих объектов СПРН, речь идет о станциях «Воронеж-ДМ» в Армавире и «Воронеж-М» в Иркутской области. Эти объекты одними из первых были введены в эксплуатацию.
В феврале в Минобороны рассказали о планах по обновлению Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) Вооруженных сил России. В августе прошлого года гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко сообщал, что радиолокационные станции «Воронеж» российской СПРН планируется модернизировать до уровня новейшей станции «Яхрома». По его словам, станции «Яхрома» «будут обладать большей помехоустойчивостью и пропускной способностью», а боевой расчет «Яхромы» будет меньше, чем на «Воронежах». Как сообщалось, РЛС «Яхрома» будет работать в четырех диапазонах с обзором в 270 градусов.
Напомним, в феврале 2021 года в Крыму начали подготовку к установке новейшей РЛС «Яхрома». В декабре 2020 года министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что строительство новейшей радиолокационной станции «Яхрома» в Севастополе начнется в 2021 году. Станция войдет в Систему предупреждения о ракетном нападении.
Российская СПРН на данный момент состоит из двух эшелонов: космического, включающего спутники «Тундра», и наземного, состоящего из сети станций типа «Воронеж», охватывающих своим радиолокационным полем все ракетоопасные направления. Основное назначение системы – в максимально короткие сроки засечь и взять на сопровождение баллистические ракеты, выпущенные по территории России и союзников.
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