Россия и Украина приняли предложение Венгрии по оплате транзита нефти

Россия и Украина приняли предложение венгерского нефтегазового концерна MOL и расположенного в Братиславе принадлежащего ему нефтеперерабатывающего комбината Slovnaft по оплате за транзит российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба», пишет словацкая газета «Правда».

Прокачка нефти по южной ветке «Дружбы» должна возобновиться в ближайшие дни. По информации газеты, MOL заплатил за транзит нефти через Украину, что «устраивает киевские власти», передает ТАСС.

Компания MOL между тем заявила, что заплатила за транзит российской нефти через Украину. «Взяв на себя оплату, MOL смогла обеспечить быстрое решение вопроса: украинская сторона обязалась в течение нескольких дней возобновить транспортировку сырой нефти, которая была остановлена несколько дней назад из-за возникших технических проблем с банковской стороны», – передает заявление MOL РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Напомним, «Укртранснафта» 4 августа остановила прокачку нефти из России по южной ветке нефтепроводной системы «Дружба» в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как платеж российской стороны за транзит был отклонен из-за санкций ЕС.

Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков сказал, что перекрытие «Дружбы» является местью Евросоюза Венгрии, которая весной долго блокировала пакет антироссийских санкций.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Евросоюз и Украина наказали Венгрию за дружбу с Россией.