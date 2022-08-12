Киев подтвердил получение платежа от «Транснефти» за транзит

Украина получила платеж от «Транснефти» за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Украинская сторона подтвердила получение платежа», – передает его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь братиславского НПЗ Slovnaft Антон Молнар сообщил, что один из европейских банков, первоначально заблокировавший оплату поставок нефти, пересмотрел решение и принял документы к оплате. В Чехии ожидают возобновление поставок нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» в ближайшие дни.

Напомним, «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как платеж российской стороны за транзит был отклонен из-за санкций ЕС. Венгрия предложила оплатить транзит российской нефти, Россия и Украина предложение Будапешта приняли. Сообщалось, что прокачка нефти по «Дружбе» возобновится в ближайшие дни или даже часы.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал, что перекрытие «Дружбы» является местью Евросоюза Венгрии, которая весной долго блокировала пакет антироссийских санкций.